Hoteles costarricenses lanzan paquetes especiales para Día del amor y la amistad

Celebre San Valentín en la playa, montaña o con vista al volcán Arenal.

Por Revista Summa

Para aquellos novios, parejas, amistades o matrimonios que desean celebrar el día del amor y amistad de manera especial, romántica, cerca de la naturaleza y diferente; les contamos que 7 hoteles nacionales crearon paquetes especiales para que los costarricenses celebren este día.

Los hoteles que cuenta con estas opciones son: Lagarta Lodge, El Silencio Lodge, Arenal Manoa, Los Altos Resort, Jungle Vista, Amor Arenal y Chachagua Rainforest EcoLodge.

Opciones. El primero de ellos, es el Hotel Lagarta Lodge, que esta ubicado en la bella Nosara, el cual según comenta su gerente General Alonso Bermudez, el hotel tendrá durante todo el mes de febrero un paquete especial que incluye: masaje para la pareja y una cena romántica en espacio privado con un valor de $270 con impuestos incluídos. La segunda opción es una cena romántica en espacio privado por $180 dólares con impuestos incluídos.

Y el fin de semana de San Valentín, el hotel tendrá cenas especiales, los tres días con música en vivo.

Los interesados puede llamar a al 2682-0035 o escribir al correo: reservas@lagartalodge.com

Por su parte, Federic Capello, gerente General de El Silencio Lodge, un hotel ubicado en Bajos del Toro, comenta que “para esta fecha tan especial traemos dos paquetes; el primero se llama Day Spa, que consiste en un masaje de relajación con pindas, almuerzo para dos, ceremonia 4 Elementos y botella de espumante. Su valor es de $295 por pareja con impuestos incluidos”.

La segunda alternativa es un Paquete Day Spa con Hospedaje que incluye: hospedaje en Deluxe Suite, desayuno diario, bebida de bienvenida, una caminata guiada por estadía, servicio a la habitación de café o té diario, un masaje de relajación con pindas por estadía, un almuerzo por estadía, ceremonia 4 elementos y botella de espumante a $330.00 por persona, con impuesto incluidos, por una noche; si la pareja desea dos noches serían $515.00 por persona, con impuestos incluidos.

Los paquetes son válidos hasta el 28 de febrero, sujeto a disponibilidad. Para más detalles las personas se pueden comunicar al 4070-11000 o al correo: info@elsilenciolodge.com

Erick Lizano, gerente general de Amor Arenal, ubicado en San Carlos, indica que para el mes de febrero, ellos diseñaron dos alternativas muy atractivas para que las parejas celebren esta fecha. La primera de ellas consiste en una noche a $300 por persona, con impuestos incluídos, que incluye: una noche de hospedaje en una Canyon Casita, una bebida de bienvenida, una amenidad de cortesía, desayuno a la carta diario, una caminata guiada a nuestro sendero Nanciton, una cena en el Restaurante El Rancho (3 tiempos con bebida no alcohólica incluida) y un masaje en pareja con chocolate orgánico de 50 minutos.

La segunda opción es de dos noches por $510 por persona, con impuestos incluídos, e incluye: dos noches de hospedaje en una Canyon Casita, una bebida de bienvenida, amenidad de cortesía, desayuno diario, una caminata guiada a nuestro sendero Nanciton, dos cenas en nuestro Restaurante El Rancho (3 tiempos con bebida no alcohólica incluida) y un masaje en pareja con chocolate orgánico de 50 minutos.

Para más detalles los interesados pueden llamar a 2479-7070 o escribir a: reservations@amorarenal.com

En el caso de Los Altos Resort, un hermoso hotel en Manuel Antonio, durante el mes del amor y amistad tendrán dos opciones. La primera de ellas es el Paquete San Valentín en Famila o amigos que incluye: hospedaje para 4 ó 6 personas con desayuno, un almuerzo, un tour en Catamaran, decoración especial en habitación y 25% de descuento en tratamientos en Orquídea Spa. Su valor es de $150 más IVA por persona para una noche o de $115 más IVA por persona dos noches.

“Además, tendrá un Paquete San Valentín en Pareja que incluye: hospedaje ocupación doble con desayunos, cena romántica, decoración especial en habitación y masaje en pareja en Orquidea Spa. Su valor es de $225 más IVA por persona, una noche o de $175 más IVA por persona dos noches”, mencionó Oren Marciano, gerente general.

Para más detalles y reservar las personas se pueden comunicar al 2777-8888 o escribir al correo reservations@losaltosresortcr.com

En el Hotel Chachagua Rainforest Ecolodge, su gerente de Mercadeo Johnny Hidalgo, explica que crearon una promoción de $98 por persona (mínimo dos personas), por noche, más impuestos, que incluye desayuno, almuerzo y cena; así como, un early check in a las 10 a.m. y un late check out a las 2 p.m. (bajo disponibilidad del día de entrada y salida). Además, ofrecen un tour naturalista guiado, a las 9 a.m. por los senderos de la reserva privada del hotel.

Para más detalles los interesados pueden comunicarse al 4000-2026 o al correo info@chachaguarainforest.com

Por su parte, el Hotel Jungle Vista, en Manuel Antonio, para el mes de febrero contará con un paquete San Valentín en Pareja que incluye: hospedaje en ocupación doble con desayunos, cena romántica, decoración especial en habitación, transporte a Orquídea Spa y 25% de descuento en tratamientos. Su valor es de $95 más IVA por persona para una noche y de $75 más IVA por persona para dos noches, señaló su gerente General Oren Marciano.

Para más detalles y reservar las personas se pueden comunicar al 2777-8888 o escribir a el correo reservations@junglevistahotel.com

En el caso del Hotel Arenal Manoa, el cual esta ubicado en San Carlos, su gerente General Alexander Cedeño comentó que para este sábado 13 de febrero tendremos una cena especial en nuestro restaurante La Saca con estaciones con varias opciones de entradas, platos fuertes y postres para cada comensal. Además, contaremos con un violinista que estará acompañando la cena. También, daremos una botella de vino a cada pareja para que disfruten con su cena y para las damas les obsequiaremos una rosa. Esta cena tiene un costo de $35 por persona (para quienes no tienen reservación en el hotel).

Pero, si las personas aprovechan el paquete que ya tenemos en el menú ($95 por persona, con desayuno, almuerzo y cena) éstas solo deben cancelar $15 adicionales para aprovechar la cena especial con todo lo mencionado anteriormente.