Guatemala, el país que se beneficiará con internet de alta velocidad de Microsoft

Microsoft Airband conectará a casi 40 millones de personas en América Latina y África.

Por Revista Summa

La tecnológica anunció nuevas y ampliadas alianzas de su programa de conectividad Airband para llevar acceso a Internet de alta velocidad a casi 40 millones de personas en América Latina y África. Estas alianzas en Brasil, Chile, Colombia, Guatemala y Costa de Marfil, Kenia, Nigeria, Tanzania y Uganda marcan un progreso significativo en el compromiso global de Microsoft de extender el acceso a Internet de alta velocidad a 250 millones de personas que viven en áreas desatendidas en todo el mundo, incluidos 100 millones de personas en África.

Tanto en América Latina como en África, el acceso limitado a la banda ancha puede significar que las personas tengan menos oportunidades de desarrollar la fluidez digital y las habilidades necesarias para participar en la economía digital. Microsoft cree que el acceso a Internet y la conectividad significativa es un derecho fundamental y creó la iniciativa Microsoft Airband con el fin de brindar conectividad transformadora a comunidades desatendidas de todo el mundo. A través de la iniciativa Airband, Microsoft y sus aliados están sirviendo como catalizadores para permitir un acceso asequible a la conectividad, centrándose específicamente en las regiones con tasas de conectividad digital más bajas.

Conectando comunidades en toda América Latina

Unos 72 millones de personas que viven en zonas rurales de países latinoamericanos y caribeños carecen de conectividad con estándares mínimos de calidad, mostró la investigación “Conectividad rural en América Latina y el Caribe: estado de situación, retos y acciones para la digitalización y el desarrollo sostenible”, presentada por el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), el Banco Mundial, Bayer, CAF-Banco de Desarrollo de América Latina, Microsoft y Syngenta.

Las cifras de este estudio revelan una brecha urbana-rural de 36 puntos porcentuales y muestran que, si bien respecto al informe de 2020 el porcentaje de conectividad significativa rural mejoró en 12%, la diferencia de conectividad significativa entre el campo y la ciudad se acrecentó 2 puntos en 2022 en Latinoamérica.

Estos datos reclaman acciones decididas y soluciones innovadoras para superar una de las grandes barreras que impiden que el desarrollo de la región sea equitativo e inclusivo. Es claro que no existe una solución única, por lo que ha conformado alianzas con múltiples organizaciones para ayudar a las comunidades locales a resolver -con enfoque territorial y local- el problema de la conectividad de última milla. Por dicha razón, se ha unido a organizaciones locales que están en el terreno y conocen sus comunidades.

El acceso a Internet permitirá a las comunidades participar en la economía global y conectarse con oportunidades que de otro modo no habrían tenido. Las acciones de Microsoft buscan ir más allá y dar un verdadero propósito a esta conectividad: una vez que la conectividad de banda ancha está en su lugar, Microsoft se centra en la transformación digital para mejorar la productividad y los medios de vida en las comunidades rurales. Esto incluye la agricultura, la educación, la formación para el trabajo, el espíritu empresarial y la salud rural. Para los habitantes del campo, esto representa la oportunidad de llevar la tecnología al aula para sus hijos, la oportunidad de hablar con sus médicos sin tener que viajar a la ciudad y la oportunidad de avanzar en sus pequeños negocios y cultivos y aumentar su productividad.

América Latina combina ciudades urbanas prósperas y áreas rurales extensas, con geografías complejas y grandes territorios con baja densidad de población, lo cual hace que existan desafíos únicos para avanzar en la conectividad en ciertas regiones. Con un mayor acceso a Internet, Airband, a través de sus socios, espera mejorar el acceso a las oportunidades de las comunidades rurales y mejorar su calidad de vida gracias a una mayor conectividad.

Airband junto con Brisanet en Brasil, Anditel en Colombia, Fundación País Digital en Chile, y Wayfree en Guatemala, brindarán acceso a Internet de alta velocidad a 18 millones de personas.

