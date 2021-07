Volaris refrenda su compromiso en la lucha contra la trata de personas

Volaris refrenda su compromiso con la protección de los derechos humanos y con el sistema de prevención de trata y explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes.

Por Revista Summa

En el marco del Día Mundial Contra la Trata de Personas, que se conmemora el 30 de julio, Volaris refrenda su compromiso para prevenir y combatir los delitos de explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes en los viajes y el turismo (ESCNNA-VT) a través de su alianza con ECPAT–The Code (End Child Prostitution, Child Pornography and Trafficking of Children for Sexual Purposes).

Según el Informe Global sobre la Trata de Personas, de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC por sus siglas en inglés), el número de niños y niñas víctimas de trata se ha triplicado en los últimos 15 años. Por otra parte, datos de la OCDE señalan que México ocupa el primer lugar en violencia física, abuso sexual y homicidios cometidos en contra de personas menores de 14 años, mientras que ECPAT México señala que el 30 por ciento de la población víctimas de trata y explotación sexual son menores de 18 años y que tres millones de personas viajan por todo el mundo con la intención de explotar sexualmente a niñas, niños y adolescentes.

Como empresa socialmente responsable, Volaris se ha comprometido a combatir esta nociva práctica en todas sus áreas a través de la aplicación del protocolo “Código ECPAT”, con el que sus más 5,500 Embajadores están capacitados para detectar posibles casos de vulneración de los derechos de las niñas, niños y adolescentes en todos sus vuelos y alertar a las autoridades de casos donde la seguridad de cualquier persona menor de 18 años esté comprometida.

“Como empresa líder del sector, tenemos un enorme compromiso con el desarrollo sostenible de la industria. Una parte fundamental para alcanzar ese objetivo es el cuidado de los derechos de las personas más vulnerables. En fechas como ésta, es importante recordar que el desarrollo y continuidad de la aviación y el turismo se deben de dar en un marco ético de justicia y bienestar de las personas, por lo que incluso integramos nuestra estrategia corporativa de sustentabilidad -alineada a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas y a los criterios ASG- al modelo de negocio, buscando crear un mundo más equitativo y responsable”, señaló Jose Alfonso Lozano, director de Asuntos Corporativos de Volaris.

Comprometida con las comunidades en donde opera, Volaris celebró el pasado 15 de abril, el octavo aniversario de la firma del Acuerdo-Compromiso con la organización ECPAT, a través del cual continúa contribuyendo con el cumplimiento de las metas de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas y con los objetivos del sector para asegurar que la aviación sea cada vez más segura y sostenible.