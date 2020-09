América Central reabre sus cielos

Le presentamos una actualización de las aerolíneas que han retomado operaciones en la región hasta el 28 de septiembre.

Por Daniel Rosales / danielrosales_4

La industria aérea regional empieza a calentar motores de cara a la nueva normalidad, luego de suspender la mayoría de los vuelos internacionales en marzo anterior por la emergencia del COVID-19.

Después de casi un semestre paralizado, las autoridades aeroportuarias dieron un gran paso entre agosto y septiembre con el reinicio de operaciones que anima a las compañías a atraer viajeros.

Actualmente América Central cuenta con 12 aeropuertos internacionales, los cuales están aplicando estrictos protocolos de bioseguridad y es requisito indispensable para entrar o salir presentar una prueba negativa del COVID-19 tomada 72 antes de volar.

Para seguridad de los viajeros, la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), explica sobre las pruebas de COVID-19 en el proceso de viaje. La organización pide que se realicen pruebas sistemáticas a todos los viajeros internacionales antes de la salida. Esto debería permitir a los gobiernos abrir fronteras de forma segura sin cuarentena. Y brindará a los pasajeros la certeza de que pueden viajar sin tener que preocuparse por un cambio de última hora en las reglas del gobierno que podría arruinar sus planes.

“Las medidas de cuarentena están acabando con la recuperación de la industria. Alrededor del 83% de los viajeros en una encuesta reciente de 11 mercados dijeron que no viajarán si existe la posibilidad de ser puestos en cuarentena en su destino. Esa es una señal muy clara de que esta industria no se recuperará hasta que podamos encontrar una alternativa a la cuarentena”, explica Alexandre de Juniac, director general y CEO de IATA.

“Creemos que la alternativa a la cuarentena es realizar pruebas sistemáticas al 100% de todos los viajeros antes de la salida. Y la misma encuesta de opinión pública nos dice que esto es lo que aceptarán los pasajeros”, afirma el director.

El 84% estuvo de acuerdo en que se deberían exigir pruebas a todos los viajeros

El 88% estuvo de acuerdo en que está dispuesto a someterse a pruebas como parte del proceso de viaje.

De acuerdo con Luis Felipe de Oliveira, director general de el Consejo Internacional de Aeropuertos (CIA) el 65.5 millones de empleos en todo el mundo dependen de la aviación, sector responsable de US$2.7 billones en el Producto Interior Bruto (PIB) mundial.

El CIA se prevé que el sector turístico en América Latina y el Caribe tenga una reducción de ingresos de US$6.500 millones durante este año.

Reapertura aérea en América Central

Guatemala: Su terminal principal, el Aeropuerto Internacional La Aurora, reabrió el 18 de septiembre, aplicando protocolos de bioseguridad, gracias a las medidas, varias aerolíneas volvieron a volar desde y hacia este territorio. En septiembre Avianca y American Airlines reanudaron sus operaciones, esta segunda aerolínea con vuelos hacia Miami, Dallas y Fort Worth.

El Salvador: Tras seis meses de cierre, la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA) anunció la reapertura de su principal terminal aérea en dos fases iniciando el 4 de septiembre con el 20% de su capacidad para pasajeros en tránsito y el 19 de septiembre empezó a recibir vuelos comerciales de forma gradual. La proyección es que para inicios de octubre de 2020 se recupere el 100% de su capacidad.

Honduras: Su principales terminales aéreas reanudaron operaciones el pasado 17 de agosto con la llegada de United Airlines y American Airlines. Por su parte Avianca reanudó sus servicios hacia este país el pasado 19 de septiembre.

Nicaragua reinició las operaciones comerciales del Aeropuerto Internacional Augusto Sandino durante la primera semana de agosto bajo protocolos de bioseguridad. De momento únicamente la aerolínea Avianca ha reanudado vuelos hacia este país con cuatro vuelos a la semana, los jueves y sábados con el itinerario: San Salvador-Managua-Miami y Miami-San Salvador-Managua.

Costa Rica, fue el primer país de América Central en reabrir sus operaciones aéreas el pasado 1 de agosto para vuelos desde países de la Unión Europea, Reino Unido y Canadá. Hacia el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría ya vuelan seis aerolíneas comerciales y se encuentra a la espera de próximas aperturas en los meses de octubre y noviembre.

