Visa y DFA renuevan acuerdo y expanden beneficios a nuevos centros Duty Free en Centroamérica y el Caribe

Los tarjetahabientes de Visa podrán disfrutar de una variedad de beneficios en nuevos centros DFA ubicados en la frontera entre Panamá y Costa Rica en Paso Canoas, así como en el Aeropuerto Tocumen International de Panamá y el Aeropuerto Punta Cana International de República Dominicana.

Por Revista Summa

Visa y Duty Free Americas (DFA), el mayor operador de tiendas libres de impuestos del hemisferio occidental, renovaron la expansión de su acuerdo para otorgar beneficios especiales a los tarjetahabientes de Visa. Este acuerdo, que ha sido un éxito en diversos aeropuertos del continente, ahora cubre ubicaciones estratégicas, incluyendo la tienda DFA en la frontera entre Panamá y Costa Rica en Paso Canoas, el Aeropuerto Tocumen International de Panamá y el Aeropuerto Punta Cana International de República Dominicana.

DFA se enorgullece de ofrecer una amplia gama de productos de las mejores marcas del mundo, que incluyen cosméticos, fragancias, moda, joyería, vinos, licores, alimentos, regalos exclusivos y más. Los viajeros que usen tarjetas Visa de crédito, débito o prepagadas emitidas en cualquier parte del mundo podrán acceder a estos beneficios al realizar compras en las tiendas Duty Free Americas participantes, así como en restaurantes y bares.

“Reconociendo la importancia del comportamiento de compras de viajeros internacionales y residentes fronterizos hemos logrado renovar y ampliar nuestro acuerdo en varios formatos de tiendas de Duty Free Americas. A partir de ahora, estamos en tiendas libre de impuestos, tiendas de conveniencia, restaurantes y también tiendas fronterizas. Visa refuerza su relación con Duty Free Americas al extender este acuerdo para ofrecer diversos beneficios exclusivos a nuestros tarjetahabientes,” indicó Alfredo Preciado, Senior Manager de Desarrollo de Negocios Transfronterizos para el Caribe y Centroamérica de Visa. “A medida que los pagos transfronterizos siguen creciendo a gran ritmo, es esencial para Visa continuar trabajando con socios estratégicos como DFA, líder del sector de viajes, para ofrecer a nuestros clientes la conveniencia, seguridad y facilidad de los pagos digitales”, concluyó.

“Nuestra asociación con Visa está transformando la experiencia de compras en los aeropuertos”, dijo Dov Falic, vicepresidente de Duty Free Americas. “A través de nuestra expansión estratégica por Centroamérica y el Caribe, los tarjetahabientes de Visa disfrutarán de beneficios exclusivos que elevarán sus experiencias de viaje y de compras en las tiendas Duty Free Americas. Esta colaboración subraya nuestro compromiso compartido con Visa de redefinir el comercio libre de impuestos y ofrecer experiencias premium y con valor agregado a los viajeros de toda la región”.

Los beneficios específicos varían según la ubicación y se actualizan periódicamente para asegurar la mejor experiencia de compra para los viajeros.