Waymo lanza su conducción autónoma en Miami, Dallas, Houston, San Antonio y Orlando

Waymo opera actualmente de forma autónoma en Los Ángeles, San Francisco, Phoenix, Austin y Atlanta.

Por EFE

Waymo, la compañía de transporte con automóviles autónomos de Alphabet (Google), anunció que sus robotaxis circularán de manera totalmente autónoma en Miami a partir de este martes y comenzarán a hacerlo en las próximas semanas en Dallas, Houston, San Antonio y Orlando, antes de recoger a pasajeros en 2026.

“Las operaciones comienzan hoy en Miami y se extenderán a las cuatro ciudades restantes en las próximas semanas, antes de abrir nuestras puertas a los pasajeros el próximo año”, informó este martes la compañía en un comunicado.

En el caso de Miami, esta flota de robotaxis llevaba meses en funcionamiento para mapear las carreteras, pero operaba con un conductor de seguridad para corregir posibles fallos y no aceptaba pasajeros.

Waymo opera actualmente de forma autónoma en Los Ángeles, San Francisco, Phoenix, Austin y Atlanta.

En el comunicado, la compañía sostuvo que sus robotaxis “están mejorando la seguridad vial en las ciudades” donde operan, “con una participación 11 veces menor en colisiones con lesiones graves en comparación con los conductores humanos”.

Este anuncio se produce una semana después de que la compañía anunciara que ha empezado a ofrecer viajes en autopistas en Los Ángeles, Phoenix y el área de la bahía de San Francisco.

Varias compañías están compitiendo en EE.UU. para ofrecer servicios comerciales de transporte con vehículos totalmente autónomos, entre ellas Waymo, Tesla y Zoox (filial de Amazon).

Pero Waymo parece ser la más avanzada y está al menos dos años por delante de los robotaxis de Tesla.