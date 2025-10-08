Walmart impulsa el crecimiento del Retail Media en Centroamérica

El Retail Media está en pleno auge en América Latina.

Por Revista Summa

Walmart Connect, la unidad de negocio especializada en Retail Media de Walmart en Centroamérica, celebró un evento sin precedentes que reunió a más de 200 líderes del marketing, la comunicación, CEOs y altos ejecutivos de la región. El objetivo: fortalecer el ecosistema de Retail Media y generar conexiones reales que transformen la experiencia de compra en todos los puntos de contacto.

Este encuentro marca un hito en la evolución del Retail Media en Centroamérica, posicionando a Walmart Connect como el referente regional en innovación publicitaria. La jornada incluyó paneles estratégicos, charlas de alto impacto y espacios de networking diseñados para fomentar la colaboración entre marcas, expertos y líderes del sector.

Uno de los momentos más destacados fue la participación de Cristian Barrientos, CEO de Walmex, y Cristina Ronski, CEO de Walmart Centroamérica, quienes compartieron una visión poderosa sobre el futuro del Retail Media y el papel de Walmart como catalizador de cambio en la región.

Retail Media: el motor de la nueva publicidad

El Retail Media está en pleno auge en América Latina. Según datos de eMarketer, se espera que la inversión publicitaria en este canal alcance los 5 mil millones de dólares en 2028, casi el triple de lo reportado en 2024. Este crecimiento proyectado del 28 % anual supera ampliamente el ritmo de expansión de la publicidad digital en general (12 %).

Walmart Connect está capitalizando esta oportunidad mediante soluciones omnicanal que integran datos, tecnología y creatividad para generar experiencias memorables.

“El futuro del Retail Media se define con una visión clara: conectar marcas y consumidores de forma auténtica, relevante y medible”, expresó Patricia Siller, Directora de Walmart Connect para Centroamérica.

Durante el evento se abordaron temas clave como omnicanalidad, inteligencia artificial, medición avanzada y atribución, así como las tendencias que marcarán el 2026. Panelistas de empresas líderes compartieron insights sobre cómo transformar la experiencia del cliente a través de soluciones integradas y tecnología de vanguardia.

La charla magistral de Colin Lewis, estratega global en marketing y Retail Media, ofreció una visión profunda sobre el futuro del sector, destacando la importancia de la agilidad, los datos y la creatividad en un entorno cada vez más competitivo.

El evento también fue una plataforma para el networking de alto nivel, con espacios diseñados para fomentar alianzas estratégicas, compartir aprendizajes y generar nuevas oportunidades de negocio.

Reconocimiento a la excelencia: Walmart Connect Awards 2025

La jornada cerró con la entrega de los Walmart Connect Awards, que celebraron la excelencia y el impacto de las marcas en el ecosistema de Retail Media. Las categorías premiadas fueron:

Eco Champion 2025: Kimberly Clark, por su compromiso con la sostenibilidad y la innovación responsable.

Gurú Digital 2025: Procter & Gamble, por su liderazgo en estrategias digitales centradas en el consumidor.

¡WOW! Connection 2025: Abbott, por crear experiencias memorables que conectan emocionalmente con los clientes.

Creatividad Explosiva 2025: Unilever, por campañas que combinan creatividad, impacto y relevancia cultural.

Omni Champion 2025: BDF, por su ejecución sobresaliente en estrategias omnicanal integradas.

Anunciante del Año 2025: Procter & Gamble, por su desempeño integral, innovación constante y resultados excepcionales en Retail Media.