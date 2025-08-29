Zona Franca ZETA Cartago celebra 40 años de impulsar el desarrollo de Costa Rica

El acto reunió a representantes del sector empresarial, colaboradores, líderes comunitarios y altos jerarcas del gobierno.

Por Revista Summa

Con una ceremonia cargada de simbolismo, visión y agradecimiento, la Zona Franca ZETA Cartago conmemoró esta mañana su 40 aniversario como la primera zona franca del país, reafirmando su papel pionero en el desarrollo económico, social y sostenible de Costa Rica.

El acto protocolario, celebrado en las instalaciones del parque industrial, reunió a representantes del sector empresarial, colaboradores, líderes comunitarios y altos jerarcas del gobierno y la presencia del Canciller de la Diócesis de Cartago, Costa Rica, Jhon Alejandro Brenes Castillo.

La actividad fue presidida por el Presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles, de la Gerente General de PROCOMER, Manuel Tovar Rivera, y el presidente de Grupo ZETA, Cesare Zingone.

Una historia de evolución, sostenibilidad y equidad

Desde su inauguración el 22 de agosto de 1985, la Zona Franca ZETA Cartago ha sido mucho más que un espacio físico para la inversión: ha sido un motor de oportunidades, generando miles de empleos directos e indirectos y transformando la provincia de Cartago en un centro estratégico de innovación, talento humano y exportación de alto valor agregado.

Actualmente, más de 6.300 personas trabajan en la zona franca y el 51% de ellas son mujeres, reflejando el compromiso del parque con la equidad de género, la inclusión y el impulso de oportunidades reales para las comunidades.

Desde su fundación como parque industrial en los años 60 por Donatella Zingone, en el contexto de una profunda crisis económica y en los albores de la apertura comercial del país; y luego reconocido la como la primera Zona Franca ZETA Cartago, su administración ha sabido adaptarse al cambio y anticipar tendencias. En cuatro décadas, ha pasado de ser un enclave de maquila a un ecosistema de innovación que hoy genera miles de empleos de calidad.

Con más de 60 empresas operando actualmente en el parque —27 de ellas bajo el régimen de zona franca—, ZETA Cartago se ha consolidado como un polo estratégico para industrias de alto valor agregado, como los dispositivos médicos, manufactura electrónica, ingeniería, desarrollo de software y servicios compartidos.

Además, como parte de su compromiso con las familias trabajadoras y la niñez cartaginesa, el parque cuenta con el Centro Infantil Renzo Zingone, un espacio que permite a las colaboradoras y colaboradores contar con un entorno seguro, profesional y afectivo para el cuido y desarrollo integral de sus hijos e hijas.

La zona es un referente en la promoción de la empleabilidad femenina, la equidad de género, las asociaciones solidaristas y la sostenibilidad ambiental, anticipándose al modelo de industria responsable y humana que Costa Rica promueve hoy ante el mundo.

“Nuestro mayor orgullo no está solo en las cifras o en las exportaciones. Está en la gente que hace posible todo esto. En las mujeres jefas de hogar que construyen un futuro digno, en los jóvenes que encuentran aquí su primer empleo, y en las empresas que decidieron crecer en esta tierra con confianza y compromiso”, dijo Cesare Zingone, presidente de Grupo ZETA.

Zingone también reconoció con emoción a su madre, quien lideró el proyecto tras la muerte de su esposo. También resaltó que el modelo creado en Cartago sirvió de inspiración para otros países de la región.

“Estos 40 años nos enseñan que la clave no es resistir el cambio, sino evolucionar con él. Nuestro compromiso es seguir creando condiciones óptimas para que nuestras empresas y su gente prosperen. Ese es el verdadero legado de ZETA”, concluyó.

Un legado que inspira al futuro

ZETA Cartago celebra no solo una trayectoria ejemplar, sino una promesa renovada: continuar siendo un aliado del desarrollo sostenible, de la inversión estratégica y del talento nacional. Desde el corazón de Cartago, su influencia se proyecta hacia el futuro con la misma visión que la vio nacer: generar progreso con sentido humano.