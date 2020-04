El Salvador: Consumo de combustible ha caído un 70 % por cuarentena

La drástica baja de circulación de carros y la caída en el precio de los combustibles ha convergido para que el sector de hidrocarburos vea reducidas sus operaciones.

Por El Salvador

La venta de combustible en las estaciones de servicio ha caído hasta un 70 % debido a la drástica disminución de circulación de vehículos a raíz de la cuarentena, según estimó Sergio Recinos empresario del sector y ex presidente de la Asociación de Empresarios Distribuidores en Estaciones de Servicio (Adepetro).

En estos momentos estima que las ventas solo representan un 30% de lo que habitualmente vendían en un mes normal.

Para Recinos la situación es tal que en el rubro, algunos empresarios podrán sostener la situación uno o a lo mejor dos meses, y otros un poco más, tomando en cuenta que deben asumir el pago de planilla de los empleados sin percibir la misma cantidad de ingresos.

También se debe tomar en cuenta la cantidad de gasolineras con las que cuenta cada empresario y si trabaja con crédito o tiene mora.

“Con el 30 % a duras penas se están sacando los costos y como toda empresa toca pagar la planilla entera, nadie ha hecho despidos”, explicó el empresario.

El índice de ventas varía dependiendo de la zona en la que se encuentre la estación de servicio, ya sea si es una zona donde hay empresas que conservan la actividad laboral o si está en una urbe o en carretera, por ejemplo.

“Hay empresarios que tienen más de una gasolinera, otros que pero poseen financiamiento y tienen una deuda. Todo eso se tiene que ver. Hay varios modelos de negocio”, destacó el empresario.

Aún no se tienen datos concretos, pero de acuerdo con Recinos, los empresarios ya podrían estar presentando pérdidas de utilidades y con suerte podrían sortear los costos de pago de planilla.

“Podrían salir tablas, pero hay otros que sí van a perder y estar en números rojos. No se puede generalizar porque depende de la zona de donde esté (la gasolinera), pero en general no creo que haya alguien que esté creciendo arriba del 30 % ”, enfatizó Recinos.

Tampoco se puede hacer teletrabajo pues por la naturaleza del negocio, los empleados deben estar en el lugar. “En las gasolineras es trabajo operativo, no los puedo mandar a la casa y me van a estar haciendo trabajo de home office on line, porque no hay”, detalló.

Por su parte el experto en temas de hidrocarburos, Julio Villagrán, afirmó que los empresarios hablan de una caída de venta a la mitad de lo que se consumía en promedio y en otros casos, menos de eso.

En marzo de 2019 los salvadoreños consumieron un total de 31.6 millones de galones de combustible, según datos de la Dirección General de Hidrocarburos del Ministerio de Economía.

Inventario caro

Recinos explicó, además, que la cuarentena convergió con la baja en el precio de la gasolina que comenzó hace 15 días y que a muchos de los empresarios del rubro los encontró con inventario antiguo por el que habían pagado más y debieron venderlo a menor precio.

“A muchos (la cuarentena) nos encontró con un inventario alto, porque nosotros habíamos pensado acabarnos ese combustible pero no pudimos porque la cuarentena entró de repente, sin aviso el sábado en la noche y no pudimos acabarnos ese combustible”, detalló.

Villagrán también coincide con Recinos en que lo que más ha resentido el sector es que contaba con inventarios viejos con precios altos y bajar los precios por galón para ellos significará una pérdida que deberán asumir.

“Este lunes el ministerio de Economía va a anunciar de nuevo una fuerte baja y esto sin duda va a hacer que ellos puedan perder, porque la baja tienen que iniciarla a partir del martes, es lo que está ahorita afectando, aparte de que si la venta es baja, ellos también están viendo que el gasto operativo fijo que tienen es siempre igual”, destacó.

Medidas ante la crisis

Como medidas para paliar la crisis, Recinos afirmó que dentro del sector han considerado algunas iniciativas como el no cambiar precios en bomba o dilatar el cambio de precios, pero hasta hoy no ha encontrado eco entre los demás empresarios.

“En lo personal no lo apoyo porque las variaciones internacionales (de precios) aunque nos golpeen como lo han hecho, pero a mi manera hay que respetarlas, porque son variaciones que si se dan en El Salvador, así se dieron en Estados Unidos y en cualquier parte del mundo. Uno no puede manipular esas variaciones. Iríamos en contra del libre mercado”, destacó.

Para el empresario el llamado es a tratar de administrar bien los inventarios para que al conocerse la nueva variación de precios, este lunes, las pérdidas no sean significativas.

El recorte de horarios en las tiendas de conveniencia es otra de las iniciativas y en su caso específico no ha eliminado el horario de atención en la madrugada porque tiene demanda.

“Yo estoy en una zona de tránsito de vehículos pesados, pero sí hay varios que han disminuido los horarios, para bajar por lo menos el gasto de energía eléctrica, pero personal no se puede disminuir”, apuntó.

Mencionó que se puede hacer llegar a menos cantidad de empleados, en respuesta a la baja de la demanda, pero a los que están en casa, siempre se les paga.

Por su parte Villagrán augura despidos en el sector, cierre por horas en las estaciones de gasolina y trabajos por horarios para bajar costos de energía. Agregó que representantes del sector ya están en pláticas con el Ministerio de Economía para buscar medidas que les permitan hacerle frente a la situación.

Si esto se alarga el sector se vería obligado a mermar importaciones, dependiendo de hasta cuánto se prolongue la emergencia, porque el consumo se mantendría bajo durante varios meses.