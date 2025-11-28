Walmart realizará nueva edición del Mercadito Pymes en Costa Rica

Se expondrán productos con sello nacional como premezcla para pan, mantequilla de nueces, vino, café de especialidad, pan árabe, chocolates, bebidas energéticas, quesos, y mantequilla de maní.

San José, 26 de noviembre, 2025. Walmart Centroamérica realizará una nueva edición del Mercadito PyMEs Navideño este viernes 28 y sábado 29 de noviembre, un espacio creado para impulsar a pequeñas y medianas empresas que forman parte de su programa “Una Mano Para Crecer”.

El mercadito se llevará a cabo en Walmart San Sebastián a partir de las 11 a.m. Contará con actividades familiares y dinámicas para que los clientes conozcan, prueben y adquieran productos elaborados por emprendedores locales.

Esta actividad forma parte de los esfuerzos de la compañía por fortalecer el crecimiento y la visibilidad de proveedores nacionales.

Katherine Jiménez, representante del programa de apoyo a las PyMEs de Walmart Centroamérica, destacó el rol de estas iniciativas en el desarrollo económico del país. “El Mercadito PyMEs Navideño no solo permite a nuestros proveedores mostrar su trabajo, sino que acerca a las familias a productos originales, locales y llenos de valor. Cada compra representa una oportunidad para que estas empresas sigan creciendo, innovando y contribuyendo a dinamizar la economía”, señaló.

En esta ocasión participarán diez PyMEs y ofrecerán alimentos con sello nacional, tales como: premezcla para pan, mantequilla de nueces, vino, café de especialidad, pan árabe, chocolates, bebidas energéticas, queso y mantequilla de maní.

Agenda navideña para toda la familia

Durante ambos días se tendrán actividades especiales para que las familias disfruten de un ambiente festivo mientras apoyan el emprendimiento nacional.

Inicio / animación Decoración de galletas Pintacaritas Clase de cocina navideña Foto con Santa. (Se entregará un pasaporte que debe ser sellado en cada stand para acceder a una fotografía impresa sin costo) Villancicos Cierre de la actividad 5:00 p.m.

Además, se contará con un espacio dedicado al programa Tierra Fértil, que apoya a los proveedores agrícolas. En esta área, los visitantes podrán conocer más sobre las frutas, verduras y vegetales cultivados por ellos, así como el acompañamiento y otros beneficios que les brinda la compañía.

Actualmente, 191 PyMEs reciben asesoría técnica, capacitación, acompañamiento comercial y espacios de exposición gratuitos dentro de las tiendas Walmart mediante “Una Mano Para Crecer”. Gracias a este apoyo, más de 1.950 productos nacionales forman parte de los estantes de los diferentes formatos de la cadena.

Walmart invita a las familias de Costa Rica a participar en este evento, conocer de primera mano a los emprendedores y disfrutar de las actividades diseñadas para grandes y pequeños.