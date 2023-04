Día Mundial de la Creatividad y la Innovación: Los programas de Samsung estimulan la imaginación de los estudiantes

Tiempo de lectura: 2 Minutos

Solve for Tomorrow y Samsung Innovation Campus son programas de Ciudadanía Corporativa que fomentan el pensamiento crítico y la colaboración entre los participantes en el desarrollo de nuevas respuestas para un mundo mejor para todos.

Por Revista Summa

No es exagerado decir que el cambio social para un mañana mejor se produce cuando alimentamos el potencial de la juventud. Y en este Día Mundial de la Creatividad y la Innovación, que se celebra el 21 de abril, Samsung Electronics celebra sus programas globales de Ciudadanía Corporativa que, en conjunto, han impactado en la vida de más de 280.000 jóvenes en América Latina.

Solve for Tomorrow ha acumulado historias que ponen de relieve el poder de la creatividad y la innovación de los jóvenes latinoamericanos, como el caso de Diego Fernández y Jazmín Florentín, estudiantes de una escuela pública de Paraguay. En 2020, descontentos con la falta de acceso de la población al agua potable, crearon un sistema portátil de purificación de agua alimentado por energía solar para resolver este problema real. «Vimos la necesidad de la comunidad y nos preguntamos: ¿por qué la gente no tiene acceso al agua potable? Esta es una necesidad básica. Y esta fue nuestra motivación», explica Jazmín. Solve for Tomorrow fue fundamental para animarles en este empeño y apoyarles con importantes conocimientos para desarrollar el prototipo.

Desde 2014 en América Latina, Samsung Solve for Tomorrow (SFT) reúne a estudiantes para dar vida a ideas creativas e innovadoras para un futuro mejor, alentándolos a utilizar las materias STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) para encontrar soluciones a los problemas sociales y ambientales más apremiantes de sus comunidades. Los jóvenes participantes tienen la oportunidad de participar en una serie de experiencias educativas -como cursos de Design Thinking y tutorías con empleados de Samsung- diseñadas para fomentar habilidades como el pensamiento crítico, la creatividad, la cooperación y la comunicación.

En Costa Rica, el proyecto Aquagraf, de los estudiantes César Rodríguez, Gabriel Torres, Neitan Morales y Sebastián Quesada, ganador de SFT en 2022, también muestra cómo la creatividad y la innovación de los alumnos fueron fundamentales para proponer una solución a la problemática de contaminación de aguas de pozos y nacientes de una región de la provincia de Guanacaste, al norte del país.

Samsung Innovation Campus, un programa global que capacita a jóvenes en áreas de Tecnologías de la Información y la Comunicación y apoya su inserción en el mundo laboral, también fomenta el desarrollo de soluciones innovadoras como parte del proyecto final de cada curso. En 2022, el equipo representante de El Salvador -del colegio Instituto Nacional Benjamín Estrada Valiente (Metapán)- obtuvo el reconocimiento Comunidad Samsung, con el proyecto “Elitorre”, el cual consiste en la creación de torres eólicas a pequeña escala para suministrar energía a la comunidad El Hojushte, donde los cortes de luz son constantes.

«En línea con nuestro compromiso de fomentar un futuro mejor para todos, en Samsung estamos dedicados a apoyar la educación y el desarrollo de las habilidades necesarias para alcanzar el éxito en un mundo en constante cambio. Nos esforzamos por empoderar a las nuevas generaciones a través de programas de ciudadanía corporativa que fomentan la innovación, la creatividad y la colaboración para lograr un impacto positivo en sus comunidades y en el mundo en general. Creemos firmemente que una educación de calidad es esencial para construir un futuro sostenible y próspero, y estamos comprometidos a ser parte de la solución», afirma María Fernanda Hernández, gerente de Ciudadanía Corporativa de Samsung Electronics Centroamérica y Caribe.

¡Guiados por la visión global de ciudadanía corporativa “Together for Tomorrow! Enabling People», Samsung capacita a los jóvenes para que alcancen todo su potencial y se conviertan en la próxima generación pionera de transformaciones sociales positivas en el mundo.