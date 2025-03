Costa Rica recibe cuatro destacados premios en mercadeo en los HSMAI ADRIAN AWARDS 2025

El Instituto Costarricense de Turismo fue galardonado con los HSMAI Adrian Awards de Platino y Oro en la categoría de campaña de marca por la estrategia “More Essential Than Ever”. También recibió dos premios adicionales en la categoría de Marketing de Influencia y Responsabilidad Social Corporativa.



Por Revista Summa

Costa Rica fue galardonada con cuatro premios en los Adrian Awards 2025, considerados como los “Oscar” del mercadeo de viajes, hospitalidad y destinos turísticos. Los reconocimientos obtenidos fueron los de más alta distinción, específicamente los trofeos de “Platino” (el más importante de la premiación) y “Oro” en la categoría de marca por la implementación y ejecución de la estrategia de mercadeo integrado “More Essential Than Ever” desarrollada por el Instituto Costarricense de Turismo en el período 2024.

Asimismo, se recibieron dos premios adicionales, el “Oro” en la categoría de Marketing de Influencia por la producción y el concepto de la “Semana del Bienestar: Viajes de Transformación; unido a otro galardón “Plata” en la categoría de Responsabilidad Social Corporativa por la campaña de sostenibilidad “Leave No Trace” desarrollada con la plataforma Matador Network.

Los citados reconocimientos fueron entregados en 68ª edición anual de los premios Adrian Awards 2025, organizados por la Asociación Internacional de Mercadeo, Ventas y Hospitalidad, HSMAI (siglas en inglés). La ceremonia de premiación tuvo lugar en el hotel New York Marriott Marquis, situado en corazón de Times Square, una gran vitrina de las tendencias de la publicidad y el mercadeo global.

“En el 2024 lanzamos una campaña integral de mercadeo en Estados Unidos. Nos acercamos a socios estratégicos como Amazon, Volta y Whole Foods, con el objetivo de llegar a nuestras audiencias y un segmento específico de mercado de una manera más estratégica, mostrando en múltiples canales qué es Costa Rica y cómo es posible disfrutar de sus múltiples productos”, manifestó Carolina Trejos, directora de mercadeo del ICT, luego de recibir los galardones. Trejos añadió que “Este esfuerzo conjunto e innovador nos permitió obtener destacados premios de la industria de la comunicación y de la publicidad, especialmente, en las categorías de la hospitalidad y los destinos turísticos. Es un premio muy relevante y demuestra que la estrategia utilizada para promocionar a nuestro país el mercado más importante, es de primer mundo. Lo que buscamos siempre es fortalecer el posicionamiento de Costa Rica como destino turístico generador de experiencias únicas”, concluyó.

Según los organizadores, esta edición de los premios Adrian Awards 2025, contabilizaron aproximadamente 1200 inscripciones y los casos fueron evaluados por un panel de expertos de la comunicación, destacando campañas y estrategias destacadas en publicidad, marketing digital, relaciones públicas y campañas integradas.

Una estrategia “más esencial que nunca”

Como parte del proceso de inscripción y participación a estos reconocidos premios, el Instituto Costarricense de Turismo en conjunto con su agencia de publicidad y mercadeo MMGY Global, presentaron la candidatura con un audiovisual que resumía como caso de éxito los principales logros de la estrategia de mercadeo integrado “Más esencial que nunca” que incluía audiovisuales, contenidos en redes sociales, alianzas estratégicas y eventos masivos, capaces de antojar a los potenciales viajeros norteamericanos a enamorarse de Costa Rica.

Además, la estrategia incluyó alianzas con renombrados socios comerciales como la empresa Amazon y los supermercados Whole Foods, -afines a Costa Rica en aspectos como sostenibilidad y promoción de estilos de vida saludables-, con la distribución de más de 1 millón de bolsas de papel de los pedidos de artículos de compra, decoradas con imágenes de la biodiversidad, las cuales podrían ser pintadas y reutilizadas de múltiples maneras. Paralelamente se habilitaron tótems de recarga en vehículos eléctricos gracias a la alianza con la empresa Volta, así como una nutrida campaña digital con cortos audiovisuales que complementaron estas acciones realizadas en ciudades de Estados Unidos y Canadá como Houston, Miami, Nueva York, Los Ángeles, Atlanta, Dallas, Fort Lauderdale, Orlando, Toronto, Calgary, Montreal, Vancouver y Edmonton. Destacaron otras acciones promocionales como eventos presenciales para promover el bienestar como clases de yoga multitudinarias como Yoga in the Park en New York y Yoga in The Rocks en Denver Colorado

Todas las acciones generaron más de 80 millones de impresiones en los medios pagados y 7,6 billones de impresiones, entre las activaciones y la presencia obtenida en medios gracias a las gestiones realizadas, entendiendo las “impresiones” al número de veces que un contenido es mostrado a un usuario de una plataforma digital. Según los datos más recientes del ICT, durante el año 2024, un total de 1 587 138 turistas estadounidenses visitaron Costa Rica por la vía aérea, registrando un crecimiento del 10,3%, consolidando a Estados Unidos como el principal mercado emisor de turistas. Canadá se colocó en la segunda posición con la llegada de 257 395 viajeros por la misma vía y un incremento del 5,9%.