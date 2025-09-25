Visa Payments Day Panamá 2025 reúne a líderes del ecosistema para trazar el futuro de los pago

Con eventos como el Visa Payments Day, Visa reafirma su compromiso de seguir impulsando la evolución de los pagos digitales en Panamá.

Por Revista Summa

La transformación del ecosistema de pagos en Panamá tomó protagonismo en el Visa Payments Day 2025, un evento que reunió a bancos emisores, adquirentes, fintechs, y comercios para trazar juntos el camino hacia un futuro más innovador, seguro y conectado. La jornada reafirmó la apuesta de Visa por liderar el desarrollo de una infraestructura de pagos de primer nivel en el país.

Durante la jornada, se abordaron temas clave para el mercado local, como servicios de valor agregado, que ayudan a las instituciones financieras y comercios a diferenciar su propuesta y ofrecer experiencias más personalizadas a los consumidores; soluciones de seguridad, que acompañan al titular de la tarjeta en cada etapa de su jornada de pago, fortaleciendo la confianza en las transacciones digitales; y desarrollo de infraestructura de aceptación, fundamental para facilitar el acceso y la interoperabilidad de los pagos electrónicos en todo el país.

En el evento, se habló sobre inteligencia artificial y cómo representa una oportunidad única para transformar industrias y acelerar la innovación. Se enfatizó en la IA como una herramienta que potencia las capacidades humanas en lugar de sustituirlas, impulsando la colaboración entre personas y máquinas. Además, del impacto que la automatización tendrá en el futuro del trabajo, subrayando la importancia de adaptar la educación y la formación profesional. Y cómo las startups y empresas emergentes pueden aprovechar el potencial de la IA para resolver problemas complejos y crear soluciones escalables que beneficien a la sociedad.

También se discutió sobre el futuro de los pagos digitales centrados en el consumidor, analizando cómo las tendencias globales pueden adaptarse a las necesidades del mercado panameño; soluciones de emisión y fidelización de clientes, que permiten a las instituciones ofrecer programas innovadores para retener y premiar a sus usuarios; así como el rol de Visa Consulting & Analytics, que va más allá de la consultoría tradicional para ofrecer análisis estratégicos que impulsan el crecimiento sostenible del ecosistema.

“En un contexto en el que la infraestructura de pagos en Panamá continúa madurando y la adopción de tecnologías innovadoras crece a un ritmo acelerado —con una penetración de pagos sin contacto Visa que alcanzó el 90% a junio de este año—, este tipo de encuentros se convierten en un espacio esencial para impulsar la transformación digital del sector “, afirmó Liz Marie Pareja, Gerente General de Visa Panamá. “El Visa Payments Day es una oportunidad única para intercambiar ideas, compartir tendencias de la industria y conversar sobre nuestra visión de innovación para el mercado panameño,” afirmó Liz Marie Pareja, Gerente General de Visa Panamá”.

Con eventos como el Visa Payments Day, Visa reafirma su compromiso de seguir impulsando la evolución de los pagos digitales en Panamá, fomentando alianzas estratégicas y ofreciendo soluciones que respondan a las necesidades de un mercado cada vez más dinámico, seguro y conectado.