Desde el 1 de septiembre se permite la llegada de turistas estadounidenses provenientes de Connecticut, Maine, Maryland, New Hampshire, New Jersey, New York, Vermont, Virginia y Washington D.C. Desde el 13 de septiembre la aerolínea United Airlines, vuela diariamente desde Houston, Texas al Aeropuerto Internacional Juan Santamaría y tres veces por semana (jueves, sábado y domingo) a la terminal aérea Daniel Oduber Quirós en Liberia con la alternativa de incremento de frecuencias en el mes de octubre. United también confirmó 15 vuelos adicionales procedentes de Houston y Nueva Jersey. Además desde 15 de septiembre se permitió el ingreso desde tres estados más, Colorado, Massachusetts y Pennsylvania.

A inicios de octubre se espera la llegada de turistas desde México, Jamaica y Ohio. Para finales de octubre e inicios de noviembre, se espera que Air France, British Airways, KLM y Edelweiss reinicien operaciones.

Panamá: El pasado 22 de marzo, el gobierno decretó la suspensión de los vuelos internacionales por el COVID-19. Posterior a casi 6 meses, la reapertura de operaciones fue prorrogada cuatro veces. El Aeropuerto Internacional de Tocumen, la principal entrada aérea de Panamá y hub de Copa Airlines reanudó sus servicios aéreos desde y hacia América Central el 21 de agosto, sin embargo, se permitía la entrada y salida únicamente de residentes y nacionales.

Esta semana el gobierno anunció que el próximo 12 de octubre se abrirán las fronteras para turistas, residentes y extranjeros.

Copa Airlines, la principal aerolínea de este país, está comprometida con el bienestar y la salud de sus pasajeros y ya vuela hacia diferentes destinos de Centroamérica, Suramérica, el Caribe y Estados Unidos bajo estrictos protocolos de bioseguridad. Copa confirmó esta semana que mantendrá la operación de los vuelos ya anunciados para los meses de septiembre y octubre, y además podrá transportar extranjeros y turistas a Panamá.

Los pasajeros que poseen un boleto vigente con Copa Airlines podrán gestionar cambios de fecha sin cobro de cargos por cambios. Además todos los pasajeros deberán cumplir con los requisitos establecidos por la Aerolínea y las autoridades sanitarias y migratorias de Panamá o el país de destino.

Estas son las aerolíneas que han retomado operaciones en la región (Al 28 de septiembre del 2020).

Guatemala:

United Airlines: Vuelos hacia Houston.

American Airlines: Vuelos hacia Dallas, Miami y Fort Worth.

Avianca: Vuelos hacia Bogotá, San Salvador, Miami, Los Ángeles, San Pedro Sula, Tegucigalpa, Nueva York, Washington, Managua, San Francisco, San José, Costa Rica.

Copa Airlines: Vuelos hacia Ciudad de México, Miami, New York, Santiago de Chile, Buenos Aires, Montevideo.

Spirit: Vuelos hacia Fort Lauderdale.

El Salvador

Avianca: Vuelos hacia Miami, Los Ángeles, New York, Ciudad de Guatemala, Washington, San Francisco, Managua y San Pedro Sula.

Copa Airlines: Vuelos hacia New York, Panamá, Miami, Guatemala, Orlando y Guayaquil.

Honduras

American Airlines: Vuelos hacia Miami.

Air Europa: Vuelos hacia Madrid y Gran Cayman.

United Airlines: Vuelos hacia Houston.

Spirit: Vuelos hacia Houston y Fort Lauderdale.

Avianca: Vuelos hacia San Salvador.

Copa Airlines: Vuelos hacia New York, Ciudad de Panamá, Ciudad de Guatemala, Miami, Orlando y Guayaquil.

Nicaragua:

Avianca: Vuelos hacia Miami y San Salvador.

Costa Rica:

United Airlines: Vuelos hacia Houston, Texas y Nueva Jersey.

American Airlines: Vuelos hacia Dallas y Miami.

Iberia: Vuelos hacia Madrid.

Lufthansa: Vuelos hacia Frankfort.

Spirit: Vuelos hacia Orlando y Miami.

Copa Airlines: Vuelos hacia Ciudad de Panamá, Ciudad de México, Orlando, New York, y Miami.

Panamá:

Copa Airlines: Vuelos hacia Miami, Quito, Guayaquil, Santo Domingo y Buenos Aires.