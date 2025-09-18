Volatilidad en los mercados reafirman la importancia de invertir con orden y planificación

Grupo Financiero Mercado de Valores subraya la importancia de la diversificación y la disciplina como factores claves para enfrentar escenarios de incertidumbre.

Por Revista Summa

Los primeros meses de este 2025 se caracterizaron por episodios de volatilidad en los principales índices bursátiles internacionales. Sin embargo, los movimientos recientes de los mercados en Estados Unidos, Europa y Asia evidencian que las inversiones guiadas por disciplina y planificación logran sobreponerse a la incertidumbre y consolidar resultados más estables en el mediano y largo plazo.

La volatilidad no es un fenómeno nuevo. Por ejemplo, en 2020, a pesar de una caída del 34%, el mercado bursátil estadounidense cerró con un retorno positivo del 24%. Los mercados han atravesado ciclos similares en el pasado y han demostrado una notable capacidad de recuperación a largo plazo. Esto confirma que la paciencia y la visión estratégica son determinantes en un entorno financiero cada vez más cambiante. Los inversionistas que mantuvieron un enfoque definido lograron disminuir el impacto de las fluctuaciones.

El Nasdaq y el S&P 500, dos de los índices accionarios más importantes de Estados Unidos presentaron caídas a inicios de año, sin embargo, estos ya se recuperaron. Más allá de reaccionar de manera impulsiva, lo relevante para los inversionistas es contar con un portafolio estructurado que responda a objetivos concretos y se mantenga firme incluso ante fluctuaciones que pueden ser temporales.

En el mercado bursátil las personas pueden invertir en bonos, acciones, fondos de inversión y otros instrumentos que, a diferencia de un depósito bancario, pueden comprarse y venderse cuando lo necesite. Esto le da liquidez a sus inversiones y la posibilidad de ajustar su portafolio según sus metas, su perfil de riesgo o los cambios en el entorno económico.

En este sentido, la diversificación se consolida como una herramienta indispensable. Distribuir las inversiones entre diferentes sectores, regiones y tipos de activos permite que el desempeño de unos instrumentos compense la caída de otros, reduciendo la exposición a riesgos. De esta manera, el portafolio adquiere mayor resiliencia, lo que brinda tranquilidad a los inversionistas y asegura que sus metas patrimoniales permanezcan encaminadas.

Mauricio Moya, Líder de Inversiones de Grupo Financiero Mercado de Valores, destacó que la inversión debe entenderse como un proceso continuo y no como una reacción aislada ante las coyunturas del mercado. “Quienes mantienen disciplina en sus decisiones, respaldados en una planificación sólida, no solo acrecientan su patrimonio, sino que también construyen un legado sostenible para las próximas generaciones”, afirmó.

El vocero añadió que las lecciones del 2025 reafirman la importancia de trabajar con objetivos claros. “En un año marcado por la incertidumbre global, quienes contaron con una estrategia diversificada y un horizonte de inversión definido lograron superar mejor la inestabilidad. Por ejemplo, el mercado europeo tuvo un desempeño sólido a inicio de año, mientras el estadounidense flaqueaba. Este enfoque demuestra que la disciplina y el planeamiento son aliados indispensables para cualquier persona o familia que busque estabilidad financiera en el largo plazo, ya que no siempre se puede saber en qué clase de activo o en qué geografía se van a dar los mayores retornos”.

La experiencia de este año también confirma que la asesoría profesional se vuelve clave en la toma de decisiones. Contar con especialistas que acompañen el proceso ayuda a identificar oportunidades reales y a descartar movimientos motivados por la emoción o la especulación. La guía adecuada aporta claridad sobre los riesgos, ofrece alternativas y fortalece la capacidad de enfrentar periodos de incertidumbre.

La inversión debe ser entendida como un ejercicio integral que abarca no solo la rentabilidad, sino también la seguridad y la continuidad patrimonial. Incorporar la organización financiera en el ámbito familiar permite que cada integrante participe de manera consciente en la administración del dinero.