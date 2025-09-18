Universidad Galileo presenta certificaciones internacionales de PMI® e IPMA®

Institución realiza foro sobre la importancia de profesionales en Gestión de Proyectos.

Por Revista Summa

Universidad Galileo, a través de su Maestría en Gestión y Dirección de Proyectos, celebró con éxito un foro especializado en el que se presentó oficialmente la obtención de dos reconocimientos internacionales de gran relevancia: la Authorized Training Partner (ATP®) del Project Management Institute (PMI®) y el programa registrado por International Project Management Association (IPMA®).

Universidad Galileo se convierte así en la primera universidad en la región en contar con ambos reconocimientos, reafirmando su liderarzgo académico y su compromiso de ofrecer programas de excelencia con estándares internacionales en la gestión de proyectos.

El evento fue inagurado por el Decano de la Facultad de Ingeniería de Sistemas, Informática y Ciencias de la Computación (FISICC), quien resaltó la trascendencia de este logro académico.

“Hoy celebramos un paso trascendental en la educación de gestión de proyectos. Estos programas registrados no son solo un reconocimiento internacional, sino también una oportunidad para que nuestros estudiantes y profesionales guatemaltecos se integren a un ecosistema global, aportando valor y liderazgo en cada proyecto que desarrollen”, expresó el Magister. Rodrigo Baessa, Decano de FISICC, en su discurso de apertura.

Durante el foro, expertos nacionales compartieron su visión sobre el impacto que tienen estos registros internacionales en Guatemala. Los profesionales que participaron como panelistas fueron los magister Óscar García Colón, Melvin García, Estuardo Pulido, Diany Bermúdez y Eldon Pineda.

El Magister Oscar García Colón, presidente de la Asociacion de Gerentes de Guatemala, señaló que el reconocimiento de PMI® e IPMA® fortalece el liderazgo empresarial guatemalteco. “Estas certificaciones permiten que los profesionales de proyectos cuenten con herramientas globales, lo que se traduce en empresas más competitivas y en líderes mejor preparados para dirigir transformaciones”, agregó.

Por su parte el Magister Eldon Pineda integrante de la junta directiva del capítulo de PMI® Guatemala, como Director de Atención a Voluntarios resaltó el valor del reconocimiento como ATP® de PMI®. “Que una universidad guatemalteca como Galileo logre la autorización de proveedor de cursos del PMI®, significa que los profesionales tienen acceso directo a certificaciones internacionales sin salir del país, lo cual establece la calidad en la educación”, señaló.

En una ronda final de intervenciones, los panelistas coincidieron en que el futuro de la gestión de proyectos en Guatemala será cada vez más prometedor, impulsado por programas de formación con certificaciones internacionalmente, además aconsejaron a los jóvenes profesionales que deben aprovechar estas oportunidades de certificación para fortalecer sus carreras.

“En procesos de transformación empresarial, contar con programas de formación avalados por organismos internacionales aporta confianza, credibilidad y genera un impacto positivo en la región”, destacó la Magister Diany Bermúdez Gerente de Transformación.

El Magister Estuardo Pulido representante de la Junta Directiva de IPMA® Guatemala, hizo énfasis en la función social de la academia. “Las universidades juegan un papel fundamental al convertirse en entes registrados internacionalmente. No solo garantizan calidad educativa, sino que también contribuyen al desarrollo del país y a la formación de ciudadanos con visión global”, aseveró.

Compromiso institucional

“El reconocimiento de PMI® e IPMA® nos coloca en un lugar privilegiado a nivel internacional y ofrece a nuestros estudiantes y egresados la oportunidad de incorporarse a una comunidad global de líderes de proyectos. Esto fortalece el talento guatemalteco y contribuye directamente al desarrollo empresarial y social del país”, afirmó el Magister. Melvin García, Director de la Maestría en Gestión y Dirección de Proyectos.

Con este foro, Universidad Galileo consolida su papel como referente regional en la formación de líderes de proyectos, preparados para enfrentar los desafíos de un entorno empresarial cada vez más competitivo y globalizado.