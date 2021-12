Las precauciones que debe tener al compartir datos personales en la web este fin de año

El incremento en el tráfico de la información desde dispositivos móviles y computadoras durante la época festiva expone a los usuarios a ciberataques. Muchos de ellos no dimensionan las posibles afectaciones personales y familiares.

Por Revista Summa

La llegada de la temporada Navideña y de Fin de año, aunado a que las interacciones en línea se han vuelto parte del día a día a raíz de la pandemia, han propiciado que muchos usuarios de las redes sociales y de otras plataformas en Internet bajen la guardia y compartan información personal y familiar, sin tomar en cuenta las repercusiones en materia de seguridad que esto puede provocar.

Los cibercriminales buscan víctimas expuestas, es decir, personas que comparten información sensible como: direcciones, números de teléfono, datos de cuentas bancarias, información de pagos de salarios y del aguinaldo; hasta detalles que para muchos podrían parecer inofensivos como: fotografías de la vivienda, fotografías de menores de edad y la activación de la ubicación GPS de su dispositivo electrónico. Con esto, al alcance de un “click” identifican las vulnerabilidades de la persona y combinan diversas estrategias para lograr su cometido delictivo.

Según datos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), se recibieron 17.457 denuncias por delitos informáticos en el 2020, un crecimiento del 24% respecto a los datos del 2019. Una de las tácticas más comunes que utilizan los ciberdelincuentes en esta época es el Phishing. Este consiste en el envío de correos electrónicos o mensajes que tienen la apariencia de proceder de fuentes de confianza, con los que solicitan información confidencial del receptor. Según Fernando Gamboa, asesor Ejecutivo y experto en seguridad de Grupo EULEN Costa Rica, “los ciberdelincuentes juegan con la emoción de los usuarios; por ejemplo, les indican que han sido ganadores de premios atractivos y les solicitan la información personal. Al mismo tiempo pueden incluso estar descargando un virus malicioso en el dispositivo para seguir filtrando información”.

Las repercusiones no terminan ahí, ya que los ciberdelincuentes utilizan el contenido que encuentran en las redes sociales y demás sitios de internet para su beneficio. Las imágenes de familiares, menores de edad e inmuebles son aprovechadas para realizar otros tipos de actividades delictivas como: delitos contra la propiedad, pornografía infantil, extorsión y servicios sexuales, secuestros y paseos millonarios. Sólo durante los tres primeros meses del 2021 se registraron 124 robos en viviendas, es decir, más de un robo al día, según el OIJ.

Un control positivo

Prevenir el robo de información está al alcance de todos. En los ataques que se presentan a través de internet media el ser humano, por lo que es fundamental crear conciencia de las formas y riesgos de utilizar herramientas digitales. De acuerdo con los expertos de EULEN Seguridad Costa Rica- empresa de la multinacional española Grupo EULEN- existen recomendaciones básicas para hacer un buen uso de la información que se publica en la web:

· Primeramente, se debe definir el tipo de redes sociales en las que la persona desea inscribirse, ya sean redes de trabajo, sociales, empresariales, etcétera.

· Al abrir el perfil se tiene que elegir entre una cuenta pública o privada. Al seleccionar una cuenta privada se tiene más control de las personas que pueden ver la información publicada, por lo que hay mayor libertad a la hora de compartir contenido. Si se elige una cuenta pública, es recomendable limitar el tipo de contenidos y datos como localización, ya que es de acceso libre para todas las personas.

· Es fundamental analizar la información que se va a publicar, de manera que esta no pueda ser utilizada para generar un daño, tanto al usuario, como a sus familiares y amigos. Al hacerse pública puede caer en manos de cualquier persona.

· En cualquier medio que se puedan recibir mensajes o solicitudes, se recomienda hacer un análisis del contenido; si es de una fuente confiable o ante la mínima sospecha optar por eliminarlo.

“Las personas pueden tener el mejor antivirus, pero es uno mismo el que entrega o protege la información. Si me piden el número de cuenta bancaria esto debería encender una alerta. Si quiero ir a pasear no es necesario divulgarlo con detalles; genere incertidumbre para que las personas no sepan el momento exacto de cada actividad”, agregó Gamboa.

En Costa Rica, EULEN Seguridad brinda servicios diversificados con estándares internacionales. Ofrece servicios de seguridad física, seguridad electrónica, y servicios mixtos o itinerantes en ambas modalidades a edificios de oficinas, centros comerciales y bancos, así como servicios de ciberseguridad a multinacionales con alta exigencia en protocolos, y a empresas logísticas con requisitos de valor añadido en control de acciones electrónicas en tiempo real.