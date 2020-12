10 desventajas que hacen a Guatemala menos competitiva, según el Foro Económico Mundial

Los resultados de la edición especial del Informe de Competitividad Global 2020, que evalúan 10 ejes en los países se dieron a conocer, en los cuales se pueden observar las ventajas y desventajas de Guatemala.

El Foro Económico Mundial (WEF), entidad que efectúa el informe y el ranking mundial, expone que la competitividad es el conjunto de factores, políticas e instituciones que determinan el nivel de productividad de un país.

La Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa) da a conocer los principales resultados de Guatemala, aunque explicaron que este año no existe una clasifi­cación de los países y no se tomaron en cuentan rankings para la evaluación, debido a que varios países no pudieron enviar información por los efectos del COVID-19.

Los expertos de Fundesa explican que las iniciativas en la agenda institucional como la Reforma a la Ley Electoral y de Partidos Políticos, así como la reforma a la Ley de Servicio Civil son claves.

Además de las iniciativas de la agenda económica, pendientes de aprobación en el Congreso de la República, como la Ley General de Infraestructura Vial, la ley antitrámites, ley de Insolvencias y la reglamentación del convenio 175 de la OIT para facilitar la implementación del trabajo a tiempo parcial, son algunas de las leyes más importantes para mejorar la competitividad del país.

Dada la situación particular de la pandemia por COVID-19, no todos los países han llevado a cabo el levantamiento anual de información, y no todos los indicadores incluidos en el índice han sido actualizados, por lo que exponen que los resultados que se comparten son parciales y no comparables con ediciones anteriores. Se prevé en el transcurso de los primeros meses del 2021 contar con un análisis más completo y con mayor grado de profundidad.

Entre los principales hallazgos derivados de la evaluación para Guatemala están:

Ventajas

Se presenta el rubro analizado, calificación y casilla ocupada respecto del total de países evaluados:

Gap crediticio (-1.8%), puesto 1 de 143 países

Inflación (3.7%), 1

Movilidad laboral interna (5.5/7), 3

Solvencia bancaria (6/7), 17

Complejidad de las tarifas (6.7/7), 22

Gobierno abierto (65/100), 24

Actitudes hacia el riesgo emprendedor (4.4/7), 32

Facilidad para contratar trabajadores extranjeros (4.5/7), 37

Porcentaje de préstamos no cobrados (2.2%), 39

Cooperación en la relación patrono-trabajador (4.9/7), 39

Desventajas

Se presenta el rubro analizado, calificación y casilla ocupada respecto del total de países evaluados: