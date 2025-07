Costa Rica: ¿Qué deben hacer los contribuyentes ante el “apagón” por Tribu-CR?

En cuatro días, inicia el periodo de inactividad del sistema de Administración Tributaria Virtual (ATV), utilizado para acciones como la presentación de declaraciones y pagos de impuestos.

Por Revista Summa

Este viernes 18 de julio, a las 11:45 pm, los principales sistemas tributarios del país se desactivarán, temporalmente, como parte de la migración necesaria hacia la nueva plataforma llamada Tribu-CR.

Esta transición marcará un cambio significativo en la forma en que se gestionan y consultan las obligaciones fiscales, ya que por dos semanas no se podrán ingresar a la plataforma fiscal actual, Administración Tributaria Virtual (ATV), para su utilización normal, y será el 4 de agosto cuando el nuevo sistema, Tribu-CR, empiece a funcionar.

Para que pueda tomar nota, los sistemas que quedarán fuera de servicio junto a ATV serán:

● Trámites Virtuales (TRAVI)

● Consulta de Situación Tributaria

● Sistema de Identificación de Contribuyentes (SIC)

● EDDI 7

● Declara7

● DeclaraWeb

Ante este panorama, Raymundo Volio, abogado experto en impuestos de Actualidad Tributaria, hace un llamado a las empresas y contribuyentes independientes para que traten de estar al día con sus asignaciones ante el Ministerio de Hacienda y regularizar su situación fiscal cuanto antes, para evitar afectaciones operativas o incumplimientos que luego podría transformarse en sanciones.

Para el experto, este proceso no solo exige un orden técnico, sino también transparencia del contribuyente, ya que “la nueva era digital tributaria no perdona la improvisación”: “Las autoridades han dejado claro que no habrá prórrogas en los plazos de las obligaciones tributarias ni un ‘período de gracia’ para la implementación, confiando en que la plataforma es lo suficientemente intuitiva para que los contribuyentes la adopten sin demora”.

“Se va a realizar también un análisis y clasificación de los créditos fiscales y solo se migrarán aquellos correctamente declarados. Por esta razón, los créditos con inconsistencias, como montos superiores a los comprobados o diferencias con el IVA en importaciones, no serán trasladados a la nueva plataforma sin documentación adicional del contribuyente”, agrega Volio.

Cabe destacar que algunos sistemas se mantendrán activos de forma parcial. Tal es el caso de la plataforma “Infovasitextil” que continuará disponible para temas específicos de facturación electrónica o EDDI 7, el cual funcionará únicamente para el pago del impuesto de traspaso de bienes inmuebles. Por su parte, de ATV solo permanecerá activa su facturación gratuita que operará hasta el 31 de agosto.

