“Veo en cada mujer una historia de empoderamiento”

Por Deyanira Chavarría, Gerente Senior en el equipo de Finanzas de Mondelez International

Las compañías a nivel global son cada vez más conscientes de la urgencia por incorporar políticas de paridad de género para garantizar la representación femenina en todas las áreas. En ese aspecto Mondelez en Costa Rica cuenta con una fuerza laboral del 62% de mujeres y 40% de los puestos gerenciales ocupados por ellas.

Deyanira Chavarría es un ejemplo de ese liderazgo que ejercen las mujeres en la empresa. Desde hace cinco meses, Deyanira asumió un nuevo desafío en Nueva Jersey, donde se desempeña como Gerente Senior en el equipo de Finanzas. Sin embargo, no todo el tiempo fue así, de hecho, ha sido testigo en primera fila de la transformación de Mondelez en el país.

“Mi vida está llena de logros dentro de la compañía, donde trabajo hace 23 años, para mi todo ha sido crecimiento. He visto a las colegas tomar las riendas de proyectos relevantes, no ha sido fácil para las mujeres estar donde estamos. En cada una de ellas veo una historia de empoderamiento, quizá no las conocemos, pero de que las tienen, las tienen”, afirmó.

Según Deyanira, en su carrera se ha topado con retos personales y profesionales ligados a barreras autoimpuestas por ejemplo decir que no a una oportunidad por pensar que no se está preparada. Sin embargo, con el tiempo y con el apoyo de sus líderes ha superado esos obstáculos. Ella asegura que ha sido cuestión de atreverse. “La compañía me ha permitido participar en proyectos globales, regionales y locales con resultados positivos y aprendizajes en todos y cada uno de ellos. Todas las personas, tenemos días buenos y días malos, el secreto está en no tomar nada personal, enfocarse y ocuparse”, aseguró.

Deyanira destaca que, como madre de dos hijos adolescentes, el voto de confianza de sus líderes ha sido vital, tener flexibilidad en el trabajo y apoyo de parte de las jefaturas, así como las redes de apoyo a nivel familiar.

“Para las mujeres que deciden formar una familia y llevar una carrera profesional, quiero decirles que si se puede hacer y encontrar el balance, no será fácil y habrá momentos retadores, pero si es posible. Cuando recuerdo situaciones del pasado pienso que no debí preocuparme, sin embargo, hay que pasar por ahí para darnos cuenta de que, si somos capaces de sacar adelante cualquier reto que enfrentemos”, reflexionó.

Mondelez apoya el liderazgo y empoderamiento femenino, por eso impulsa políticas de cultura organizacional para que al igual que Deyanira, todas las colaboradoras puedan triunfar tanto en su vida personal como profesional.