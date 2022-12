Donación de alimentos ha beneficiado a más de 534.000 centroamericanos en situación de vulnerabilidad 

Tiempo de lectura: 2 Minutos

97empresas y productores agrícolas unieron esfuerzos un año más para mejorar la seguridad alimentaria de miles de hogares centroamericanos.

Por Revista Summa

Este año la campaña Impacto Colectivo por la Alimentación llegó a su tercera edición y logró recolectar 136.413 kilos de alimentos y productos de primera necesidad, con un valor de $295.200. Una labor en la que participaron 97 entre empresas grandes y pymes. En el 2022 se logró aumentar la participación de proveedores en un 75% y, por primera vez, se sumaron empresas del sector agrícola.

Esta mega donación fue entregada a los bancos de alimentos de cada país en la región, quienes distribuyen los productos a los hogares de más 195.000 personas. Las familias reciben productos como arroz, frijoles, azúcar, harina de maíz, cereal, leche, agua, jugos, café, galletas, pollo congelado, atún enlatado, tomate, huevos, artículos de higiene personal y otros.

Tomando en cuenta las dos ediciones anteriores, la campaña ha logrado recolectar en total 325.200 kilos de productos, valorados en $673.509; los cuales han beneficiado a más de 534,177 centroamericanos.

Impacto Colectivo por la Alimentación nació como una respuesta a la emergencia alimentaria vivida por miles de hogares centroamericanos producto de la pandemia por Covid-19 en el año 2020, por iniciativa de Walmart Centroamérica y empresas proveedoras altamente reconocidas en la región que sumaron su apoyo hasta el día de hoy.

2022: Walmart incrementó la recuperación de alimentos

La recuperación de alimentos lograda por los supermercados de Walmart en Centroamérica durante el primer semestre del 2022 representa un 50% más de lo conseguido en el mismo período del 2021. Estos alimentos tienen un valor superior a los $6,8 millones y beneficiaron a más de 347.000 personas.

Walmart es el principal donador de los bancos de alimentos en Centroamérica, gracias a comida y productos de primera necesidad recuperados en el 98% de los supermercados que tiene la compañía de retail en la región.

Los colaboradores de Walmart recuperan los alimentos que son aptos para el consumo, pero no para la venta, es decir, productos que presentan alguna condición en su empaque que impide su venta, pero cuya integridad y propósito (alimento o consumo) no ha sido alterado. Por ejemplo: una lata abollada sin vencer, no se puede vender, pero su contenido alimenticio se encuentra en condiciones óptimas.

A junio del 2022, los supermercados de Walmart recuperaron 3.770 toneladas de productos que benefician a miles de familias centroamericanas.

El desperdicio de alimentos también tiene importantes efectos ambientales. El PNUMA calcula que entre un 8% y un 10% de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero están asociadas con alimentos que no se consumen.

Walmart también contribuye con el desarrollo de la operación de los bancos de alimentos. Del 2012 al 2021, la empresa de retail ejecutó más de $886.000 en donaciones monetarias para el mejoramiento de la logística y la infraestructura de las organizaciones de alimentos. El desarrollo de la cadena de frío para el transporte de productos perecederos es una de las prioridades de la compañía.