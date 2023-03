¡Que no se le pierdan sus datos! 4 recomendaciones para asegurar la información en el Día Mundial del Back Up

Tiempo de lectura: 2 Minutos

Las soluciones tecnológicas de nube son las mejores alternativas para realizar una gestión moderna de back up.

Por Revista Summa

El uso de la nube sigue creciendo en el mundo, posicionándose como una tecnología de alto interés para la competitividad de los negocios. Así lo señala Allied Marked Research en cuando afirma que el mercado de servicios de migración cloud alcanzará los US$515,83 mil millones en los próximos 4 años.

En este sentido la nube para Oracle es “una solución con una infinidad de ventajas, desde migraciones automáticas, seguridad, disponibilidad, escalabilidad y performance plenas desde cualquier lugar y dispositivo. Al contar con todos los procesos en la nube, se aplican las mejores prácticas, se construyen nuevas capacidades y servicios necesarios para la continuidad del negocio”, asegura Alfonso Lopez, Gerente General de Oracle para Centroamérica.

Gracias a la nube y las nuevas tecnologías las organizaciones pueden manejar grandes volúmenes de datos críticos para su operación. En este escenario es fundamental crear una estrategia de gestión y cuidado inteligente de los datos que incluya herramientas como el backup. Por eso, a propósito del Día Mundial del Backup, que se celebra el 31 de marzo, Oracle propone cuatro imprescindibles en una estrategia de backup moderno:

1. Implementar tecnologías autónomas: La nube de segunda generación ofrece nuevas capacidades autónomas, mayor seguridad y grandes ventajas de rendimiento y costo. Soluciones como Oracle Autonomous Database han sido diseñadas específicamente para apoyar a los negocios en la protección, gestión y administración segura y eficiente de los datos, simbolizando así menos trabajo manual, menos errores, y brindando mayor tranquilidad para las empresas y sus clientes.

2. Asegurar Zero Data Loss: En la actualidad ya no es una opción perder cualquier dato, por más mínimo que sea. Las compañías tienen el desafío de comprender que incluso la información de años atrás ya no se puede desechar, debe estar en una nube moderna, capaz de asegurar que las bases de datos sean siempre recuperables de utilizar el aprendizaje autónomo para automatizar las copias de seguridad, las actualizaciones y otras tareas de gestión de rutina que tradicionalmente realizan los administradores de bases de datos (DBA). Oracle Autonomous Database evita la pérdida de datos y tiempo de inactividad de manera simple y económica al mantener una réplica física sincronizada remotamente de una base de datos de producción dentro de Oracle Cloud.

3. Respaldar disponibilidad 24/7: Es fundamental adoptar herramientas digitales que sean veloces, accesibles en cualquier momento y que protejan continuamente las bases de datos internas y de los clientes al registrar y validar todos los cambios a medida que ocurren para garantizar la capacidad de recuperación. La nube es la mejor aliada para optimizar la recuperación de información ante cualquier desastre, tecnologías como Oracle Cloud Infraestructure protegen fácilmente las bases de datos en regiones remotas utilizando capacidades como Oracle Data Guard.



4. Garantizar costos accesibles: A través de nuestras tecnologías basadas en la nube de segunda generación como Oracle Cloud Object Storage ofrecen un respaldo rentable, escalable y de bajo costo, que permiten consolidar la infraestructura de almacenamiento como parte integral de una estrategia de recuperación y copia de seguridad de bases de datos.

‘‘Estamos en una etapa en la que hay tantos datos que no es posible almacenarlos en un Data Center, y es por esto por lo que la nube toma cada vez más un papel protagónico. Es fundamental comprender que ya no es concebible perder información; el crecimiento de los datos es exponencial, por lo tanto, las herramientas y soluciones tecnológicas para almacenarlos, no sólo deben ser disruptivas, deben ser accesibles y escalables como las nubes de última generación, que están construidas para crear ambientes de seguridad mucho más poderosos y responder ante cualquier amenaza’’, afirma López.