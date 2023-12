Zollner, líder en servicios de manufactura electrónica duplicará sus operaciones en Costa Rica

Expansión de la compañía implicará la contratación de 400 nuevos puestos de trabajo, duplicando la cantidad de empleos que tiene en la actualidad.

Por Revista Summa

La empresa líder en servicios de manufactura electrónica a escala mundial, Zollner Electronik AG, anunció hoy su nueva expansión en Costa Rica en la que invertirá $100 millones y para la que contratará 400 personas adicionales.



Zollner Electronik AG, empresa de origen alemán, optó por crecer en Costa Rica después de evaluar otras opciones y las condiciones que le ofrece el país para construir una segunda planta de manufactura con un área de construcción de más de 8,000 metros cuadrados y, eventualmente, en 2027 una tercera área de manufactura de más de 9,000 metros cuadrados.



Está previsto que la nueva fase de construcción comience el primer trimestre de 2024 en la Zona Franca La Lima y para el 2025 esté en completo funcionamiento. Liderados por el miembro de la junta directiva Markus Aschenbrenner y uno de los tres hijos del fundador, Ludwig Zollner, altos ejecutivos de Zollner visitaron hoy Casa Presidencial en compañía del ministro de Comercio Exterior, Manuel Tovar, para detallar los planes de crecimiento y su impacto positivo para el país.



El Presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles, se mostró muy complacido por las implicaciones que tendrá la expansión y reinversión de este líder europeo de las manufactura electrónica.



“La calidad atrae calidad. Esta empresa es líder mundial en la producción de artículos de altísimo valor agregado. Qué país no quiere recibir inversión extranjera directa para generar empleos bien remunerados para sus ciudadanos, nosotros queremos hacerlo y lo estamos haciendo”, recalcó el mandatario Chaves Robles.



“Costa Rica es el lugar ideal para que Zollner siga creciendo en América Latina. Desde su fundación en el 2015, hemos encontrado el apoyo y las condiciones necesarias para reinvertir (personal disponible calificado, alianzas con Colegios Técnico de Cartago como el COVAO, CUC y por supuesto el soporte del Tecnológico de Costa Rica (TEC), construir una nueva planta, duplicar nuestras operaciones e idealmente triplicar las exportaciones que producimos y salen del país. Eso se traducirá en la generación de 400 nuevos empleos en la zona de Cartago, así como el fortalecimiento de los encadenamientos productivos con más de los 45 suplidores locales que tenemos”, aseguró el gerente general de Zollner en Costa Rica, Octavio Matus.



Zollner es la única Electronic Manufacturing Service (EMS) en el país y como tal contribuye también a hacer de Costa Rica un país más atractivo para la FDI. Zollner es además una empresa enfocada en la excelencia operacional y certificada como un gran lugar trabajar, así como desarrollar sus las habilidades técnicas de su talento. -Profesionales y personales.



Por su parte del Ministro de Comercio Exterior destacó el impacto que este tipo de inversión lleva a la zona en la que se desarrolla. “Son cientos de empleos formales y bien calificados que generan capacitación para ese talento humano, nuevas oportunidades de negocios encadenamientos productivos con los suplidores y desarrollo sostenible a la comunidad en la que estarán. Le hemos ofrecido todo nuestro apoyo a Zollner para que sigan creciendo, son una empresa de mucha visión y prestigio que ha vuelto a fijar su mirada y confianza en Costa Rica”.



Zollner Electronik, es una EMS que fabrica productos electrónicos de alto valor agregado para la industria automotriz, aeroespacial, médica y electrónica de consumo en Estados Unidos, México y Costa Rica. Como parte de esta expansión la empresa ya inició la implementación de un centro de servicios compartidos para Global Engineering, Marketing and Sales and Supply Chan. De acuerdo con las cifras de la propia compañía sus exportaciones desde territorio nacional alcanzan los 100 millones de euros anuales.



«Celebramos la reinversión de una empresa de alto valor agregado y procesos sofisticados como lo es Zollner Electronik. Esta segunda planta de manufactura en Costa Rica no solo significa más empleo para las y los costarricenses, sino también aporta a la diversificación de la matriz exportadora del país, genera transferencia de conocimiento a través de los encadenamientos y, como empresa líder en el sector de servicios de manufactura electrónica, contribuye al desarrollo del ecosistema de semiconductores que estamos trabajando desde COMEX y PROCOMER”, agregó gerente general de PROCOMER, Laura López.



El perfil de profesionales que reclutará la compañía son técnicos en electrónica, ingenieros en mecatrónica, producción industrial, entre otros. Asimismo, tiene una operación de servicios compartidos de mercadeo y ventas.



El próximo mes de enero Zollner cumplirá su décimo aniversario de operaciones en el país, esta expansión es parte de la clave de su estrategia de crecimiento para los próximos 6 años.