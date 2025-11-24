Universidad Galileo: 25 años de educar para cambiar vidas

Inició operaciones el 31 de octubre del 2000, pero es parte de un proyecto revolucionario que se empezó a gestar en 1977. Hoy, se ha consolidado como la primera universidad privada de Guatemala con un enfoque tecnológico y de innovación y una de las más importantes de Latinoamérica.
Por Rocío Ballestero
Galileo Galilei es un símbolo de cambio y renovación! Marcó el fin de la Edad Media y el principio del Renacimiento.
Más allá de sus invenciones, su visión y sus ideas trascendieron el conocimiento y los paradigmas de su época. Con ese mismo ímpetu nació Universidad Galileo, cuya propuesta fue concebida para marcar el renacimiento de Guatemala, modernizándola y preparándola para enfrentar con éxito los retos de la globalización y la revolución digital.
Empezó con tres facultades y dos escuelas: Facultad de Ingeniería de Sistemas, Informática y Ciencias de la Computación (FISICC), Facultad de Ciencia, Tecnología e Industria (FACTI), Facultad de Educación (FACED), Escuela de postgrados y Escuela Técnica (ESTEC). Allí se impartían cuatro ingenierías, cinco licenciaturas, cuatro técnicos, cinco maestrías y dos posgrados. Hoy, cuenta con 140 sedes, 26 unidades académicas y 258 carreras, en niveles de diplomados, técnicos universitarios, licenciaturas, posgrados, maestrías y doctorados. En el campus central están inscritos alrededor de 40.000 estudiantes, mientras que con sus cursos en línea ha alcanzado a más de 1,2 millones de personas.
Su misión es formar profesionales con excelencia académica de nivel mundial, valores humanos y éticos, con vocación de servicio y las habilidades en ciencia y tecnología que requiere la sociedad contemporánea. “Ese empuje transformador nos sigue guiando, pero en 25 años hemos crecido mucho, gracias a la renovación constante de nuestra oferta educativa y trabajo arduo para estar siempre a la vanguardia. Ofrecemos carreras innovadoras en el país y, lo más importante, de acuerdo con las necesidades que demanda el mundo de hoy, como la nueva Maestría en Ciencias de la Computación que comprende dos posgrados, en Inteligencia Artificial y Diseño y Desarrollo de Software”, destaca el Dr. Eduardo Suger, fundador y rector de Universidad Galileo.
El posgrado en Inteligencia Artificial se posiciona como un puente hacia el futuro al ofrecer una formación integral en áreas clave, como machine learning, visión por computadora, procesamiento de lenguaje natural (LLM) y sistemas autónomos. Los graduados estarán listos para roles en demanda, como IA specialist, data scientist o AI solutions architect. Por su parte, el posgrado en Diseño y Desarrollo de Software ofrece herramientas para liderar la transformación digital desde una perspectiva técnica y estratégica. Preparará a profesionales con habilidades avanzadas para liderar áreas de desarrollo de programas, ciberseguridad y machine learning que podrán aspirar a puestos de alto impacto, como staff software engineer, solutions software architect o engineering manager.
Otro lanzamiento reciente es la Maestría en Farmacología, dirigida a médicos, químicos farmacéuticos y biológicos, biotecnólogos, agrónomos y otros profe- sionales afines. Se orienta a formar expertos capaces de liderar proyectos e investigaciones en instituciones del ámbito sanitario y farmacéutico, tan- to a nivel local como regional.
“Los egresados serán capaces de comprender a profundidad los mecanismos de acción de los fármacos, identificar y manejar interacciones farmacológicas y efectos secundarios para optimizar la seguridad y eficacia del tratamiento y seleccionar adecuadamente los grupos terapéuticos según las necesidades clínicas. También podrán analizar e integrar conocimientos sobre los avances más recientes y tópicos modernos en el campo de la farmacología por lo que esperamos que asuman roles de liderazgo dentro de sus instituciones”, comenta.
La universidad también organiza eventos especializados sobre temas de actualidad para contribuir al desarrollo de la academia y del país en general. Un ejemplo es el AI SUMMIT LATAM, consolidado como el principal encuentro internacional para empresas interesadas en transformar sus operaciones con inteligencia artificial. Además de charlas con speakers de talla mundial, incluye tracks especializados y talleres prácticos.
