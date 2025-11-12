Volaris El Salvador renueva su registro de seguridad operacional (IOSA) por parte de IATA

La compañía completó satisfactoriamente la renovación del registro IOSA de Auditoría de Seguridad Operacional (IATA Operational Safety Audit, por sus siglas en inglés) que otorga la IATA, en esta ocasión bajo la nueva modalidad de “Auditoría de Seguridad Basada en Riesgos” (RBI Risk Based IATA Operational Safety Audit).

Por Revista Summa

Volaris El Salvador, la aerolínea de ultra bajo costo de bandera salvadoreña que opera en Centroamérica, México y Estados Unidos, obtuvo la renovación del registro IOSA (IATA Operational Safety Audit), tras una auditoría realizada a la aerolínea el pasado mes de abril por la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA, por sus siglas en inglés), el cual tendrá validez hasta el 10 de noviembre del año 2027.

Los requisitos que contempla la auditoría se refieren a los diferentes sistemas de gestión de seguridad operacional y calidad en las aerolíneas como son: la organización, administración y control a nivel corporativo, operación de las aeronaves, despacho y control de vuelos, ingeniería de operaciones y de mantenimiento, seguridad de la aviación civil, operaciones de sobrecargos, terrestres y de carga, así como, y especialmente, todas las actividades relacionadas con la calidad y seguridad operacional.

“Estamos muy orgullosos de haber concluido satisfactoriamente la renovación del Registro IOSA, el cual contempla estrictos requisitos operacionales y de seguridad relacionados con la operación de las aerolíneas; la renovación de este registro reafirma el compromiso de Volaris con la seguridad y las mejores prácticas en todas sus actividades y operaciones. El registro no habría sido posible sin el trabajo y dedicación de todos los embajadores de Volaris, los equipos de apoyo en cada aeropuerto donde operamos y el rigor técnico de la Autoridad de Aviación Civil (AAC) de El Salvador”, destacó Ronny Rodríguez, Gerente General de Volaris El Salvador.

Esta es la primera renovación de su registro IOSA que Volaris El Salvador lleva a cabo satisfactoriamente, posicionándola dentro de un selecto grupo de aerolíneas que cumplen con los más altos estándares internacionales en términos de calidad y seguridad operacional y de aviación.

Las normas y prácticas recomendadas IOSA son desarrolladas por especialistas de IATA, así como de otras organizaciones internacionales y de aerolíneas, y son continuamente actualizadas. Asimismo, IOSA adopta los requisitos de seguridad operacional descritos en los anexos de la OACI.

Esta nueva evaluación de Volaris El Salvador se llevó a cabo bajo el nuevo esquema de IOSA RBI, el cual es un enfoque de IATA para mantenerse al día con el entorno dinámico actual, que se centra en los riesgos de seguridad pertinentes, manteniendo al mismo tiempo una base de seguridad operacional. Este programa IOSA aumenta la eficacia de la auditoría y contribuye al objetivo general de la industria de reducir la tasa de accidentes.

IOSA es un estándar global de la industria para la realización de auditorías de seguridad operacional en aviación. Por más de dos décadas, IOSA se ha convertido en el referente dentro de la industria aérea en cuanto a auditorías de seguridad operacional, al contribuir a mejorar el desempeño en seguridad y proporcionar grandes beneficios a las aerolíneas participantes. IATA desarrolla continuamente los estándares y recomendaciones de IOSA (ISARPs), en cooperación con sus socios de la industria, autoridades de aviación civil y la OACI.

En poco más de cuatro años desde el inicio de sus operaciones el 15 de septiembre del 2021, Volaris El Salvador cuenta con diez rutas directas, seis de ellas hacia los Estados Unidos, ha transportado cerca de 1.9 millones de pasajeros y ha realizado más de 16 mil operaciones desde y hacia el Aeropuerto Internacional de El Salvador, San Óscar Arnulfo Romero y Galdámez, de San Salvador.