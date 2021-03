INCAE Business School: Educación con impacto regional

Su visión en la transformación digital de la enseñanza la llevó a innovar en la forma en que interactúa con sus alumnos.

Por Revista Summa

Formar líderes conscientes, con una perspectiva global y que generen nuevas oportunidades de crecimiento sostenible en diferentes áreas, ha sido su mayor carta de presentación desde hace más de 50 años. También se ha convertido en un referente gracias a su constancia, la investigación y el entender el contexto de la región. Motiva a sus estudiantes a innovar, a ir mucho más allá de solucionar una necesidad puntual y que fomenten transformaciones profundas desde lo público o lo privado. Además, la institución crea y transmite conocimiento con miras a enfrentar los retos del mañana.

Su visión en la transformación digital de la enseñanza la llevó a innovar en la forma en que interactúa con sus alumnos, exalumnos, pares y demás stakeholders, con iniciativas como INCAE Executive Club, plataforma de networking del más alto nivel. Cuenta con más de 10.000 graduados de toda la región, quienes pueden interactuar, generar conocimiento y construir espacios que permitan crear nuevas oportunidades y soluciones a los retos que demanda la sociedad.

En la actual pandemia, como en crisis anteriores, INCAE siempre está anuente a colaborar con los gobiernos mediante la democratización de la información, a la que da acceso gratuito vía webinars y conferencias.

Estrategias ante la nueva realidad

Ser pionera en la región en el desarrollo de programas de maestrías 100% online, en alianza con EMERITUS, uno de los centros de gestión de programas virtuales más exitosos del mundo, le ha permitido seguir llevando su propuesta a todos los rincones de la región. Adicionalmente, ha diversificado su oferta de programas, particularmente las maestrías especializadas, enfocadas en temas como finanzas, marketing y transformación digital, management y business analytics. Lo mismo ocurre con su portafolio de programas ejecutivos, que son programas de formación cortos.

VENTAJAS COMPETITIVAS

Cuenta con el Centro de Liderazgo Colaborativo y de la Mujer (CLCM), que fomenta la igualdad de oportunidades para ejecutivas y emprendedoras en todos los sectores.

A través del Centro Latinoamericano para la Competitividad y el Desarrollo Sostenible promueve el desarrollo en la región mediante la investigación el perfeccionamiento de capacidades y el diálogo.

Tiene un cuerpo docente diverso, experimentado y conocedor del entorno. Excelencia en la entrega de programas presenciales, 100% en línea y en modalidad blended.

Impulsa el desarrollo integral de sus alumnos.

Es la escuela de negocios número 1 de América Latina (The European). Su Executive MBA tiene el primer puesto en Latam según el Financial Times.

HITOS DE SU HISTORIA

1993. Apertura del campus Walter Kissling Gam. Se inician tres programas financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo: Gerencia de Exportaciones No Tradicionales, Política y Gerencia de Recursos Energéticos y Pequeña y Mediana Empresa.

1996. Fundación del Centro Latinoamericano para la Competitividad y el Desarrollo Sostenible (CLACDS).

2005. Establecimiento de la Red Latinoamericana de Universidades por la Calidad y el Desarrollo Sostenible, dirigida por INCAE.

2019: Reconocimiento en el ranking de Financial Times como la maestría #1 en América Latina y como la mejor escuela de negocios en América Latina y MBA por The European.

2020: Lanzamiento de INCAE online e INCAE Executive Club.