Su legado en educación virtual e híbrida
Universidad Galileo cree en el poder de la educación superior para transformar visiones y vidas por lo que su compromiso es hacerla accesible para todas las personas, sin distinción por edad, raza, género, geografía u otras características.
Por ello, además de las clases presenciales, desde que se fundó cuenta con cursos completamente en línea, siendo pionera en el campo, y programas en modalidad híbrida. Así atrae a personas que tienen dificultades para acercarse a alguna de sus sedes o con horarios restringidos, quienes además se benefician con ahorros de tiempo, combustible y estrés que no son menores y aportan a su calidad de vida.
“Uno de nuestros aciertos ha sido participar en edX, la plataforma global de aprendizaje en línea fundada por el MIT y la Universidad de Harvard. Hemos publicado allí más de 50 MOOC (Cursos Masivos Abiertos en Línea por sus siglas en inglés) de diversos temas con lo que hemos podido llegar a más de 1.250.000 estudiantes de más de 150 países. Este logro nos posiciona como líderes de la revolución en la educación digital en la región”, destaca Suger.
No solo eso. Los cursos de su plataforma propia, Galileo Educational System (GES), hecha a la medida con tecnología de punta, han sido reconocidos varias veces entre los “Top 100 MOOCs of All Time” y los “Best Online Courses” por Class Central, autoridad mundial del sector que cada año revisa la oferta disponible y la clasifica con base en las reseñas de los usuarios.
“Con los avances en modelos de IA generativa y plataformas de aprendizaje adaptativo, la educación está evolucionando hacia una experiencia más personalizada, eficiente e inclusiva. Esas tecnologías optimizan la enseñanza, amplían el acceso a la educación en diversas regiones y permiten que los estudiantes reciban tutorías automatizadas y respuestas inmediatas a sus consultas, eliminando barreras de tiempo y espacio. Los docentes también aplican herramientas de automatización y analítica en procesos de evaluación y diagnóstico del desempeño académico, a fin de detectar patrones de aprendizaje y áreas de riesgo con mayor precisión”, añade el rector.
Por otra parte, Universidad Galileo ha invertido de manera decidida para garantizar que la calidad de sus contenidos sea la misma en todos los formatos (presenciales, virtuales e híbridos), que la experiencia de usuario sea agradable y que todos los estudiantes tengan acceso a material de apoyo y a actividades que fortalecen el aprendizaje. Así, la única diferencia es el lugar donde toman las clases.
El rector reconoce un reto importante en esa misión: “El futuro de la educación es digital, global y colaborativo. Estamos enfocados en preparar a los estudiantes en ese escenario. No obstante, la brecha digital es un obstáculo para alcanzar a más estudiantes ya que en Guatemala aún existe un 39,6% de población que no está conectada al Internet, según el último estudio de Datareportal. Para Universidad Galileo es un compromiso formar profesionales e impulsar proyectos que ayuden a ir cerrando esa brecha”.
La investigación y producción científica, un eje es- tratégico en su actuar
Otro objetivo estratégico de Universidad Galileo es generar nuevo conocimiento por lo que fomenta una cultura de investigación entre sus docentes y estudiantes, la publicación de sus trabajos en revistas especializadas (nacionales e internacionales) y la participación en proyectos colaborativos con empresas.
Cuenta con más de 18 laboratorios en áreas de innovación, electrónica, mecatrónica e ingeniería renovable, entre otras, y no cesa de modernizar su infraestructura. Prueba de ello es la remodelación de los laboratorios de Electrónica, Ingeniería Biomédica y el Centro de Investigación y Transferencia de Tecnología (CITEC), entidad que brinda soluciones tecnológicas a problemas del sector productivo. Uno de los más destacados es el PipEnspector que desarrolló para Enel Guatemala, un robot rover diseñado para inspeccionar tuberías de gran profundidad, equipado con sensores LiDAR y cámaras de profundidad. Representa un avance significativo en la tecnología robótica móvil y de visión computarizada.
La Facultad de Biología, Química y Farmacia (FABIQ) y la Facultad de Ciencias de la Salud (FACISA) son otras unidades académicas que están implementando mejoras en sus laboratorios.
