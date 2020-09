Westin Reserva Conchal anuncia su reapertura al turismo costarricense

En esta etapa inicial de reapertura, el hotel tendrá disponible las 102 habitaciones del área de Royal Beach Club.

Por Revista Summa

The Westin Reserva Conchal Golf Resort & Spa, an All Inclusive Resort se complace en anunciar su reapertura este 1 de septiembre. A partir de este mes los viajeros podrán hospedarse y disfrutar de las instalaciones de la propiedad, bajo el sistema de Todo Incluido, en cumplimiento con las regulaciones de las autoridades locales, y siguiendo protocolos del compromiso con la limpieza anunciados por Marriott International.

“Estamos felices de abrir las puertas de nuestro resort nuevamente para ofrecer a los huéspedes la experiencia de un todo incluido de lujo que siempre nos ha distinguido, para una estancia sin complicaciones, aplicando todas las medidas de limpieza y normativas para que puedan disfrutar de sus vacaciones con bienestar y confianza” comentó Hernán Binaghi, Gerente General de Westin & W Costa Rica.

En esta etapa inicial de reapertura, el hotel tendrá disponible las 102 habitaciones del área de Royal Beach Club, igualmente, contará con la apertura de 3 restaurantes de especialidades para el disfrute del público en los fines de semana, así como el área piscina, acceso a actividades diarias y los servicios adicionales del Campo de Golf y del Heavenly Spa.

Westin Reserva Conchal es fuente de empleo para más de 700 asociados, que se desempeñan en diversas áreas. “Agradecemos a nuestros asociados que siempre han sido el pilar fundamental de nuestros hoteles, por su compromiso con la excelencia y la pasión con la que realizan sus labores para que nuestros huéspedes disfruten de una estancia renovadora. Y a nuestra comunidad de huéspedes, estamos ansiosos de darles la bienvenida”, añadió Binaghi.

En celebración de esta esperada reapertura, el hotel ha lanzado una promoción Todo Incluido para turismo nacional llamada Vacaciones Westin, disponible en la página web del hotel, la cual además contempla la estadía para 2 niños gratis menores de 12 años, acceso a licores Deluxe, y early check in al mediodía.

Apoyando a la comunidad en Guanacaste

Las sodas y restaurantes del cantón de Santa Cruz en Guanacaste tendrán un valioso apoyo e impulso para mantener sus comercios abiertos, generar encadenamientos con productores locales e incentivar la atracción de clientes locales y nacionales. Los hoteles Westin Reserva Conchal, W Costa Rica y Reserva Conchal son embajadores de esta iniciativa llamada “Reactivemos la Esperanza”, creada por Desarrollo Humano Estratégico (DHE), que procura la reactivación económica de los comercios locales de una forma innovadora, creativa y solidaria.

“Esta campaña es un esfuerzo solidario que brinda apoyo a las comunidades afectadas de las zonas costeras de Guanacaste. Juntos, buscamos encadenar positivamente la microeconomía de Brasilito, Matapalo y Huacas. Por cada $35 donados utilizando el código TOGETHER, entregaremos 10 “Tiquetes de esperanza” a las personas necesitadas en las comunidades circundantes. Cada “Tiquete de esperanza” puede ser canjeado por 1 comida en cualquiera de las sodas locales afiliadas”, explicó Binaghi.