6 tendencias tecnológicas que afectarán al sector de la seguridad en 2022

Por Johan Paulsson, CTO en Axis Communications

En Axis solemos empezar a pensar en las tendencias tecnológicas en el contexto de las que predijimos. Sin embargo, lo que está muy claro es que el concepto de ‘confianza’ ha aparecido en la mayoría de las publicaciones de una forma u otra. El contexto ha cambiado ligeramente a lo largo de los años, a veces centrado en la confianza en el uso de datos, la confianza en que los sistemas son seguros o la necesidad fundamental de confiar en que las organizaciones están haciendo lo correcto. Pero está claro que es vital igualar el ritmo continuo de la innovación tecnológica a través de una evolución equitativa en la generación de confianza en el uso de la tecnología.

Ahora más que nunca existe un deseo saludable, por parte de las personas, las organizaciones y los legisladores, de garantizar que las nuevas tecnologías se desarrollen, fabriquen, utilicen y aseguren de maneras positivas en las que podamos confiar. Para Axis, por supuesto, eso significa trabajar siempre hacia nuestra visión de un mundo más inteligente y seguro.

1. Conectado en entornos híbridos:

Para el usuario final de la tecnología, desde un consumidor que usa su teléfono móvil hasta el personal de seguridad que administra la videovigilancia, la arquitectura tecnológica que se utiliza para brindar servicios se ha vuelto invisible. No importa si el procesamiento se lleva a cabo en un dispositivo, servidor local o en un centro de datos remoto: todo está simplemente «conectado».El año pasado hablamos de que el mundo se está volviendo ‘horizontal’, donde la combinación de la nube, el servidor local y las tecnologías de borde se usarían cada vez más juntas, cada una empleada en sus puntos fuertes, en las llamadas soluciones híbridas. Esto no ha cambiado, pero es muy evidente que la cuestión de la arquitectura es única para cada cliente y debe tener en cuenta tanto los recursos y las políticas internas como los factores externos, como la regulación local e internacional.Como proveedor de soluciones de seguridad, no nos corresponde a nosotros definir para el cliente los entornos y la arquitectura que deben usar, sino más bien equiparlos con las herramientas y la flexibilidad para decidir la mejor solución para su situación particular.

2. La ciberseguridad nace de un sano escepticismo

No siempre pensamos en el escepticismo como un rasgo positivo, pero en relación con la ciberseguridad puede ser prudente. Los miles de millones de conexiones que existen ahora entre dispositivos, redes y centros de datos han hecho que el concepto de asegurar un perímetro alrededor de cualquier organización sea casi completamente obsoleto. Los muros que podrían haber existido anteriormente se han vuelto permeables y, por lo tanto, ha surgido un nuevo enfoque de la seguridad: las redes de confianza cero. La pandemia de COVID-19 también ha jugado un papel aquí, ya que un trabajo mucho más flexible ha visto más dispositivos utilizados anteriormente dentro de las paredes de la organización conectados de forma remota a través de la Internet pública.Cuando las redes de confianza cero significan que el perfil de seguridad de cada dispositivo y aplicación que se conecta a una red se evalúa de forma independiente cada vez que se conecta, tiene implicaciones significativas para el sector de la videovigilancia. Firmware firmado, actualizaciones regulares de software, arranque seguro, datos / video encriptados e identidad segura se convertirán en factores de higiene en las soluciones del cliente.

3. Autenticar todo

Si bien adoptar un enfoque de confianza cero para la ciberseguridad se centra en autenticar las credenciales de los dispositivos y aplicaciones conectados, la capacidad de establecer la autenticidad de la videovigilancia en sí es fundamental para confiar en su valor. La manipulación del video después de su captura, junto con la mayor sofisticación en la creación de imágenes manipuladas, significa que podemos ver que la autenticidad de las imágenes de videovigilancia se cuestiona con más frecuencia.Por lo tanto, será imperativo que la videovigilancia pueda establecerse sin lugar a dudas como genuina. Nuestro enfoque es agregar una firma digital en el flujo de video en el punto de captura, un hash en cada fotograma de video, proporcionando pruebas de que el video se produjo dentro de una cámara específica y que no ha sido manipulado desde entonces. Pero este es un problema para la industria de la seguridad en su conjunto. Por lo tanto, es imperativo que la industria se alinee detrás de las iniciativas para estandarizar los enfoques para asegurar la autenticidad de las imágenes de video capturadas por cámaras de videovigilancia, idealmente basadas en iniciativas y software de código abierto.

