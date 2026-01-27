Yobel evoluciona para consolidarse como referente regional en logística y manufactura

La compañía peruana renueva su identidad, amplía su propuesta de valor y fortalece su rol como socio estratégico de las empresas en Latinoamérica.

Por Revista Summa

Con el firme propósito de responder a los desafíos del mercado local e internacional, Yobel, empresa peruana de manufactura y logística, anunció el relanzamiento de su identidad y la evolución de su propuesta de valor. La compañía busca consolidarse como un aliado estratégico en la región, integrando manufactura y gestión de la cadena de suministro con tecnología, trazabilidad y una atención ágil y cercana.

Fundada en 1967, Yobel inició sus operaciones como un pequeño taller de producción de empaques en Lima. Con el tiempo, evolucionó hasta convertirse en una corporación multinacional con presencia en Perú, Colombia, México, Ecuador, Guatemala, El Salvador, Costa Rica, República Dominicana y Panamá, atendiendo a más de 200 corporaciones globales y regionales de sectores como consumo masivo, belleza, salud, entre otros.

En esta nueva etapa, Yobel proyecta invertir más de USD 12 millones en tecnología, automatización, infraestructura sostenible y ampliación de capacidades operativas. Entre estos proyectos destaca la expansión de 70 mil metros cuadrados adicionales de infraestructura para 2026, reforzando su competitividad y alcance logístico en la región.

“En Yobel estamos convencidos de que toda transformación empieza con una nueva forma de pensar. Por eso, hoy damos un paso adelante para conectar innovación, personas y propósito. Pensar distinto, transformar con coherencia y lograr resultados que generen confianza y valor es el camino que hoy guía a Yobel en esta nueva etapa”, señala Ángel Gutiérrez, CEO de Yobel.

La nueva identidad de Yobel representa una transformación integral que une innovación, experiencia, servicio al cliente y sostenibilidad. Más que un cambio visual, refleja una evolución cultural que fortalece la relación con clientes, aliados y colaboradores, promoviendo una experiencia coherente y orientada al valor compartido.

En esta fase, la compañía redefine su propósito, visión y misión con una mirada centrada en las personas y en la mejora continua. Yobel promueve una cultura que combina pensamiento estratégico, apertura al cambio y excelencia operativa, avanzando hacia un crecimiento sostenible sustentado en la innovación y el aprendizaje constante.

“Estamos en un momento de evolución constante que combina nuestro legado industrial con una visión moderna y digital. En Yobel estamos convencidos en el movimiento como parte esencial del crecimiento, porque solo avanzando es posible innovar, adaptarse y seguir generando valor para nuestros clientes y aliados”, agregó Gutiérrez.

Con más de 50 años décadas de trayectoria, Yobel consolida su presencia regional con un equipo de más de 4,600 colaboradores directos y una fuerza laboral indirecta significativa, ampliando su impacto económico, social y comunitario en los países donde opera.