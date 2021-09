Vive las nuevas experiencias móviles con los teléfonos plegables más premium y potentes: Galaxy ZFold3 y ZFlip3 de Samsung

Los usuarios de Samsung esperan dispositivos plegables diseñados para durar.

Por Revista Summa

El Galaxy Z Fold3 y el Galaxy Z Flip3 de Samsung, no solo representan innovación tecnológica y productividad en teléfonos plegables sino también diseño y durabilidad que ofrece a los usuarios formas nuevas y únicas de trabajar, mirar y jugar.

Máxima productividad con el Galaxy ZFold3

El ZFold3 está diseñado para aquellos que necesitan el dispositivo definitivo para la productividad y el entretenimiento inmersivo, Z Fold3 es una auténtica potencia multitarea con un rendimiento de nivel superior, una pantalla Infinity Flex de 7,6 pulgadas sin interrupciones y el primer soporte para S Pen en un dispositivo plegable.

Con un mínimo de píxeles aplicados en la parte superior del orificio de la cámara, Z Fold3 presenta un área de visualización aumentada para que los usuarios obtengan un lienzo ininterrumpido para sus aplicaciones favoritas. Con la nueva tecnología Eco² display aplicada a la pantalla, ella se ve un 29% más brillante mientras consume menos energía. Experimente un desplazamiento aún más suave y una interacción rápida del dispositivo con la frecuencia de actualización adaptativa Super Smooth de 120Hz ahora tanto en la Pantalla Principal como en la de Cubierta.

Los buscadores de productividad también disfrutarán de las funciones perfeccionadas del modo Flex de Z Fold3, que les permiten hacer más a la vez, como unirse a una videollamada en la pantalla superior del dispositivo mientras revisan las notas de la reunión en la parte inferior.

Y con Multi-Active Window actualizado en el Z Fold3, es aún más fácil hacer planes para la cena por mensaje de texto mientras revisa su calendario – todo en la pantalla grande del dispositivo. Y ahora, en Z Fold3, los usuarios pueden crear un acceso directo y volver a abrir aplicaciones más tarde de la misma manera gracias a la App Pair perfeccionada. Además, pueden usar la nueva Taskbar o Barra de Tareas del Z Fold3 para cambiar rápidamente entre aplicaciones sin volver a la pantalla Home.

Por primera vez en la serie Galaxy Z, Samsung lleva su amada tecnología de la serie Note a Z Fold3: la funcionalidad S Pen. Los usuarios pueden aprovechar las funciones totalmente optimizadas del S Pen en su pantalla plegable, que se adapta perfectamente a las multitareas que puede hacer en movimiento.

Exprésate con el Galaxy ZFlip3

Para aquellos que desean un estilo que viene con funcionalidad, Z Flip3 es ideal con su diseño elegante, compacto y de bolsillo, recursos de cámara perfeccionados y una pantalla de cubierta más grande diseñada para un uso rápido mientras está en movimiento.

El Z Flip3 permite que los usuarios se expresen con opciones de colores llamativos, un diseño elegante y recursos premium. Con la opción de cuatro colores de la moda – Cream, Lavender– además de nuevos agarres de anillas y estuches con correa, haciendo que sea aún más fácil sostener y doblar el teléfono, el Z Flip3 es un dispositivo para la verdadera autoexpresión.

El Z Flip3 es ideal para relajarse y mirar un vlog de YouTube o un programa de televisión sin utilizar las manos. Gracias a los nuevos altavoces estéreo perfeccionados del Z Flip3 con Dolby Atmos®, es posible obtener un sonido inmersivo con una claridad, profundidad y efectos espaciales increíbles, sin importar lo que esté viendo o escuchando. Y la nueva función de panel del Modo Flex hace que las aplicaciones se vean mejor y sean más fáciles de usar.

Más duración y resistencia al agua

Los usuarios de Samsung esperan dispositivos plegables diseñados para durar. Por eso, esta generación de dispositivos Galaxy Z es construida con una artesanía inigualable. Por primera vez en un teléfono inteligente plegable, Z Fold3 y Z Flip3 son equipados con resistencia al agua IPX8, por lo que los usuarios ya no tienen que preocuparse cuando los atrapa la lluvia.

