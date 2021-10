Monedas virtuales en Panamá: Lo que debes saber sobre la solución a la volatilidad de las Criptomonedas

Tether, el Stablecoin más popular al mes de julio de 2021 lograba 62,000 millones en circulación.

Por EFE

Varios países en América Latina están siguiendo la tendencia de las monedas virtuales y en Panamá recientemente en la Asamblea Nacional se presentó un anteproyecto de ley denominado «Cripto» que busca hacer el país compatible con el blockchain, los criptoactivos y el internet.

Actualmente uno de los mayores obstáculos de las criptomonedas es su volatilidad. Según datos de Investopedia, criptomonedas como el Bitcoin (BTC) han llegado a tener en un lapso de tres meses una volatilidad de precio del 8%. Sin embargo, la tecnología Blockchain ha encontrado una solución a este gran obstáculo.

Esta volatilidad inestable, que hace que su precio incremente y disminuya cada día, causa que la inversión contenga un alto riesgo por la escasez de garantías. No obstante, con el fin de encontrar una alternativa más atractiva para los inversionistas, la tecnología Blockchain creó un nuevo tipo de criptomoneda llamado Stablecoins o Moneda Estable, que ofrece estabilidad de precios mediante al respaldo de un activo o varios de ellos.

Otto Mora, Gerente Senior de Blockchain de la Firma EY explica que “definitivamente las Stablecoins tienen un gran potencial, y se hacen necesarias para respaldar un mercado altamente volátil. Cada día más el dinero virtual se está posicionando en Latinoamérica, por ello contar con mecanismos que demuestren que las criptomonedas son seguras y tienen grandes ventajas ayudará a una rápida adopción en los mercados financieros”.

Según BBVA, los Stablecoins son un tipo de token digital o criptomoneda que intenta imitar o vincular su valor de mercado a otro activo o referencia externa. El propósito de este token digital es mantener un precio estable y así reducir la volatilidad. Para esto, su precio puede estar vinculado al precio de productos básicos como el oro, el petróleo, o al valor del dinero como el dólar, y el euro, entre otros.

El primer Stablecoin apareció en el mercado en el 2014 conocido como Tether, este modelo (Moneda Fiat) ha sido la base para varios tipos de stablecoins y consiste en que los usuarios pueden depositar dólares americanos en la plataforma y recibir a cambio tokens llamados USDT ; los cuales pueden ser utilizados para intercambiar bienes o para invertir. Posteriormente han surgido otros Stablecoins que están marcando la pauta para aquellos que desean utilizar una moneda global.

Cabe destacar que la mayoría de los Stablecoins que existen actualmente utilizan el dólar como garantía, sin embargo, también están vinculadas a monedas como el euro y el yen. Como resultado, el precio de este tipo de Stablecoins ( Fiat ) fluctúa muy poco, a diferencia de las criptomonedas más conocidas como el Bitcoin y el Ethereum, que están inclinados a tener una alta volatilidad.

Tipos de Stablecoins

*Fuente: BBVA | ¿Qué son las ‘stablecoins’ y para qué sirven? | Investopedia Why Bitcoin Has a Volatile Value (investopedia.com)

Estos cripto activos para mantener un valor fijo lo hacen por los siguientes mecanismos:

 Moneda Fiat: Vinculadas a ciertas monedas fiduciarias como el dólar o euro en una

 proporción de 1:1

 Respaldad por bienes: pueden estar vinculadas a bienes como el oro ya que al “anclar” al precio

de este mantienen un valor estable

 Respaldadas con otro tipo de criptomonedas para mantener su valor estable como el DAI o

Ethereum

 No asociadas a ningún valor externo: Controladas por algoritmos para evitar la fluctuación de

precio mediante algoritmos y “Smart Contracts”

Sin lugar a duda, las Stablecoins son cruciales para el futuro del ecosistema criptográfico, y pueden ayudar a solucionar el gran obstáculo de la volatilidad que pone en duda a los que desean invertir o adoptar las monedas digitales.