Moda, diseño y charlas acompañarán la tercera edición de The Trunk Show en Costa Rica

Esta será una oportunidad para explorar talento en diseño de moda y conectarse con diseñadores de diversas nacionalidades en un ambiente exclusivo y personalizado.

Por Revista Summa

Con muchas novedades en la industria de la moda, el arte y el diseño llegará este viernes 31 de mayo y sábado 01 de junio la tercera edición de The Trunk Show en el Hotel Real InterContinental, en la capital costarricense .

Esta experiencia liderada por las diseñadoras Carolina Orduz, Nicole Madriz y Paola Lizano, se caracteriza por ser uno de los principales escaparates del talento nacional e internacional, reuniendo a exponentes y amantes de la moda que deseen agregar piezas icónicas a sus armarios.

¿Cómo nace?

Con un espíritu emprendedor ellas crearon The Trunk Show en 2023. Creció como una propuesta de pop-up Market y hoy se consolida como una vitrina de moda única en Costa Rica, posicionándose entre los países que ya ofrecen esta experiencia premium como un punto de encuentro para los amantes de la moda y el diseño.

Orduz, Madriz y Lizano, tienen cada una su propia marca y son las directoras creativas de su propio negocio. Ante la carencia de espacios de este tipo en Costa Rica, se dieron cuenta que faltaba una plataforma exclusiva enfocado en el cliente final. Tuvieron la idea de desarrollarlo y encontraron el Hotel Real InterContinental para ofrecer esta propuesta en un espacio cómodo para los emprendedores.

Nicole Madriz, Paola Lizano y Carolina Orduz (Izquierda a derecha) ya planean la cuarta edición de The Trunk Show para el mes de diciembre 2024 que se llamará Holiday Edition.

Tercera edición

La tercera edición llamada «Summer Edition», ha tenido una curaduría muy puntual, con experiencia de compra única en Costa Rica.

Durante la actividad estarán presentes 15 marcas de origen costarricense, colombiano, venezolano y brasileño: ETN Design, Paola Lizano, Selfmade, Eme Y Jota, Vélez, Made for Afrochic, Lulume, Maktub, Alma, Michelle De Matheu, Sage, MFJ, Aranea, Gal Vs Buck y Maria Dolores.

“Esta edición a diferencia de la anterior, se centra mucho en la moda, el diseño y la experiencia de compra. Es un poco más petite, enfocada en generar una conexión entre el diseñador y los asistentes. Apreciamos mucho de las marcas elegidas, que el diseñador o representante es quien estará en el espacio, por lo que la atención será personalizada; otro plus increíble», explica Orduz.

Por su parte, Lizano agrega que «cada edición es especial, desde el aporte de las charlas y traer al país a diseñadores que puedan aportar al cliente. Hemos tenido pequeñas conferencias dirigidas a personas que están estudiando o clientes interesados en alguna técnica enfocada en el diseño de moda».

“En el Summer Editon tendremos un taller especial Sumérgete en la Cosmética Emocional: Explorando la Conexión entre Aromas y Emociones junto a Michelle de Matheu. Este se realizará el día sábado 01 de junio a las 11:00am. Además, se contará con un espacio junto a VISA para reservar un personal shopper y stylist (Carolina Orduz) por un tiempo dentro del espacio de la feria”, resalta Madriz.

Real InterContinental apoya al talento

Ricardo Menéndez, Gerente General del Hotel Real InterContinental, explica que siempre han sido propositivos, y una de las estrategias con que nacieron es el concepto The Place To Be, para albergar eventos que sumen interés cultural, gastronómica, moda y negocios. Más allá del concepto de hospedaje, quieren formar parte de la cultura y el día a día que puede ser eventos de interés de la comunidad.

«Tuvimos la oportunidad de conocer a las diseñadoras de The Trunk Show y vimos que tienen una propuesta clara, que viene con una preparación bien formada, y no solamente incluye un tema de comercializar sino que incluye a muchos emprendedores que tienen un nicho, por lo tanto, cuando vemos este tipo de talento joven, queremos que sean parte de la comunidad que visita el hotel», agrega.

Para esta edición contarán con el patrocinio de YESS Producciones en toda la decoración y ambientación del espacio. Además se suma VISA, con su apuesta a los espacios premium y brindarle a sus clientes opciones de experiencias inolvidables y únicas.

La actividad se extenderá de 10:00am a 8:00pm en los salones Cedros del Hotel Real InterContinental. y la entrada es totalmente gratuita