Universidad Galileo celebra 25 años de transformar visiones y cambiar vidas

La institución líder en innovación tecnológica en educación superior conmemora un cuarto de siglo de legado, excelencia académica y compromiso con el desarrollo de Guatemala.

Por Revista Summa

Universidad Galileo celebra este octubre de 2025 sus 25 años de fundación, marcando un hito en la historia educativa de Guatemala. Desde su autorización oficial en el año 2000, Galileo ha redefinido la educación superior en el país, consolidándose como pionera en la integración tecnológica y en la formación de profesionales con visión global y valores humanos sólidos.

Un legado con raíces profundas

La historia de Universidad Galileo se remonta a 1977, cuando el Dr. Eduardo Suger Cofiño fundó el Instituto de Informática y Ciencias de la Computación (IICC) en el seno de la Universidad Francisco Marroquín. Años más tarde, esta iniciativa se transformó en la Facultad de Ingeniería de Sistemas, Informática y Ciencias de la Computación (FISICC), sentando las bases para la creación de una universidad independiente que respondiera a los desafíos tecnológicos del nuevo milenio.

El 31 de octubre del año 2000, Galileo recibió su autorización como universidad privada, convirtiéndose en la primera universidad guatemalteca con enfoque tecnológico, con un modelo educativo innovador y centrado en el ser humano.

“Hace veinticinco años emprendimos un camino con la convicción de que educar es cambiar visiones y transformar vidas. Hoy, al mirar atrás, celebramos no solo el crecimiento institucional, sino el impacto positivo en miles de guatemaltecos que han encontrado aquí un espacio para formarse, innovar y soñar con un país mejor”, expresó el Dr. Eduardo Suger Cofiño, fundador y Rector de Universidad Galileo.

Pilares que sostienen la excelencia

Durante estos 25 años, Galileo ha desarrollado un modelo educativo que integra tecnología de punta, valores éticos y responsabilidad social. Sus pilares fundamentales incluyen:

· Formación integral centrada en la persona, promoviendo el desarrollo intelectual, ético y humano.

· Innovación tecnológica permanente, con plataformas como el Galileo Educational System (GES), pionera en educación virtual en Guatemala.

· Investigación científica, generando conocimiento que contribuye a resolver problemas locales y globales. Sus hallazgos han sido publicadas en importante revistass indexadas.

· Acceso inclusivo y equidad educativa, extendiendo oportunidades a sectores tradicionalmente desatendidos con sedes en lugares donde antes no había.

· Responsabilidad social y ambiental, asumiendo un rol activo en el desarrollo sostenible del país.

“La plena sintonía con la educación superior global y la tecnología de vanguardia son ejes que atraviesan todos nuestros programas académicos y de investigación. Nuestro compromiso ha crecido con el tiempo, porque creemos firmemente que la educación es la base del desarrollo”, afirmó la Dra. Mayra Roldán de Ramírez, Vicerrectora.

Innovación para el futuro

Con más de dos décadas de liderazgo, Galileo continúa a la vanguardia en la formación de talento especializado en áreas como inteligencia artificial, ciencia de datos, desarrollo web, ingeniería, educación, salud, negocios y diplomacia. La institución ha ampliado su oferta académica a modalidades híbridas y virtuales, fortaleciendo alianzas internacionales y posicionándose en rankings globales de educación en línea.

“La capacidad de adaptarnos a las demandas tecnológicas emergentes es indispensable. Por eso, hemos impulsado programas que priorizan competencias en áreas de alta demanda, generando profesionales que lideran el cambio en la región”, destacó el Lic. Jean Paul Suger, Vicerrector Administrativo.

Mirando hacia el futuro

“Han pasado los años y nuestro compromiso crece. Celebrar 25 años no es mirar atrás con nostalgia, sino hacia adelante con determinación. Es reafirmar nuestra misión de seguir formando líderes que transformen su entorno con conocimiento, ética y creatividad” afirma el Dr. Eduardo Suger Cofiño.