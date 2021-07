USAID anuncia US$30 millones para centros de investigación e innovación en Centroamérica y África

El proyecto contará con la participación de iLab Liberia y el Consorcio para la Mejora de la Medicina con Innovación y Tecnología.

Por Revista Summa

El martes, 20 de julio, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) anunció nuevos fondos para crear centros de investigación e innovación en Liberia y Guatemala. Sujeto a la disponibilidad de fondos, USAID planea proporcionar $30 millones en los próximos cinco años para esta iniciativa. En Liberia, el centro utilizará la investigación y creará capacidad de formación para hacer frente a los desafíos del sistema de salud. En Guatemala, una serie de centros se enfocará en innovaciones de cr

cimiento económico, emprendimiento, capacitación y creación de formación para mejorar los medios de vida y abordar las causas fundamentales de la migración. Estas dos nuevas asignaciones se suman a la creciente cartera de la Red de Soluciones para la Educación Superior de USAID, centrada en el fortalecimiento de los sistemas de investigación en los países socios de USAID.

Como parte del programa Bringing Research to Impact for Development, Global Engagement, and Utilization [Desarrollo de investigación para generar impacto en el desarrollo, el empleo y uso globales] (BRIDGE-U), la Universidad de Yale, la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Liberia y la Universidad Vanderbilt crearán el Centro de Enseñanza, Aprendizaje e Innovación (CTLI) en Liberia. Este proyecto de $15 millones establece un centro académico público-privado para el uso de la investigación en el sector de la salud liberiano.

El proyecto contará con la participación de iLab Liberia y el Consorcio para la Mejora de la Medicina con Innovación y Tecnología. Devastado por la guerra civil, la epidemia de ébola y ahora el COVID-19, el sistema de salud de Liberia se ha enfrentado a graves limitaciones de recursos, escasez de personal sanitarios y a otros desafíos sistémicos, entre ellos brechas en la capacitación y prácticas médicas basadas en la evidencia. Mediante alianzas con interesados del sector público y privado, el CTLI progresará en la capacitación basada en la evidencia para la fuerza laboral sanitaria, la atención al paciente y la política de salud. También creará capacidad de investigación local y hará que progrese la comprensión de cómo y cuándo la investigación puede traducirse efectivamente en programas, políticas y prácticas en el sector de la salud.

Como parte del programa Building Research and Innovation for Development, Generating Evidence, and Training [Desarrollo de investigación e innovación para el desarrollo, generando evidencia y capacitación] (BRIDGE-Train), el Instituto Tecnológico de Massachusetts, la Universidad del Valle de Guatemala (UVG) y la Asociación Guatemalteca de Exportadores (AGEXPORT) ampliarán la red de centros de innovación y tecnología y lanzarán el proyecto Achieving Sustainable Partnerships for Innovation, Research and Entrepreneurship [Lograr Alianzas Sostenibles para la Innovación, la Investigación y el Espíritu Empresarial] (ASPIRE). Este proyecto de $15 millones establecerá nuevos centros de innovación en dos campus satélite rurales de la UVG. El campus de Sololá, ubicado en el Altiplano occidental, atiende a la comunidad indígena de Guatemala, que también enfrenta una pobreza aguda y presiones migratorias. Trabajando en conjunto con el sector privado, por medio de AGEXPORT, ASPIRE creará capacidad y habilidad para fortalecer los medios de vida, aumentará la innovación local y el emprendimiento y empleo juvenil, y a través de estos esfuerzos se abordará una de las causas fundamentales de la migración. Además, la asignación trabajará para conectar la investigación y la política para dar forma a un entorno propicio para dichas actividades y actuar como un modelo para este enfoque en toda la región.

USAID tiene una larga historia de trabajo con instituciones de educación superior y estos nuevos proyectos continúan esa tradición invirtiendo en alianzas entre instituciones de educación superior en los Estados Unidos y en los países socios de USAID. USAID ayuda a fortalecer la capacidad científica y de investigación local, y a establecer instituciones de educación superior en los países socios de USAID como fuentes locales de conocimiento e innovación. A través de alianzas con socios del sector público y privado, estos programas mejoran el uso de la investigación en la toma de decisiones, empoderando a los actores locales para abordar los desafíos del desarrollo local utilizando soluciones basadas en la evidencia.