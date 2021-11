Walmart incorpora 29 vehículos eléctricos a sus operaciones

47,6% de su flotilla de vehículos livianos será ecoamigable para el 2022.

Por Revista Summa

Walmart de México y Centroamérica incorpora 29 vehículos eléctricos a sus operaciones en Costa Rica desde hoy, ratificando su compromiso de ser una empresa regenerativa, es decir que trabaja para restaurar, renovar y reponer, además de preservar nuestro planeta.

Se trata de unidades del modelo VE S1 de BYD que serán distribuidas entre diferentes unidades operativas incluyendo puntos de venta y que representan el primer paso que da la empresa para sustituir la totalidad de su parque vehicular operativo que consta de 86 unidades, por alternativas de electro-movilidad.

La entrega oficial de los vehículos se realizó en Parque Viva con la participación de representantes de Walmart, quienes destacaron que esta es la flotilla más grande de este tipo de tecnología ecoamigable que comienza a rodar en conjunto para una sola empresa en el país.

“Walmart apunta a lograr cero emisiones en todas sus operaciones a nivel global para el 2040 y la incorporación de estos vehículos eléctricos es un paso adelante hacia la consecución de dicho compromiso. Un 47,6% de nuestra flotilla de vehículos livianos será eléctrica para el próximo año y queremos motivar a que otras organizaciones hagan este cambio y juntos luchemos contra el cambio climático”, explicó Richard Vargas, director de Operaciones Biformato CAM.

Para el 2022 la compañía tiene planeado incorporar ocho unidades más del modelo VE S1 de BYD a sus operaciones, con el fin de ir consolidando la migración de sus operaciones hacia esa tecnología. También empezará a hacer entregas a domicilio empleando dichos autos.

“El S1 Pro es un SUV compacto, alto, perfecto para las calles de Costa Rica. Es 100% eléctrico con una autonomía de 400 kilómetros y genera entre un 75% y 80% de ahorro en combustible. Esta es la tecnología que viene a beneficiar el ambiente y Walmart da este gran paso”, afirmó Pedro Dobles, gerente general de BYD.

El cambio de su parque vehicular inició el año anterior con la incorporación de cuatro vehículos eléctricos en sus tiendas. Esas unidades han recorrido un total de 139.000 kilómetros, lo que corresponde a una reducción de 33.821 Ton/Co 2 equivalente a 3.419 galones de gasolina.

Otras acciones

Como parte de su visión sostenible y compromiso global, Walmart busca y aplica constantemente acciones que garanticen una menor huella ambiental en todos los campos de sus operaciones. Ello le ha permitido disminuir la liberación de 342 toneladas métricas de CO 2 al ambiente, lo que equivale salvar 385 acres de bosques en un año.

Otros de los proyectos que ha impulsado incluyen la erradicación del polietileno expandido (EPS), mejor conocido como estereofón de sus operaciones en todo el país, y el cultivo de productos bajo invernadero entre sus proveedores agrícolas.

Sin Bolsas por favor

Las tiendas Walmart, Masxmenos, Maxi Palí y Palí dejaron de entregar bolsas plásticas de un solo uso a sus clientes, fomentando con ello el uso de alternativas de empaque eco amigables. Ello representó una reducción de 1,211 toneladas de plástico que no llegó a un relleno sanitario y 167 toneladas de CO 2 que no se liberaron al ambiente.

La compañía también se ha preocupado por incorporar lo último en tecnología ecoamigable en sus tiendas, por lo que los puntos de venta disponen de equipos de refrigeración de bajo consumo eléctrico, iluminación LED y aires acondicionados de alta eficiencia.

Paneles y cargadores

Walmart impulsó la instalación de sistemas de generación distribuida por paneles fotovoltaicos en 6 tiendas: Masxmenos Hacienda Vieja y Guayabos de Curridabat, así como los Maxi Palí en Coronado, San Rafael de Alajuela, Los Guido y Liberia, los cuales han producido más de 131.340 kWh, que equivalen al consumo anual de 40 hogares costarricenses.

La empresa cerrará este año con 10 tiendas dotadas con sistemas de paneles solares y en 2022 seguirá aplicando dicha tecnología en más puntos de venta en todo el territorio nacional.

También implementó de una red de cargadores semi-rápidos en el país conformada por 12 estaciones distribuidas en todas las provincias. Hasta el momento se han instalado 8 cargadores, los cuales están disponibles para el uso de los clientes cuando realizan sus compras.