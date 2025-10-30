Wingo inicia operaciones en Guatemala

Esta ruta será operada en aviones Boeing 737-800 con capacidad para 186 pasajeros, lo que permite a la aerolínea ofrecer más de 50 mil sillas al año para impulsar el turismo y los negocios bilaterales.

Por Revista Summa

Este miércoles, desde el Aeropuerto Internacional La Aurora, Wingo —aerolínea colombiana de bajo costo, filial de Copa Holdings— celebró su vuelo inaugural desde Ciudad de Guatemala hacia Bogotá, convirtiéndose en la única low cost en conectar de forma directa a la capital guatemalteca con el país sudamericano. Esta es la tercera ruta de Wingo en Centroamérica, región en la que ya opera desde Panamá y Costa Rica.

La nueva operación contará con tres frecuencias semanales —lunes, miércoles y viernes—, con horarios despegando de Ciudad de Guatemala a las 2 pm y aterrizando en Bogotá a las 6:30 pm (hora local), lo que permite a los viajeros planear escapadas de 3 a 5 noches o agendas corporativas a bajo costo en la capital colombiana.

En total, la aerolínea dispondrá más de 50 mil sillas al año para quienes desean conocer Bogotá o visitar otros destinos emblemáticos de Colombia, como Medellín, Cartagena, Santa Marta o Cali.

Según el Instituto Guatemalteco de Turismo (INGUAT), el intercambio bilateral viene creciendo: durante el primer semestre de 2025, 39 mil colombianos visitaron Guatemala (+9% interanual). A su vez, 67 mil guatemaltecos viajaron a Colombia (+30% vs. el mismo periodo de 2024). Estas cifras consolidan a Colombia como un destino cada vez más atractivo para los guatemaltecos y a nuestro país como un polo turístico y de negocios para los colombianos.

El evento de lanzamiento contó con la presencia de autoridades, incluyendo la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), el INGUAT, el Ministerio de Relaciones Exteriores, así como la Embajada de Colombia en Guatemala y el Cuerpo Diplomático acreditado en Guatemala, como muestra de respaldo a esta nueva oportunidad de conectividad aérea para el país.

Desde Wingo, el director de Planificación y Desempeño de Rutas, Carlos Meléndez, destacó que la apertura responde al potencial del mercado guatemalteco y al crecimiento del segmento de bajo costo en la región: “Hoy despegamos desde La Aurora con una ruta pensada para el viajero guatemalteco: precios bajos para visitar Colombia; horarios y frecuencias prácticos que hacen más eficientes las escapadas y, lo mejor, volando con una aerolínea buena onda que acerca aún más a Guatemala y Colombia. Confiamos en el

potencial de esta conexión y agradecemos el apoyo de las autoridades locales por hacer posible esta nueva etapa de crecimiento para Wingo”.

Al subrayar el rol del Estado en habilitar más oportunidades aéreas, el Capitán Tomás Aldecoa, Director de la Dirección de Aeronáutica Civil, recalcó el impacto en la competitividad aérea: “Cada nuevo vuelo que despega desde La Aurora es desarrollo en marcha: acerca familias, activa el turismo, impulsa el comercio y abre puertas a la inversión. Celebramos el arranque de esta operación y reafirmamos nuestro compromiso con una aviación segura y eficiente”.

Desde la institucionalidad turística, Bianka Espósito, directora general en funciones del INGUAT, puso el acento en cómo la conexión aporta al posicionamiento del destino Guatemala y a la llegada de más visitantes: “Esta nueva conexión directa simboliza un paso importante para acercar a nuestras naciones, fortalecer los lazos turísticos, culturales y comerciales, y abrir nuevas oportunidades para el intercambio y el crecimiento conjunto. Con esta nueva ruta, estamos más cerca que nunca. Y con cada vuelo, se fortalecen los lazos que nos unen y las experiencias que seguirán inspirando a viajeros de ambos países”.

Asimismo, la Embajadora de Colombia en Guatemala, Victoria González Ariza, resaltó el fortalecimiento bilateral que brinda esta conexión “La ruta Guatemala–Bogotá renueva nuestros lazos históricos y multiplica los intercambios académicos, culturales, turísticos y empresariales. Colombia, el País de la Belleza, recibe con los brazos abiertos a los viajeros guatemaltecos que quieran conocer y explorar su creatividad, la naturaleza y sentir la hospitalidad de los colombianos”

Finalmente, la Embajadora Mónica Bolaños Pérez, Viceministra de Relaciones Exteriores de Guatemala, subrayó que el acontecimiento cobra aún más relevancia al coincidir con la conmemoración de los 200 años de relaciones diplomáticas entre Guatemala y Colombia “Esta ruta representa una oportunidad invaluable para el turismo. Además de incrementar el flujo de visitantes entre ambos países, fortalecerá la industria hotelera, gastronómica, artesanal y cultural. Cada vuelo será una invitación a descubrir, a compartir, a enamorarse de lo que somos”. Agregó que esta conexión directa entre Guatemala y Colombia “actuará como un catalizador para fortalecer el comercio bilateral”.

Con este lanzamiento, Wingo alcanza 37 rutas activas en 20 ciudades de 11 países, ratificando que cuenta con una de las operaciones low cost más robustas de América Latina.

Los tiquetes hacia Bogotá ya están disponibles en wingo.com desde USD79 por trayecto, con tasas e impuestos incluidos.