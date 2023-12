Guatemalteca Isabel Méndez, recibe premio en los prestigiosos Latin American Design Awards

Los proyectos son calificados por un grupo de jueces internacionales expertos en cada una de las categorías.

Por Revista Summa

Isabel Méndez, el orgullo guatemalteco en diseño, ha logrado el reconocimiento a Mejor Estudio por País en los Latin American Design Awards (LAD Awards) con, Antara Studio y por su proyecto de diseño de imagen de marca y página web para Codifica. Este reconocimiento resalta la trayectoria profesional de su fundadora, y pone en alto el nombre de Guatemala a nivel regional.

Los prestigiosos Latin American Design Awards (LAD Awards) celebran diseños con propósito y valor; y este año, Antara Studio se ha destacado por su diseño innovador y creativo. Compitiendo contra destacados estudios con fundadores latinoamericanos, el proyecto Codifica, diseñado por Antara Studio, se alzó como un emblema del diseño, educación y tecnología.

Méndez, fundadora y directora creativa de Antara Studio, expresó: “Me siento muy agradecida por este premio. Este reconocimiento nos pone frente a los ojos del mundo entero. Para Antara Studio, es una manera de dar a conocer las capacidades que tenemos y llevar el talento de nuestro equipo guatemalteco a un nivel internacional. Tenemos mucho que ofrecer y somos una opción muy competitiva en el mundo del diseño gráfico y digital.”

Los proyectos son calificados por un grupo de jueces internacionales expertos en cada una de las categorías. Para la categoría digital, los jueces eran de Francia, el Reino Unido y Estados Unidos. Viniendo de las empresas con mayor reconocimiento del mundo como Pentagram, New York.

Este año Antara Studio participó en el concurso con el diseño de imagen de marca y diseño web para Codifica, una empresa que busca que los menores aprendan programación a través de clases interactivas que fomentan la creatividad, desarrollo de pensamiento crítico y computacional e impulsan la habilidad para resolver problemas. El proceso de creación duró 6 meses, y se utilizaron building blocks como elemento de diseño clave para su marca. Para Codifica, estos representan las herramientas que se utilizan para el aprendizaje, y asi creando un mundo mejor de forma creativa.

El diseño como herramienta para el desarrollo de un país

En países como Guatemala, donde el talento en diseño es vasto pero a menudo subestimado a nivel internacional, empresas como Antara Studio se convierten en embajadores de este potencial, demostrando al mundo que el diseño guatemalteco no solo es competitivo, sino innovador y vanguardista. Esta proyección global no solo realza a Antara Studio, sino que propulsa a toda una nación, colocándola en la vanguardia del diseño internacional.

Con miras al futuro, Antara Studio se ha trazado metas ambiciosas, aspirando a consolidar a Guatemala como un epicentro de diseño innovador y de alta calidad en el escenario mundial.

Méndez, al reflexionar sobre su trayectoria, afirmó: “Quiero ser un ejemplo para los jóvenes diseñadores en Guatemala. No solo demostrarles que hay mucho talento en nuestro país, si no también que trabajando en equipo se logran cosas increíbles. Hace tres años me hubiera costado pensar que estaría en donde estoy hoy, pero apoyarme en el equipo de diseñadores guatemaltecos que he ido formando poco a poco, me ha permitido crecer más de lo que nunca imaginé”.