En Brasil: Airband está expandiendo su presencia a Brasil, el mercado más grande de América Latina, como parte de su nueva asociación con Brisanet. Trabajando con Microsoft y ONG como Amigos do Bem y Mais Unidos, Brisanet extenderá el acceso a Internet de alta velocidad al Nordeste brasilero y apoyará el desarrollo social y económico en las regiones de bajos ingresos del país, en particular en las más de 135 poblaciones de menos de 30 mil habitantes que tiene la región. Brisanet fue fundada en 1998 con el propósito de brindar acceso a Internet de calidad y asequible a áreas desatendidas. Gracias a programas de apoyo a los pequeños cultivadores y pequeños negocios locales, la alianza Airband con Brisanet tiene el potencial de brindar cobertura a 11 millones de personas en los 7 estados de la región noreste de Brasil (Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Piauí y Sergipe) al 31 de diciembre de 2025, acelerando las habilidades y empoderando a los pequeños productores a través de soluciones de agricultura de precisión de bajo costo.

En Colombia: Con Anditel, socio de larga data con quien Airband ha brindado cobertura a más de 600,000 personas en cinco años, el programa ha conseguido escalar el modelo mucho mejor de lo planeado. Además de la existente conexión de más de 240 escuelas, 39 centros comunitarios y productivos, de los programas productivos de café y cacao y de los programas de empoderamiento femenino y habilidades digitales que están en operación en Colombia, la alianza está ampliando sus aspiraciones. Su meta es cubrir a tres millones de personas adicionales para fines de 2025.

La experiencia conjunta de Microsoft y Airband en la transformación de cadenas productivas como café, cacao, algodón y artesanías y su trabajo cercano con minorías y comunidades rurales se encuentra en una posición privilegiada para contribuir al desarrollo del país y fomentar el desarrollo inclusivo. Esta alianza estará trabajando con algunas de las empresas más importantes del país para desarrollar economías locales y conectarlas con las grandes cadenas productivas.

En Chile: Gracias a una alianza con Fundación País Digital -una organización sin fines de lucro que trabaja para desarrollar la economía digital de Chile, expandir la conectividad y mejorar la alfabetización digital- Airband permitirá ampliar la conectividad a áreas rurales y desatendidas y complementarla con servicios a la comunidad. Fundación País digital desarrolla proyectos como Conectando Territorios, que dependen de una combinación de fuentes de financiamiento públicas y privadas, que se enfoca en expandir la conectividad a las áreas rurales y desatendidas del país.

El foco de esta alianza con Airband estará en dos regiones: la Región del Biobío en el centro de Chile, que ha sido impactada significativamente por terremotos; y la Región de Antofagasta, conocida por su industria minera. Con el apoyo de Airband, además de la conectividad, el programa apuntará a oportunidades económicas a través de la capacitación y el empleo de miembros de la comunidad local para mantener las nuevas redes y brindará acceso a Internet a un millón de personas adicionales para fines de 2025.

En Guatemala: Wayfree es el proveedor líder de conectividad a Internet en Guatemala. Está desplegando zonas de acceso inalámbrico en pueblos y aldeas, que ya cubren más del 40 % de los 340 municipios guatemaltecos, con el objetivo de hacer realidad el acceso universal inalámbrico a Internet. La alianza con Airband catalizará los despliegues en los municipios restantes de Guatemala y, en última instancia, proporcionará a tres millones de personas acceso a cobertura de Internet de alta velocidad para fines de 2025. A esta conectividad, que obedece a un modelo innovador de financiación y a alianzas con múltiples actores, el programa sumará servicios complementarios que mejoren las oportunidades y el bienestar de las comunidades, tal y como Microsoft se ha comprometido a hacer para apoyar el Llamado a la Acción de la vicepresidenta Kamala Harris en el Triángulo Norte.