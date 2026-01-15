Walmart reafirma su crecimiento en Costa Rica” Apertura de 12 nuevas tiendas generaron 267 empleos en el 2025

Como parte de los estándares sostenibles que impulsa la compañía en sus operaciones para convertirse en una empresa regenerativa en el 2040, la tienda Walmart Santa Ana incorpora un sistema de paneles solares.

Como parte de su estrategia de crecimiento y expansión, Walmart fortaleció su presencia en el mercado nacional en el 2025 con la apertura de 12 nuevas tiendas, que generaron 267 empleos directos para personas en diversas localidades del país.

Estas inauguraciones representaron un impulso clave al desarrollo económico y social de las comunidades donde opera, y forman parte de un ambicioso plan de inversión en Costa Rica de US$600 millones anunciado en 2024 para los siguientes cinco años. Este plan también busca crear 3.000 empleos directos en el mismo plazo. La estrategia incluye impulsar el crecimiento del sistema omnicanal, modernizar la infraestructura, ampliar la capacidad logística y fortalecer la relación con proveedores locales.

Entre las inauguraciones más recientes se encuentran la tienda Walmart Santa Ana y el Masxmenos de Liberia. Además, para estar más cerca de las comunidades, se abrieron 10 tiendas Palí: Chomes (Puntarenas), Río Banano (Limón), Golfito, Cajón (Pérez Zeledón), Los Chiles (Aguas Zarcas), Cartago Oeste, Palmichal, Liberia Estadio, Coyolar y Moravia.

Mónica Elizondo, Especialista Senior de Asuntos Corporativos de Walmart aseguró que “estas aperturas representan una fuente clave de empleo para las comunidades, al mismo tiempo que acercan a nuestros clientes a una oferta cada vez más amplia y accesible, para que encuentren todo lo que necesitan a precios competititivos”.

La cadena de supermercados cerró el 2025 con 345 tiendas en Costa Rica, distribuidas entre sus formatos Walmart, Masxmenos, Maxi Palí y Palí.

Tiendas amigables con el medio ambiente

Como parte de los estándares sostenibles que impulsa la compañía en sus operaciones para convertirse en una empresa regenerativa en el 2040, la tienda Walmart Santa Ana incorpora un sistema de paneles solares con capacidad de producir 532 mil kWh de energía, equivalente al consumo anual de 145 hogares. Además, es la primera apertura en Costa Rica con refrigerante CO₂, cuyo impacto en el calentamiento global es prácticamente nulo, con casi cero kilogramos de gases de efecto invernadero.

Otro ejemplo, es el Masxmenos de Liberia que se diseñó bajo un modelo innovador, sostenible y en armonía con el ambiente. Entre sus características destacan: paneles solares, sistemas de ahorro en consumo de agua y energía, válvula presurizadora de agua, mingitorios secos, sistemas especiales de refrigeración CO2, así como estaciones de carga semi-rápida para vehículos eléctricos. Además, cuenta con 67 parqueos para vehículos y 6 para motos.

Por su parte, las 10 tiendas Palí incorporan soluciones sostenibles como: paneles solares, iluminación LED sin presencia de mercurio, así como estaciones de carga para vehículos eléctricos, entre otras.