4. La IA se establece y acepta (con los controles adecuados)

La tecnología en sí misma no debería estar regulada, pero que los casos de uso de la nueva tecnología deberían serlo. La legislación y la reglamentación relacionadas con el desarrollo y el uso de tecnologías y aplicaciones basadas en la inteligencia artificial deben desarrollarse a nivel local, regional e internacional. Y no hace falta decir que todas las organizaciones que emplean IA deben cumplirlo.Si bien todavía somos positivos sobre el potencial de la inteligencia artificial y el aprendizaje profundo en la videovigilancia, esperamos ver un enfoque aún mayor en las iniciativas para garantizar que la inteligencia artificial se implemente de manera ética y sin prejuicios. Esto es algo positivo y será aún más importante a medida que la IA se integre en todos los aspectos de la videovigilancia. Una mayor integración de la IA en los niveles más fundamentales de la tecnología, el sistema en chip (SoC), hará que la IA se emplee para mejorar y optimizar todos los aspectos del rendimiento de la videovigilancia, desde la configuración de la cámara hasta la calidad de la imagen y el análisis.

5. COVID-19 como catalizador

La pandemia ha sido un catalizador en las tecnologías de bajo o nulo contacto, muchas de las cuales ahora están integradas de forma permanente, al igual que el uso de video inteligente para garantizar que se cumplan las pautas de distanciamiento social y salud pública. En relación con el sector de la tecnología, la pandemia también resultó en problemas en la cadena de suministro que han hecho que muchas organizaciones consideren cómo crean y obtienen componentes clave en sus productos.La naturaleza «conectada» de todo ha significado que la escasez mundial de semiconductores ha sido un problema importante en muchos sectores, desde la tecnología de consumo hasta la fabricación de automóviles. Esto, a su vez, ha llevado a que más organizaciones declaren públicamente su deseo de diseñar sus propios semiconductores o sistema en un chip. Si bien esto podría representar una tendencia en algunos sectores, por supuesto es algo que Axis ha estado haciendo durante años con ARTPEC, y ciertamente diseñar SoC optimizados para aplicaciones específicas es algo que anticipamos que más organizaciones harán en el sector de la seguridad y más allá.

6. El 5G encuentra su lugar

Algunos podrían pensar que estamos detrás de la curva al destacar el 5G como una ‘tendencia’ en el sector de la vigilancia, sin embargo, para nosotros, una nueva tecnología solo se convierte en tendencia cuando empezamos a ver casos de uso valiosos en el sector de la seguridad y la vigilancia. Aunque todavía creemos que es temprano, esto está comenzando a suceder con 5G.Si bien gran parte del entusiasmo en torno a 5G se ha centrado en mejoras en el rendimiento de la red para aplicaciones de consumo, una de las áreas más interesantes es cómo las redes privadas 5G están emergiendo como un caso de uso más convincente para la tecnología. Consideramos que las redes 5G privadas muestran un potencial genuino para las soluciones de videovigilancia en sitios de clientes grandes o múltiples, y podrían traer beneficios particulares desde una perspectiva de ciberseguridad. Ciertamente, si los clientes están creando redes 5G privadas, la videovigilancia deberá integrarse sin problemas.

Todas las tendencias vistas a través de la lente de la sostenibilidadLa sostenibilidad ya no debe considerarse una tendencia. Debe estar integrado en todo lo que hacemos: cómo diseñamos y fabricamos productos, además de la forma en que administramos nuestro negocio, el desempeño de nuestros proveedores, todo alineado para reducir nuestro impacto ambiental y operar de manera ética y confiable. Siempre que una tendencia tecnológica parezca presentar una oportunidad, también debe examinarse si se puede desarrollar y llevar al mercado de manera sostenible.