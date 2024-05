Diageo: diversidad e inclusión, pilares de su éxito

Un ambiente inclusivo es una de las claves del éxito de la compañía.

Por Revista Summa

Tanto a lo interno como a lo externo, esta multinacional vela por dar forma a una empresa y una sociedad más diversas, inclusivas, prósperas y sostenibles a largo plazo. Esto requiere de ambición y acción, por lo que trabaja sobre un plan estratégico de 25 metas a 10 años, alineadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Tiene una clara política de igualdad de oportunidades en la contratación, lo que permite atraer a los mejores talentos, garantizando al mismo tiempo la diversidad de candidatos en todas las fases del proceso. Además, garantiza un trato justo y no discriminatorio, y las decisiones para la selección se basan, explícitamente, en las habilidades y capacidades de las personas para cumplir con los requisitos y estándares requeridos en la posición. Es decir, no se toma en cuenta ningún factor que no sea relevante para el desempeño en el puesto, incluidos: la raza, la religión, el color, el origen étnico, la nacionalidad, alguna discapacidad, la orientación sexual, el género o el estado civil, entre otros.

“Ninguno de esos aspectos son solicitados en la información personal que deben brindar los aspirantes al aplicar a alguna de nuestras vacantes. Además, todos los managers están capacitados para seguir el proceso de selección de manera correcta en todos los aspectos que componen las diferentes etapas del proceso, como selección, promoción y transferencias”, señala Giuliana Venutolo, reputation manager de la compañía para Centroamérica.

Diageo cuenta con un Comité de Diversidad e Inclusión que trabaja en pro de necesidades particulares de los empleados, proponiendo iniciativas que fortalezcan la representación, la diversidad y la inclusión.

“Trabajamos con socios externos en la constante evaluación y renovación de políticas y acciones, reconociendo los avances que hemos hecho a nivel de inclusión, diversidad y equidad. Sin embargo, aún seguimos aprendiendo y creciendo. Es un camino que recorremos todos los días con la intención de seguir mejorando”, señala Venutolo.

HOJA DE RUTA

La empresa desarrolla el Plan Espíritu de Progreso, orientado a cumplir con los siguientes objetivos hacia el 2030: