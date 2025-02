Los CEO adoptan la IA, pero las brechas de conocimiento amenazan el crecimiento empresarial

La investigación de Cisco muestra que más del 70% de los CEO están preocupados por perder terreno frente a los competidores y perder oportunidades debido a brechas en TI e infraestructura.

Por Revista Summa

La Inteligencia Artificial (IA) se ha convertido en una prioridad para los CEO a nivel global. Un nuevo estudio revela que, aunque el 97% de los líderes empresariales planea integrar esta tecnología en sus operaciones, solo el 1.7% se siente completamente preparado para hacerlo. La falta de conocimiento en TI y las brechas en infraestructura se presentan como los principales desafíos que podrían frenar la transformación digital y afectar la competitividad.

Principales hallazgos del estudio:

● 4 de cada 5 CEO reconocen el potencial de la IA, pero la mayoría temen que las brechas en su comprensión impacten las decisiones estratégicas, arriesgando perder oportunidades y quedarse atrás respecto a los competidores.

● Más del 70% teme perder terreno debido a brechas en el conocimiento de TI o infraestructura de red, con más de la mitad ya viendo pérdidas competitivas por la falta de inversión en tecnología.

● Los CEO planean mantenerse adelante invirtiendo en su gente, modernizando la infraestructura y fortaleciendo la ciberseguridad, con el 96% dependiendo de socios de confianza para proteger su red para la IA en el futuro.

Un nuevo estudio de Cisco, revela una paradoja entre los CEO. Mientras que 4 de cada 5 reconocen los beneficios potenciales de la IA y casi todos planean integrar la IA en sus operaciones, muchos temen que las brechas en su conocimiento obstaculicen las decisiones en la sala de juntas (74%) y frenen el crecimiento (58%), arriesgando perder oportunidades y quedarse atrás respecto a los competidores. Sin embargo, los CEO no se quedan quietos. Con el apoyo de líderes de TI y socios de confianza, planean empoderar a su gente, modernizar la infraestructura y fortalecer la ciberseguridad para afilar su ventaja competitiva en un futuro impulsado por la IA.

Los CEO temen los crecientes costos de la inacción

La investigación de Cisco muestra que más del 70% de los CEO están preocupados por perder terreno frente a los competidores y perder oportunidades debido a brechas en TI e infraestructura: temores que ya se están traduciendo en pérdidas reales. Más de la mitad de los CEO (53%) se preocupan de que la falta de inversión en tecnología les esté costando una ventaja competitiva, mientras que dos tercios están preocupados por los costos de oportunidad de no invertir más en tecnología. Los costos de la inacción no son escenarios hipotéticos. Si no invierten en tecnología ahora, los CEO esperan costos operativos más altos, menores ganancias, productividad reducida y una cuota de mercado en declive.

Las recompensas trascenderán simplemente «mantenerse al día.» Los CEO están recurriendo a la IA por su potencial transformador: impulsando la eficiencia (69%), estimulando la innovación (68%) y superando a los competidores (54%). Pero cumplir esa ambición requiere que los CEO rompan las barreras que les impiden realizar el potencial de la IA: escasez de habilidades, brechas en infraestructura y riesgos de seguridad.

Los CEO se enfocan en el panorama general, sus CIO y CTO a menudo están lidiando con obstáculos operativos, incluida la falta de casos de uso empresarial convincentes, un desafío que los CEO clasifican más bajo (Figura 1). Esta tensión quizás refleje la fase exploratoria de la IA, donde el 82% de los CEO que reconocen los beneficios potenciales de la IA deben apoyar la experimentación audaz a corto plazo para descubrir valor a largo plazo.

El plan del CEO: Gente, infraestructura y ciberseguridad

La investigación de Cisco revela el plan de los CEO para transformar el miedo en progreso: invirtiendo en conocimiento y habilidades, actualizando la infraestructura y mejorando la seguridad para prepararse para las demandas de la IA (Figura 2).

Cumplir con este plan requerirá un liderazgo tecnológico decisivo tanto dentro de la organización como a través de asociaciones de confianza. Los CEO están mirando cada vez más a sus CTO y CIO, con casi el 80% reconociendo su papel vital en guiar las decisiones de negocio e inversión. Cada vez más, los líderes tecnológicos son líderes empresariales que ven las redes y tecnologías modernas no solo como herramientas, sino como habilitadores de crecimiento, resiliencia e innovación.

Los directores ejecutivos saben que no pueden cumplir con su plan sin el apoyo de expertos: el 96% recurre a asociaciones de confianza para preparar su red para la inteligencia artificial. Con un liderazgo tecnológico audaz dentro y fuera de sus organizaciones, los directores ejecutivos tienen la experiencia para navegar incertidumbres y traducir el potencial de la IA en resultados tangibles.

La escasez de habilidades, los desafíos de implementación, la infraestructura preparada para la IA y la ciberseguridad son preocupaciones principales para los equipos de TI y líderes en diversas industrias. Los próximos anuncios de Cisco buscan abordar estos desafíos: cerrar las brechas entre seguridad y redes para centros de datos de IA, empoderar a los proveedores de servicios con nuevas herramientas para generar ingresos y equipar a la próxima generación de profesionales orientados a la IA con certificaciones mejoradas.

El estudio del CEO, realizado por Opinion Matters (24 de diciembre de 2024 al 2 de enero de 2025), encuestó a 2,503 directores ejecutivos de compañías con más de 250 empleados a nivel mundial. Un estudio complementario con 8,065 líderes de redes senior seguirá en los próximos meses, explorando las necesidades estratégicas y operativas de la red y la seguridad en la era de la IA.