Ambos dispositivos también son fabricados con nuestro nuevo Armor Aluminium – el aluminio más resistente jamás utilizado en un teléfono inteligente Galaxy – junto con el Corning® Gorilla® Glass Victus™ más resistente para proteger contra rasguños y caídas accidentales. Además, ambos dispositivos incluyen una nueva película protectora hecha de PET estirable y capas de panel de visualización optimizadas que dan como resultado una pantalla principal que es un 80% más duradera que la de los dispositivos anteriores.

Galaxy Buds2: Buds para todos con sonido premium y ajuste cómodo

Los Galaxy Buds2 se unen a la serie Galaxy Z, diseñados para un ajuste cómodo y hechos para usarse todo el día con una calidad de sonido superior para que pueda sumergirse en el momento, donde sea que esté. Como una de las últimas incorporaciones a la línea Galaxy Buds, Galaxy Buds2 se une a Galaxy Buds Live y Galaxy Buds Pro, brindando más opciones a los consumidores para que satisfagan sus necesidades. Como parte del ecosistema Galaxy, los Galaxy Buds2 son el compañero perfecto para su teléfono inteligente, tableta o reloj inteligente Galaxy.

Ya sea que use sus Galaxy Buds2 para escuchar música o participar en una llamada de conferencia, tiene todas las funciones que necesita para sumergirse en su propio mundo. Los altavoces dinámicos de dos vías ofrecen notas altas claras y nítidas y unos graves profundos, mientras que la Active Noise Cancellation (Cancelación Activa de Ruido) ayuda a bloquear el ruido no deseado. Si necesita escuchar su entorno, simplemente vuelva a sintonizar con tres niveles de sonido ambiental ajustables. Y ahora su voz será más clara en las llamadas, gracias a una nueva solución basada en aprendizaje automático que filtra una variedad de ruidos de fondo que distraen.

Los Galaxy Buds2 son los auriculares más pequeños y livianos de Samsung hasta el momento con una forma curva icónica. Para un ajuste más perfecto, hemos desarrollado la ‘prueba de ajuste del auricular’ en la aplicación Galaxy Wearable.

Galaxy Watch4: la experiencia del reloj inteligente Galaxy al siguiente nivel

Los relojes inteligentes se han convertido en una herramienta poderosa para mantenernos enfocados en nuestros objetivos de fitness y administrando un estilo de vida ajetreado. Con Galaxy Watch4 y Galaxy Watch4 Classic, Samsung está llevando la experiencia del reloj inteligente Galaxy al siguiente nivel, estableciendo un nuevo estándar para la categoría.

Galaxy Watch4 es equipado con el innovador sensor BioActive de Samsung, que cuenta con un diseño más pequeño y compacto que no perjudica la precisión de la medición. Este nuevo sensor 3 en 1 utiliza un solo chip para ejecutar con precisión tres potentes sensores de salud – Frecuencia Cardíaca Óptica (Optical Heart Rate), Cardíaco Eléctrico (Electrical Heart) y Análisis de Impedancia Bioeléctrica (Bioelectrical Impedance Analysis) – para que los usuarios puedan detectar un latido cardíaco irregular de AFib2, medir su nivel de oxígeno en sangre y, por primera vez, calcular su composición corporal.

Nuestra nueva herramienta de medición de la Composición Corporal brinda a los usuarios una comprensión más profunda de su salud y estado físico general, con mediciones clave como el músculo esquelético, la tasa metabólica basal, el agua corporal y el porcentaje de grasa corporal. Ahora, puede verificar fácilmente la composición de su cuerpo desde su muñeca con solo dos dedos. En unos 15 segundos, el sensor de su reloj capturará 2.400 puntos de datos.

La simplicidad, la facilidad y la eficiencia son las características distintivas de la plataforma de reloj inteligente Galaxy, y con la nueva One UI Watch de Samsung y Wear OS Impulsado por Samsung, hemos logrado que la experiencia del reloj inteligente y el Galaxy sea aún más fluida. Con One UI Watch, las aplicaciones compatibles se instalan automáticamente en su reloj cuando se descargan en su teléfono, y sus configuraciones importantes – como no molestar horas y llamadas bloqueadas – se sincronizan instantáneamente.