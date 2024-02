IE University anuncia programa de Becas Young Talented Leaders Scholarships Centroamérica

Programa ofrece la posibilidad de estudiar un máster en la reconocida institución con una beca 100% a estudiantes de excelencia de Centroamérica.

Por Daniel Rosales

Con el objetivo de empoderar a los mejores talentos universitarios en Belice Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, la fundación IE de la IE University anuncia el lanzamiento del programa de Becas Young Talented Leaders Scholarships para Centroamérica.

Estas becas son una oportunidad para estudiantes con bajos ingresos, el cual busca facilitarles su formación profesional con Masters en IE University y a la vez mantener puentes entre Centroamérica y España.

El programa ha sido posible gracias a una donación por parte de antiguos alumnos de IE y cuenta también con el apoyo de la Fundación IE. Su principal misión es contribuir a desarrollar el pleno potencial humano y profesional de Centroamérica y a desarrollar líderes socialmente responsables que tengan las habilidades y conocimientos necesarios para lograr un impacto positivo, así como innovar y promover nuevas ideas en ambientes multiculturales.

A tener en cuenta

Los candidatos deben haber finalizado sus estudios universitarios de grado y querer continuar su formación profesional con programas de Máster. Se dará especial prioridad a los postulantes con pocos recursos económicos, ofreciendo dos becas por el 100% de la matrícula, e incluso gastos de manutención dependiendo de las necesidades económicas de los candidatos.

Además, deben acreditar excelencia académica, capacidad de liderazgo, espíritu emprendedor, proactividad en su comunidad, compromiso con lograr un impacto social positivo en su país una vez hayan completado su formación. También se valorará positivamente que demuestren necesidad económica. Dentro del riguroso proceso de selección de IE University, es imprescindible acreditar un nivel muy alto o bilingüe de inglés, ya los programas para los que se ofrecen las dos becas (Master in Internacional Development, Master in Internacional Relations y Master in Applied Economics) se imparten en ese idioma.

Los becados de las Becas Young Talented Leaders Scholarships para Centroamérica también pasarán a formar parte del programa IE Foundation Fellows que consiste en un Programa de Honor formado por un grupo prestigioso de actuales y antiguos alumnos con perfiles académicos extraordinarios que han recibido una beca para estudiar en IE University.

Para postularse puede consultar la información completa sobre las becas aquí: https://www.ie.edu/ie-

foundation/talent/scholarships/corporate-scholarships/?ie