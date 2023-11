«El Evento Tecnológico del Año»: Blockchain Jungle 2023, el Epicentro de la Innovación y Sostenibilidad en Costa Rica

Por Revista Summa

Mientras el mundo se apresura a adoptar las últimas tendencias tecnológicas, una nación se destaca no solo por su rápida adaptación, sino por su compromiso con la sostenibilidad: Costa Rica. Este año, el país se enorgullece en presentar Blockchain Jungle 2023, el evento que se propone cambiar la narrativa tecnológica global, fusionando lo último en innovación con la sostenibilidad que tanto define a Costa Rica.

Costa Rica será la sede del evento internacional Blockchain Jungle, centrado en tecnología Blockchain y web 3.0, que se realizará el jueves 16 de noviembre en el Centro de Convenciones.

Un Evento que Trasciende el Blockchain. Aunque el nombre incluye «Blockchain», este evento es mucho más que eso. Blockchain Jungle 2023 es un compendio de las tecnologías más avanzadas: 5G, Inteligencia Artificial, Big Data, Ciberseguridad, el Metaverso y, por supuesto, Blockchain. Es una manifestación de la visión de Costa Rica para el futuro: un mundo donde la tecnología avanza de la mano con el respeto por el medio ambiente.

¿Por qué Blockchain Jungle 2023 es Imprescindible?

1. Diversidad de Temas — A diferencia de otros eventos, Blockchain Jungle 2023 no se limita a un solo tema. Abarca una variedad de tecnologías, asegurando que todos los asistentes, desde empresarios hasta entusiastas de la tecnología, encuentren algo de interés.

2. Calibre de Oradores — Con más de 30 oradores, el evento cuenta con algunas de las mentes más brillantes del mundo tecnológico. Desde Nick Szabo, el innovador detrás de los contratos inteligentes, hasta Cathy Hackl, la madrina del Metaverso. Además, Costa Rica se enorgullece de presentar a sus propios líderes tecnológicos, como Paula Bogantes y Pedro Beirute.

3. Reconocimiento Global — La prensa internacional ya ha reconocido a Blockchain Jungle 2023 como un evento de importancia global, con menciones en Yahoo Finance, Bloomberg y Business Insider, entre otros.

4. Celebración Cultural — No es solo tecnología. Es una celebración de la rica herencia costarricense, con música, arte y gastronomía en plena exhibición.

Un Ecosistema Tecnológico en Auge

Con el anuncio reciente de la inversión de $1.2 mil millones de Intel y la creación de un centro regional de la industria de semiconductores gracias a un acuerdo con Estados Unidos, Costa Rica está en una posición estratégica para convertirse en líder tecnológico de la región.

Blockchain Jungle 2023 no es solo un evento, es el siguiente paso lógico en el viaje de Costa Rica hacia la supremacía tecnológica, todo bajo el paraguas de la sostenibilidad. Juan C. Guerrero, el visionario detrás de Blockchain Jungle, declaró: «Queremos que el mundo vea que la tecnología y la sostenibilidad no solo pueden coexistir, sino prosperar juntas. En Blockchain Jungle, estamos mostrando al mundo exactamente cómo se hace».

¿Por qué Blockchain? ¿Y por qué ahora? El Blockchain, junto con las criptomonedas como Bitcoin y Ethereum, está revolucionando industrias enteras. Sin embargo, su potencial va más allá del ámbito financiero. Desde la salud hasta la cadena de suministro, el blockchain tiene el potencial de hacer del mundo un lugar más transparente, eficiente y, lo más importante, sostenible.

Glenda Umaña, una de las voces más destacadas de Blockchain Jungle 2023, comentó: «Costa Rica tiene una oportunidad única de liderar la revolución blockchain, pero de una manera que esté en armonía con la naturaleza. Blockchain Jungle 2023 es el primer paso en esa dirección».

Un Impacto Económico Tangible. Más allá del diálogo y la colaboración, Blockchain Jungle 2023 tiene implicaciones económicas directas para Costa Rica. La atracción de inversores internacionales, la creación de empleos en el sector tecnológico y el posicionamiento de Costa Rica como líder en sostenibilidad y tecnología son solo algunos de los beneficios tangibles que este evento aportará al país.

Una Oportunidad Educativa. Blockchain Jungle 2023 también será una plataforma educativa. Habrá talleres interactivos, sesiones de formación y oportunidades para que estudiantes y profesionales aprendan directamente de los líderes de la industria. Es una oportunidad inigualable para aquellos que buscan ampliar sus horizontes y adquirir habilidades en las tecnologías más avanzadas.

Un Llamado a la Acción. No espere para ser parte de la revolución tecnológica sostenible. Las entradas para Blockchain Jungle 2023 son limitadas y se están vendiendo rápidamente. Asegure su lugar, sea testigo de la historia y juegue un papel activo en la construcción de un futuro más brillante y sostenible para Costa Rica y el mundo.

Actividades Destacadas en Blockchain Jungle 2023. Además de las conferencias magistrales y las intervenciones de líderes de la industria, Blockchain Jungle 2023 ofrecerá una serie de actividades interactivas y enriquecedoras diseñadas para proporcionar una experiencia holística a todos los asistentes.

Talleres Interactivos: Estos talleres están diseñados para proporcionar una experiencia práctica sobre diversos temas tecnológicos. Desde la creación de contratos inteligentes hasta la exploración del metaverso, los asistentes tendrán la oportunidad de aprender de expertos en la materia.

Sesiones colaborativas: Estas sesiones serán espacios para el debate y la colaboración. Los líderes de la industria presentarán desafíos actuales, y los participantes trabajarán juntos para idear soluciones innovadoras.

Exposición Tecnológica: Una zona dedicada a la demostración de las últimas innovaciones en el mundo de la tecnología. Las startups locales e internacionales tendrán la oportunidad de mostrar sus productos y soluciones al público.

Celebración Musical: Al final del día, los asistentes serán tratados con una gran celebración musical. Con actuaciones de artistas de renombre como Mishcatt y el DJ globalmente reconocido, Disto, será una fiesta para recordar.

Gastronomía Costarricense: Una oportunidad para degustar la rica y diversa gastronomía de Costa Rica. Los asistentes podrán disfrutar de platos tradicionales, así como fusiones modernas, preparadas por chefs locales destacados.

Zona de Networking: Un espacio diseñado específicamente para la creación de redes y colaboraciones. Aquí, los asistentes podrán interactuar con oradores, expertos de la industria y entre ellos, fomentando oportunidades de negocio y colaboración.

Blockchain Jungle 2023 no es solo un evento para aprender, sino una experiencia completa que celebra la tecnología, la sostenibilidad y la cultura costarricense. Es una ventana al futuro de la innovación y un recordatorio de la belleza y la riqueza de Costa Rica.

Únase a nosotros. Sea parte del cambio. Sea parte de Blockchain Jungle 2023. Invitamos a todos los interesados, desde medios de comunicación hasta el ciudadano común, a ser parte de esta experiencia transformadora. Si hay un evento tecnológico que no querrá perderse este año, es Blockchain Jungle 2023.