Norwegian Cruise Line marca un hito y establece puerto de temporada en Panamá

La empresa matriz, Norwegian Cruise Line Holdings Ltd., firma un acuerdo histórico con la Autoridad de Turismo de Panamá para ofrecer 12 viajes a puerto base durante las temporadas de cruceros de 2022 y 2023.

Por Revista Summa

Norwegian Cruise Line (NCL), la empresa innovadora en viajes de cruceros a nivel mundial ha roto los límites de cruceros tradicionales por 55 años. Continuando su legado de «primicias,” la empresa anuncio que se ha convertido en la primera línea de cruceros en tener como puerto base estacional a la Ciudad de Panamá, Panamá, ofreciendo viajes de ida y vuelta por el Canal de Panamá a partir del 20 de marzo de 2022 con el Norwegian Jewel.

La empresa matriz de NCL, Norwegian Cruise Line Holdings Ltd., la compañía líder mundial de cruceros que también opera las marcas Oceania Cruises y Regent Seven Seas Cruises, firmó un acuerdo multianual con la Autoridad de Turismo de Panamá, que le permite a la compañía hacer un puerto de temporada en la Terminal de Cruceros de Colón, así como en la Terminal de Cruceros de Fuerte Amador, ubicada en el lado del Océano Pacífico del país y adyacente a la Ciudad de Panamá. El nuevo contrato es parte de un acuerdo que proporcionará beneficios de tránsito por el Canal de Panamá a Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. desde el año 2022 hasta 2024, mientras opera las vueltas en el puerto. En 2022 y 2023, la compañía ofrecerá 12 viajes del puerto base comenzando con el Norwegian Jewel el 20 de marzo de 2022 donde navegará un itinerario de nueve días atravesando el Canal de Panamá y visitando increíbles destinos como Puerto Limón, Costa Rica; Oranjestad Aruba; Willemstad, Curazao; Kralendijk, Bonaire y Cartagena Colombia antes de llegar al lado caribeño de Panamá en la ciudad de Colón.

«Parte de la misión de nuestra compañía es crear experiencias inolvidables en algunos de los lugares más especiales del mundo», dijo Harry Sommer, presidente y director ejecutivo de Norwegian Cruise Line. «Este nuevo acuerdo permite a casi 24.000 huéspedes experimentar la belleza de Panamá cada año».

A partir del 14 de enero de 2023, el Norwegian Gem ofrecerá viajes selectos por el Canal de Panamá, incluyendo un viaje de 11 días que visitará siete puertos de escala, incluyendo Puerto Limón, Costa Rica; Oranjestad, Aruba; Willemstad, Curazao; Puerto Plata, República Dominicana y Gran Turca, Islas Turcas y Caicos, antes de terminar en la ciudad de Nueva York. El 6 de diciembre de 2023, el Norwegian Joy ofrecerá un viaje de 10 días navegando desde Ciudad de Panamá (Fuerte Amador), Panamá y visitando destinos notables como Puerto Limón, Costa Rica; George Town, Gran Caimán; Roatán, Islas de la Bahía; Harvest Caye, el destino turístico privado de la marca en Belice; Cozumel, México y Great Stirrup Cay, la isla privada de la compañía en las Bahamas antes de finalizar su viaje en Miami.

«Estamos orgullosos de asociarnos con Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. para llevar la belleza de Panamá, su naturaleza, su cultura y su historia, a más viajeros de todo el mundo. Tenemos una increíble oportunidad de posicionar a nuestro país en la industria de los cruceros como el único país con puertos de cruceros en ambos océanos y un canal que los conecta. Este acuerdo reforzará nuestra posición y tendrá un impacto económico positivo en Panamá, donde los cruceros aportan decenas de millones al año en ingresos a nuestra economía», dijo Iván Eskildsen, ministro de Turismo de Panamá.