Walmart continúa expansión con tres nuevas tiendas en Costa Rica



Estas aperturas brindarán acceso a variedad de productos de calidad, a precios accesibles.

Por Revista Summa

Quienes viven en las comunidades de Palmichal de Acosta, el oeste de Cartago y Liberia, podrán disfrutar a partir de este mes de una mayor variedad de productos de calidad, a precios accesibles, gracias a la apertura de tres nuevas tiendas de la cadena de supermercados Walmart en Costa Rica.

Se trata de dos locales de Palí: uno en Palmichal de Acosta y otro en Cartago oeste, y un Masxmenos en Liberia. Esta expansión de los diferentes formatos de Walmart Costa Rica generará empleo para 66 personas que se integran a su equipo de trabajo.

Mónica Elizondo, Especialista Senior de Asuntos Corporativos de Walmart, aseguró que las aperturas son parte del compromiso de la empresa de dinamizar la economía costarricense y generar oportunidades laborales. “Con estas aperturas, Walmart reafirma su propósito de promover el bienestar de las familias y las comunidades”.

Masxmenos llega a Liberia

Durante este mes de octubre, Masxmenos abrió las puertas de su tienda en Liberia, un destacado destino turístico de la provincia de Guanacaste. Con esta apertura la compañía busca brindar a las familias liberianas y a los visitantes de la zona una amplia variedad de productos, servicios financieros, farmacia y más. La nueva tienda, ubicada a 500 metros antes del cruce de Liberia sobre la Ruta 1, cuenta con una superficie de 2.175 m2 y genera 42 nuevos empleos.

Tiendas Palí en Palmichal y Cartago oeste

Los más de 5 mil habitantes de Palmichal de Acosta, visitantes y turistas, ahora tienen acceso a más de 2.700 productos de alta calidad y a precios accesibles gracias a la llegada de Palí a la zona.

La apertura de esta tienda permitió la contratación de 12 personas de la localidad, cuenta con un área de ventas de 309m2, y está ubicado 50 metros al norte de la Iglesia de Acosta.

La compañía también inauguró su tienda 230 del formato Palí en Cartago oeste, ubicada en pleno centro de la Vieja Metrópoli, una provincia con un dinamismo urbanístico en constante expansión y una amplia fuerza laboral. Esta tienda se encuentra 100 metros oeste de la esquina suroeste del Colegio San Luis Gonzaga, y tiene un área de ventas de 390m2. Este Palí generó 12 nuevas oportunidades laborales.

Los tres establecimientos están diseñados bajo un concepto innovador, sostenible y en armonía con el medio ambiente al incluir paneles solares, sistemas de ahorro en consumo de agua y energía, válvula presurizadora de agua, mingitorios secos y sistemas especiales de refrigeración CO2.

Desde octubre del 2024, la compañía ha inaugurado 15 nuevos puntos de venta en sus diferentes formatos (Walmart, Masxmenos, Maxi Palí y Palí) en Costa Rica, que representan más de 365 nuevos empleos. Con estas aperturas, la compañía suma un total de 343 tiendas en todo el país.