Universidad Galileo: 25 años de educar para cambiar vidas

El posgrado en Inteligencia Artificial se posiciona como un puente hacia el futuro al ofrecer una formación integral en áreas clave, como machine learning, visión por computadora, procesamiento de lenguaje natural (LLM) y sistemas autónomos. Los graduados estarán listos para roles en demanda, como IA specialist, data scientist o AI solutions architect. Por su parte, el posgrado en Diseño y Desarrollo de Software ofrece herramientas para liderar la transformación digital desde una perspectiva técnica y estratégica. Preparará a profesionales con habilidades avanzadas para liderar áreas de desarrollo de programas, ciberseguridad y machine learning que podrán aspirar a puestos de alto impacto, como staff software engineer, solutions software architect o engineering manager.

Otro lanzamiento reciente es la Maestría en Farmacología, dirigida a médicos, químicos farmacéuticos y biológicos, biotecnólogos, agrónomos y otros profe- sionales afines. Se orienta a formar expertos capaces de liderar proyectos e investigaciones en instituciones del ámbito sanitario y farmacéutico, tan- to a nivel local como regional.