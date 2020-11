Hoteles Marriott en Costa Rica se encaminan a la reapertura

La reapertura de estas propiedades estará alineada con las regulaciones de las autoridades locales y siguiendo los protocolos del Compromiso con la Limpieza anunciados por Marriott International.

Con el inicio de la reactivación de la industria del turismo en el país, la reanudación de vuelos internacionales y como señal de confianza en la recuperación del destino, Marriott International se complace en anunciar la reapertura de cuatro de sus propiedades en Costa Rica.

A partir de noviembre el W Costa Rica-Reserva Conchal, Punta Islita Autograph Collection y JW Marriott Guanacaste Resort & Spa ubicados en Guanacaste, así como el Aloft San José en Santa Ana se sumarán a la oferta de hospedaje del país, con atractivas promociones para locales como una invitación a redescubrir rincones mágicos del país.

Asimismo, la compañía hotelera reforzará sus esfuerzos internacionales para promover a Costa Rica como destino ideal en mercados claves como Estados Unidos, y la región Latinoamericana.

“Estamos felices de poder recibir nuevamente a los huéspedes en nuestras propiedades y poder ofrecerles experiencias memorables, bajo estrictos protocolos de limpieza. Al mismo tiempo, somos optimistas en cuanto a la reactivación del sector, pues a pesar de ser un año de retos también lo es de aprendizaje, que nos fortalecerán como destino, el producto turístico del país es de calidad y eso no será la excepción de cara al futuro”, dijo Hernán Binaghi, Complex Manager de W Costa Rica-Reserva Conchal y Westin Reserva Conchal, y Presidente de la Cámara de Turismo Guanacasteca.

La reapertura de estas propiedades estará alineada con las regulaciones de las autoridades locales y siguiendo los protocolos del Compromiso con la Limpieza anunciados por Marriott International, que incluyen la implementación de tecnologías mejoradas de limpieza, como el uso de rociadores electrostáticos y equipos de protección, así como cambios en el régimen de aseo y el reacomodo de mobiliario para ser consecuentes con las pautas de distanciamiento social.

“La presencia de cadenas hoteleras internacionales como Marriott en Costa Rica es una muestra de la confianza que tienen en el país como destino turístico. La reapertura de cuatro propiedades clave en el país ayudan a la promoción en el exterior y con ello la atracción de turistas, así como a la capacitación del recurso humano con base en las mejores prácticas internacionales”, manifestó por su parte Gustavo Segura, ministro de Turismo.

Nuevas experiencias

W Costa Rica – Reserva Conchal

W Costa Rica reabre sus puertas este 2 de noviembre apostando fuertemente por el mercado local y lanza los paquetes W Escape y Work From Anywhere, que invitan a redescubrir el destino mientras se viven increíbles aventuras o se trabaja remotamente desde una reserva paradisiaca. Con W Escape y W Escape All In, los huéspedes podrán disfrutar del innovador diseño del hotel y la cultura de Guanacaste mientras descubren la vibrante experiencia W con descuentos y promociones en alimentos y bebidas, spa, así como acceso exclusivo a la agenda W; siempre con opción a un todo incluido con All In.

Para todos aquellos que desean darle un cambio al trabajo remoto desde casa, Work From Anywhere ofrece el break ideal, pues permite trabajar con las mejores vistas de Guanacaste en una pool cabana y darse un respiro con las actividades al aire libre del hotel, mientras se mantiene conectado para el trabajo y cuenta con todas las facilidades de oficina como internet de alta velocidad, acceso al business center o servicio de café ilimitado. Con estas nuevas experiencias y ofertas para el mercado nacional, el hotel busca volverse uno de los favoritos por los locales para escapadas de fin de semana, viajes de celebración y hasta trabajo.

JW Marriott Guanacaste Resort & Spa

La experiencia de lujo de este resort pet friendly frente Playa Mansita regresará el 19 de noviembre, cuando reabra sus puertas. A partir de esto los huéspedes podrán deleitarse con la variedad gastronómica que ofrecen los cuatro restaurantes, dos bares y la heladería del hotel.

También de la piscina, la playa y el gimnasio, así como de música en vivo desde la Terraza Avellanas por las noches.

Como una invitación a los turistas a redescubrir sus bondades, JW Marriott Guanacaste lanzará descuentos que rondan el 65% en sus paquetes para nacionales y residentes llamadas A lo Tico, con desayuno incluido, y Tucan Pac, con US$100 de crédito diario.

Los detalles de cada tarifa y reservaciones se pueden gestionar a través del correo sjojw.reservations@marriott.com o el WhatsApp 506 6047 4123.



Aloft San José

La moderna y atrevida propuesta de Aloft San José estará de regreso a partir del 9 de noviembre. El hotel tendrá disponible sus 150 habitaciones, así como el Backyard Lounge & Restaurant con gastronomía fusión a la carta, servicio de Room Service y Grab and Go, área de piscina al aire libre, y por supuesto, su famosa política de Animals Are Fun, ARF, donde las mascotas son bienvenidas.

Para celebrar su reapertura, se unió con Hacienda Alsacia para invitar al local a reconectarse con la belleza del Valle Central. A partir de esto ofrece una promoción que incluye hospedaje y desayuno, así como traslados y tour en la hacienda cafetalera.

Marriott contabiliza más de 10 propiedades en Costa Rica, siendo este país un mercado importante en la región.