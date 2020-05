Emprendimiento costarricense lanza kit gratuito de supervivencia al Covid-19 para empresas nacionales

3 herramientas indispensables para sobrevivir a la crisis del nuevo coronavirus es lo que se ofrece para empresas y personas que se han visto perjudicadas.

Por Revista Summa

La situación que vive el mundo por la pandemia de Covid-19 no es ajena a

Costa Rica, por lo que muchas pequeñas, medianas y grandes empresas están buscando la

forma de reinventarse para poder llegar a generar ingresos y sostener sus diversas

operaciones y gastos fijos.

Ante este panorama, la empresa Licitaciones Inteligentes, un emprendimiento nacional

enfocado en asesorar a las empresas en el proceso de presentar y ganar licitaciones del

Estado, lanzó de manera gratuita un kit de supervivencia ante el Covid-19 para que las

empresas no sufran los embates de la caída en venta o posible cierre de negocios.

“Por medio de nuestro sitio web, www.licitacionesinteligentes.com, las primeras 50 personas

pueden solicitar el kit de emergencia para poder sobrellevar la situación. El Estado es el

principal comprador del país, y teniendo esto en cuenta es que desarrollamos las

herramientas para que la gente sepa, de manera gratuita, como poder licitar y lograr obtener

un aumento en sus ventas gracias a las licitaciones que publica el Gobierno” indicó Simón

Echavarría, fundador de Licitaciones Inteligentes.

Cada persona al ingresar al sitio web podrá encontrar el acceso y recibir 3 medidas

indispensables para su negocio: Alertas de oportunidades de negocio que puede desarrollar

con el Estado, especialistas que lo guían paso a paso de manera remota con el proceso de

licitaciones y herramientas financieras para lograr un óptimo desarrollo de estas

oportunidades.

El Estado puede ser un gran comprador en épocas de imprevistos como el COVID-19,

primero porque maneja muchas de las cosas que necesitamos como sociedad para

funcionar y segundo porque ya los presupuestos están aprobados, por lo que mantiene un

gran volumen de oportunidades.

Esta opción gratuita busca brindar la mayor cantidad de oportunidades a las personas que

aún no le venden al Estado y fortalecer a las que ya lo realizan.