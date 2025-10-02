Visa Direct aprovecha las stablecoins para ofrecer una financiación más rápida a las empresas

Los pagos transfronterizos reciben una actualización muy esperada gracias a la nueva opción de prefinanciación con stablecoins de Visa Direct.

Por Revista Summa

La forma en que las empresas financian los pagos transfronterizos está a punto de volverse más rápida, inteligente y flexible. En el marco de la conferencia financiera global SIBOS 2025, Visa anunció que lanzará un programa piloto de prefinanciación con stablecoins a través de Visa Direct. Esto brindará a las empresas una nueva forma de mover dinero a nivel global – desbloqueando liquidez y modernizando las operaciones de tesorería para la economía primordialmente digital.

Durante décadas, mover dinero entre países ha dependido de sistemas lentos y costosos que dificultan la oportunidad de reservar capital por adelantado. Con este proyecto piloto, Visa Direct está probando las stablecoins como una nueva fuente de financiamiento. El objetivo: reducir la fricción, desbloquear un acceso más rápido a la liquidez y ofrecer a las instituciones financieras más flexibilidad en cuanto a la forma en que gestionan los pagos globales.

“Los pagos transfronterizos han estado estancados demasiado tiempo en sistemas obsoletos y desactualizados”, dijo Chris Newkirk, presidente de Soluciones Comerciales y de Movimiento de Dinero para Visa. “La nueva integración de Visa Direct en las stablecoins sienta las bases para que el dinero se mueva instantáneamente por todo el mundo, dando a las empresas más opciones a la hora de realizar pagos”.

Por qué es importante

· Mayor liquidez: La prefinanciación con stablecoins libera a las empresas de tener que depositar grandes saldos en moneda fiduciaria por adelantado, lo que permite mantener el capital en circulación y garantizar al mismo tiempo la cobertura de los pagos.

· Tesorería modernizada: Las instituciones pueden mover dinero en minutos en lugar de días, haciendo que la gestión de la liquidez sea más dinámica y eficiente.

· Predictibilidad: Las stablecoins ofrecen una capa de liquidación constante, reduciendo la exposición a la volatilidad de las monedas locales y estabilizando las operaciones de tesorería.

Cómo funciona el programa piloto

· Prefinanciación con stablecoins:Las empresas pueden prefinanciar Visa Direct con stablecoins en lugar de usar monedas fiduciarias para cubrir los pagos. Visa trata esas stablecoins como “dinero en el banco”, haciendo que los fondos estén disponibles para el pago.

· A quién está dirigido:Bancos, remitentes e instituciones financieras que necesitan formas más rápidas y flexibles de gestionar la liquidez entre países.

· Disponibilidad: Visa está trabajando con socios determinados que cumplen con los criterios del programa piloto. Tenemos previsto ampliar el proyecto en 2026.

El programa piloto de stablecoins de Visa Direct se fundamenta en el compromiso más amplio de Visa de impulsar el futuro del movimiento de dinero: uno que sea más rápido, flexible y diseñado para el mundo primordialmente digital. Al combinar la escala y la confiabilidad de la red global de Visa con la programabilidad de la tecnología blockchain, y al asociarse con los principales proveedores de pagos en casos de uso de prefinanciación, Visa está ayudando a modernizar los pagos transfronterizos para empresas, instituciones financieras y consumidores de todo el mundo.

Preguntas frecuentes:



P: ¿Qué es Visa Direct?

Visa Direct es la plataforma de pagos en tiempo real de Visa que permite la realización de pagos rápidos y seguros en todo el mundo.

P: ¿Qué novedades presenta este programa piloto?

Esta es la primera vez que Visa Direct utiliza stablecoins. En lugar de utilizar solo monedas fiduciarias tradicionales, las empresas ahora pueden prefinanciar Visa Direct con stablecoins.

P: ¿Los receptores siguen recibiendo dinero tradicional?

Sí. A los receptores siempre se les puede pagar en su moneda local.

P: ¿Por qué ahora?

Los rieles transfronterizos se construyeron hace décadas y las stablecoins pueden proveer la actualización necesaria para hacer que los pagos sean más rápidos, menos costosos y programables.

P: ¿Quiénes se benefician?

Bancos, remitentes y empresas con pagos transfronterizos de alto volumen que requieren una gestión más rápida y eficiente de la liquidez.

P: ¿El próximo paso?

Se espera que la fase inicial del programa piloto esté disponible de forma limitada a partir de abril de 2026.