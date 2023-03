Mujeres exportadoras: historias que inspiran a hacer negocios

Tiempo de lectura: 5 Minutos

En este mes de marzo, PROCOMER recuerda el Día Internacional de la Mujer con historias de mujeres exportadoras que han creído en sus negocios.

Por Revista Summa

Un estudio de la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica (PROCOMER) destacó que solo en el 27% de las empresas exportadoras la mujer es la principal propietaria.

Si bien el dato muestra un reto en temas de equidad de género, también es una oportunidad para desarrollar iniciativas que ayuden a reducir la brecha, ya que el mismo estudio determinó que el liderazgo femenino facilita la retención de talento, incrementa la calidad y la mejora en los procesos de las empresas.

Asimismo, se evidencia que, cuando hay liderazgo femenino, existen mayores políticas implementadas en temas de acoso sexual y licencia de paternidad, además, las empresas lideradas por mujeres imparten capacitaciones en temas de equidad y no discriminación por sexo con mayor frecuencia.

Pese a las barreras que este tema significa para muchas mujeres empresarias, Flores Dajika e Infoware han demostrado que, con resiliencia, innovación y un norte claro se puede tener éxito en el mundo de los negocios.

Katya Ulloa, Flores Dajika: “Debemos creer en nosotras y saber que sí podemos”

Katya Ulloa tiene casi 30 años de ser empresaria, inició vendiendo flores en el mercado costarricense, decorando casas y hoteles. Sin embargo, siempre tuvo “la espinita” de la exportación, hasta que un día decidió aventurarse en este mundo e inició con la capacitación Creando Exportadores de PROCOMER. “Esto fue hace aproximadamente 26 años, empecé (a exportar) de la mano de PROCOMER. Cuando terminé el curso, empezamos a ir a ferias y, rápidamente, empecé a exportar a los Estados Unidos y luego a Europa… Lo cuento así de bonito ahora, pero fue muy retador, todo fue a prueba y error, cayéndonos y levantándonos día con día”, contó doña Katya.

Moverse en un sector dominado por hombres fue un reto, pero doña Katya siempre tuvo claro que su norte era hacer crecer su negocio y demostrar que tenía la misma capacidad que los demás exportadores.

“Hace muchos años, en Costa Rica e inclusive en mercados internacionales, no les gustaba hacer negocios con mujeres, les incomodaba, no se sentían a gusto y muchas veces, preferían hacer negocios con empresas lideradas por hombres, solo por el género. Lo importante de esto, es no desanimarse nunca, no hay que sentirse menos, hay que creer en nosotras y saber que sí podemos”, comenta.

Y agrega que: “la honestidad, la calidad del producto y el amor al negocio, marcan una línea recta en tu camino, saber hacia dónde vas, amarrarse los pantalones y no dejar que te vean como algo menos. Aquí (en el negocio de la exportación) vamos de tú a tú, somos iguales. (Y en la empresa) todos vamos al campo, a una reunión, todos por igual, sin discriminación. Así crecí, así fui abriéndome camino en un negocio liderado 100% por hombres, caminando con seguridad hasta hoy”, agregó la propietaria de Flores Dajika, empresa que hace honor a sus dos hijas: Daniela y Jimena y a ella misma, Katya, y que son su impulso de su “lucha” diaria por crecer y disminuir la brecha de género para las mujeres en el país.

La crisis del 2008 y la pandemia pusieron a prueba a Flores Dajika, sin embargo, la perseverancia fue la clave para salir adelante en ambas ocasiones. Su equipo de trabajo es “como su segunda familia”, añade doña Katya, su equipo está conformado en su mayoría por mujeres, jefas de hogar, las cuales viven en una zona de alto riesgo social, además es una empresa cien por ciento inclusiva, manteniendo programas de acceso laboral para personas con discapacidades, y teniendo dentro de sus colaboradores personas discapacitadas.

La empresa que inició en un garaje de una casa tiene hoy, una planta en Guácimo y oficinas administrativas en San José, además, exporta a Canadá y Estados Unidos. Y aunque aún no ha podido recuperar el mercado europeo tras la pandemia, el esfuerzo y convicción por hacer crecer el negocio sigue intacto en doña Katya y en “sus chicas”, como les llama ella.

Katya Ulloa está convencida del poder femenino, por eso en este mes de marzo, el marco del Día Internacional de la Mujer deja un mensaje para las mujeres que quieren emprender un negocio: “el mercado está hecho para hombres, pero uno debe saber que uno puede, que no hay diferencia. Somos tremendamente disciplinadas, tenemos una visión diferente: nos entregamos con alma y corazón, y eso es mucho mejor para emprender un negocio, simplemente tenés que creer en vos, ponerle amor a lo que querés hacer y olvidarse del miedo. ¡Somos poderosísimas, podemos llegar muy lejos, solo hay que creérsela!”, comentó.

Adriana Díaz, Infoware: «hay que tener voluntad, estar segura de la idea»

Adriana Díaz es ingeniera en sistemas, una profesión que tradicionalmente ha sido poco común en las mujeres, pero que cada día va creciendo y tomando relevancia.

En el año 2000 y en conjunto con su socio Jorge Quirós, fundó Infoware, una empresa de servicios de tecnología cuya especialidad es la automatización de procesos y la integración de sistemas, para dar brindar soluciones a sus clientes.

Como socia fundadora de la empresa ha ocupado diversas posiciones: desarrollo de los productos, comercialización y soporte al cliente. En la actualidad es la responsable de toda el área financiera, tributaria, seguimiento de clientes, sistemas de calidad, estrategias de ventas y apoyo técnico.

Pese a que el giro de negocio y el sector en el que se desempeña también ha sido tradicionalmente liderado por hombres, Adriana siempre ha contado con la confianza de su socio. “Las decisiones las tomamos en conjunto mi socio y yo. Si alguno tiene una idea o desea realizar un proyecto en particular, la idea se expone, se analiza y se realiza según se haya acordado”, afirmó.

“Mi socia tiene una visión general de la empresa, del manejo financiero, de planificación a largo plazo, me complementa perfectamente”, agregó Jorge, socio de Adriana.

Adriana ha visto crecer su empresa y la ha llevado a traspasar las fronteras del país, ya que, actualmente, Infoware exporta a El Salvador, Colombia y Perú. Además, ha diversificado su cartera de servicios al ofrecer diseño de interfaces, desarrollo de ecosistemas digitales, desarrollo de integraciones, combinación de tecnologías y técnicas, infraestructura tecnológica, Internet Banking y software de robotización, emulación e intermediación, entre otros.

En este mes, que se conmemora la lucha de las mujeres por la igualdad, Adriana tiene un mensaje para aquellas que desean iniciar un negocio: “hay que tener voluntad, estar segura de la idea y tener el proyecto bien dimensionado, debés tener paciencia y resistir hasta que las cosas se den. No es fácil, pero vale la pena pues sabés que aportás a la sociedad con el trabajo que realizás, los puestos de trabajo que brindás, la satisfacción de ver tus ideas hechas realidad”, concluyó Díaz.