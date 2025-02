Guatemala se abre al mercado español con café variado y de pequeños productores

Guatemala representa un 2 % de la producción mundial de café.

Por EFE

Guatemala reivindica su café variado, de especialidad y cultivado por pequeños productores locales, en la tercera edición del Coffee Fest, la feria internacional que reúne a los amantes de este producto del 15 al 17 de febrero en Madrid.

En una entrevista con EFE este viernes con motivo de la participación de su país en la cita, el presidente de la Asociación Nacional del Café de Guatemala (Anacafé), Ricardo Andrés Destarac, explicó que de los cerca de 125.000 productores de café que hay en el país, el 97 % son pequeños agricultores.

Como representante de los productores guatemaltecos, Anacafé busca presentarse en España con un café «de calidad y no de volúmenes», aprovechando la «oportunidad grandísima» de la nueva ola de consumo de café de especialidad, que caracteriza a Guatemala a nivel mundial, según Destarac.

El presidente aseguró que el volumen del café guatemalteco en España creció un 15 % el año pasado, por lo que quiere actuar de enlace entre los importadores españoles y los productores de Guatemala, participando por primera vez como país en el Coffee Fest

Valor añadido por las comunidades locales

Destarac cree que el hecho de que la mayor parte de la producción recaiga en pequeños productores puede sumar un «valor añadido» al café guatemalteco en los mercados donde los consumidores le dan importancia al producto de estas características.

Asimismo, detalló que Anacafé busca que en las zonas rurales los pequeños productores se asocien en cooperativas para trazar lazos directos con los importadores y comercializar su propio café, ayudando así a formalizar el sector.

En este sentido, destacó que hay países especialmente interesados en trabajar con mujeres, que representan el 41 % de los productores cafeteros en Guatemala, y que están teniendo «muchos casos de éxito» en la relación directa con los importadores.

Un sistema que protege contra el cambio climático

Otra ventaja de la industria cafetera en el país centroamericano es, según Destarac, que el 98 % de su parque cafetero está en «sistema agroforestal» -sembrado bajo sombra-, que la protege del cambio climático.

«Tenemos coberturas de materias orgánicas en el suelo; entonces si no llueve o si hay demasiado calor, no nos impacta tanto, ya que tenemos esta sombra y las coberturas que hacen que nuestro suelo no se calienten», explicó.

Están trabajando con los productores para introducir una metodología de «rentabilidad sustentable», que consiste en renovar con plantas jóvenes «más productivas y fuertes» para resistir a los problemas por el cambio climático.

«Si es que existieran en un futuro», porque, como señaló Destarac, el café guatemalteco no ha sufrido ninguna repercusión por cambio climático hasta el momento, al margen de algunos problemas de falta de lluvia «muy puntuales y pequeños».

Calidad en altura y variedad

Destarac señaló que el café de Guatemala se siembra a entre 1.000 y 2.200 metros de altura, lo que hace que las maduraciones sean más lentas y concentren más azúcares.

Además, dependiendo de la región donde se cultiven, los granos guatemaltecos tienen sabores achocolatados, flores o cítricos; y esas características hacen que, según el presidente de Anacafé, su café sea «especial».

Pese a que Guatemala representa un 2 % de la producción mundial de café, Destarac dijo no sentirse preocupado porque otros países concentren un volumen de producción más alto, porque su país impulsa un café de especialidad.

En este sentido, tampoco ve un peligro en la subida de precios que se produjo en 2024, porque la calidad se paga y el consumidor «la recompensa y la valora».