West Monroe expande su equipo en Costa Rica a 100 colaboradores y planea triplicarlo para 2027

La estrategia nearshore impulsa la excelencia operativa, el alto compromiso del equipo y la colaboración transfronteriza.

Por Revista Summa

West Monroe, firma global de consultoría en negocios y tecnología, anunció hoy que su equipo en Costa Rica alcanzó los 100 colaboradores, marcando un hito importante en la historia de la firma y en su expansión internacional.

West Monroe estableció su presencia en Costa Rica en 2021 tras la adquisición de la firma de ingeniería de productos Verys. Lo que comenzó como un equipo pequeño ha crecido hasta superar los 100 colaboradores a tiempo completo, especializados en ingeniería de software y datos, análisis de negocios, plataformas de datos y nube, así como en múltiples funciones internas.

En lugar de apostar por una expansión offshore acelerada, West Monroe ha priorizado construir un equipo nearshore que trabaje en tiempo real con colegas y clientes en Estados Unidos. Esta estrategia—basada en zonas horarias compartidas, colaboración cercana y alineación cultural—ha permitido a la firma ofrecer servicios de consultoría integrados sin comprometer la calidad, la velocidad ni la conexión.

“Desde el principio vimos el increíble talento y potencial del equipo en Costa Rica”, afirmó Brian Paulen, líder de oficinas y servicios empresariales globales en West Monroe. “Lo que comenzó como una apuesta estratégica inteligente se ha convertido en una parte vital de nuestro negocio. Alcanzar los 100 colaboradores es un gran logro, pero aún más impresionante es cómo nuestros equipos de Costa Rica y Estados Unidos colaboran sin fricciones, se apoyan mutuamente y disfrutan del trabajo, a pesar de la distancia que los separa”.

El Ministro de Comercio Exterior, Manuel Tovar mostró estar muy complacido con el anuncio de la empresa West Monroe de crear nuevos puestos de trabajo, esto nos garantiza la confianza que tienen en nuestro talento humano y refleja cómo Costa Rica se ha convertido en un socio estratégico para las empresas que buscan optimizar sus operaciones. “Reconocemos y valoramos la confianza que depositan en nuestro país para avanzar en sus objetivos de crecimiento sostenible”.

El equipo de Costa Rica desempeña un papel fundamental en la entrega de resultados eficientes y de alto impacto para clientes de diversas industrias. A medida que crece la demanda por habilidades especializadas—especialmente en desarrollo de Salesforce y Databricks—la firma está invirtiendo en programas creativos de capacitación y desarrollo de talento para asegurar un flujo constante de profesionales preparados para el futuro.

“El talento costarricense es, sin duda, uno de los factores determinantes para atraer y retener inversiones en Costa Rica. Nuestros profesionales con habilidades técnicas de alto nivel, combinadas con una orientación hacia los resultados, nos ha posicionado como un socio estratégico para empresas globales como West Monroe. El crecimiento de la empresa demuestra que el país cuenta con un capital humano capaz de responder a las exigencias globales, siempre con la determinación de continuar desarrollando el conocimiento y la especialización, para que Costa Rica continue atrayendo proyectos que generen empleos de calidad y mayor bienestar en todo el país”, agregó Laura López, Gerente General de la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica (PROCOMER).

El pasado 30 de julio, West Monroe celebró este hito en sus oficinas en Costa Rica con un evento al que asistieron colaboradores locales y varios líderes de la firma, incluyendo a Cristhian García, líder de la oficina en Costa Rica. La celebración marcó un momento de impulso para un equipo que ya ha dejado una huella significativa en la firma. En las encuestas internas de clima laboral, el equipo de Costa Rica reporta consistentemente los niveles más altos de satisfacción—un reflejo de la fuerte cultura, el sentido de propósito y las oportunidades construidas desde el día uno.

“Estoy orgulloso de liderar este equipo y de ser testigo del impacto que hemos logrado juntos”, comentó García. “Hemos construido una cultura de alto rendimiento que genera verdadero valor para los clientes—y nuestro nivel de satisfacción lo refleja. Los clientes constantemente solicitan más talento de Costa Rica porque son comprometidos, resolutivos y se convierten en una verdadera extensión de los equipos de nuestros clientes. Es emocionante pensar en todo lo que está por venir mientras seguimos creciendo”.

La firma planea expandir su equipo en Costa Rica a 300 colaboradores para 2027, en respuesta directa al crecimiento de la demanda por parte de los clientes y a la necesidad de ampliar capacidades. Esta inversión está diseñada para complementar, no sustituir, a los equipos basados en Estados Unidos, reflejando un enfoque global deliberado y complementario.

La contratación continuará en una variedad de roles, incluyendo profesionales tecnológicos, especialistas en servicios compartidos, consultores de negocio y expertos por industria. Esta nueva fase de crecimiento se construirá sobre la sólida base de colaboración transfronteriza e impacto al cliente que caracteriza al equipo.

Las vacantes disponibles pueden consultarse en westmonroe.com/careers.