Entre los numerosos logros en investigación cabe citar también la cantidad y calidad de sus publicaciones, varias ostentan reconocimientos internacionales. Por ejemplo, el exitoso proyecto Natal IA del Instituto de Ingeniería Biomédica (herramienta basada en inteligencia artificial que permite realizar estudios de control prenatal en zonas rurales del país) y los dos grants (fondos de desarrollo) otorgados por el Centro Latinoamericano de Inteligencia Artificial y de Salud para América Latina y el Caribe (CLIAS), entre otros.
El líder y la universidad, dos historias entrelazadas
El Dr. Eduardo Suger logró cumplir un sueño difícil que albergó desde muy joven: estudiar Física y Matemática en la Universidad de Zúrich, el alma mater de Albert Einstein.
Al graduarse, en 1964, no solo se convirtió en el primer profesional de esa rama de Guatemala, sino que dejó pasar oportunidades importantes para desarrollarse como investigador en Europa para volver a su país, convencido de que sería más útil en su tierra, donde hacían falta profesores para formar a los jóvenes en ciencia y tecnología.
“Inicié mi labor docente en varias universidades chapinas, incluida la Universidad Fran- cisco Marroquín. Quería hacer una revolución intelectual y una campaña contra el atraso que vivía toda Centroamérica en el área de la física y la matemática, disciplinas determinantes para el progreso de una nación”, recuerda.
Su inquietud intelectual lo llevó de nuevo al extranjero para sacar un Doctorado en Filosofía con Especialidad en Física en la Universidad de Texas, Estados Unidos. Al concluirlo, aunque retomó su labor docente, sintió que debía desarrollar se propia visión educativa al notar “que el mundo se dirigía a posibilidades tecnológicas insospechadas y que con la educación tradicional en carreras convencionales esos adelantos no serían adoptados”.
En 1977 asistió a una serie de conferencias sobre la influencia de la computación y el desarrollo de nuevos programas universitarios en Estados Unidos que lo impulsaron a fundar el Instituto de Informática y Ciencias de la Computación (IICC). Éste marcó un hito al lanzar la carrera de Ingeniería de Sistemas, Informática y Ciencias de la Computación, con un éxito tal que en pocos años se transformó en la Facultad de Ingeniería de Sistemas, Informática y Ciencias de la Computación (FISICC), la cual siguió creciendo hasta convertirse en Universidad Galileo, en octubre del 2000, la primera universidad privada de la región con enfoque tecnológico.
Proyecciones y metas a futuro
Como rector, el Dr. Suger aspira a que su legado sea que, a través del éxito de los egresados, todo el mundo sepa que la educación realmente cambia vidas y que Universidad Galileo se mantenga como un centro que empuja la investigación, que motiva a los estudiantes a dar siempre lo mejor de sí, a trabajar en equipo y a ser los agentes de cambio que la sociedad necesita.
“Me ha marcado el hecho de haber encontrado en el camino a tantos profesionales que también quieren revolucionar la educación en Guatemala, con los que he podido desarrollar grandes proyectos y conformar un equipo comprometido con las metas e ideales de la institución. Estamos enfocados en seguir creciendo, en la mejora continua de nuestra oferta y en crear programas nuevos en las diferentes áreas que el mercado solicite. Siempre hemos creído que el mejor plan es ser proactivos y no parar de innovar”, enfatiza.
EJES TRANSVERSALES QUE IMPACTAN EN SU PÉNSUM
- La sostenibilidad. El Instituto de Desarrollo Sostenible y el Instituto de Recursos Energéticos ofrecen programas académicos centrados en la sostenibilidad. Además, Universidad Galileo tiene la representación de las universidades privadas de Guatemala ante el Consejo del Cambio Climático, liderado por el presidente del país; brinda charlas en la materia a todos los estudiantes y es un campus “verde”.
- La inclusión y la equidad: Apoya a Women in Engineering y cada año organiza el International Women ́s Day, donde profesionales dan charlas para motivar a las mujeres a estudiar carreras STEM (siglas en inglés de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas). Este 2025 se lanzó el WIF (Women in FIT) que reúne a ingenieras y estudiantes para destacar el papel de la mujer en la tecnología; esto dentro del Foro de Innovación Tecnológica (FIT).
- El pensamiento crítico, la innovación y el emprendimiento: Profesionales del Laboratorio de Innovación dan charlas sobre esos temas a colegiales y los inspiran a trabajar en tecnología, un sector donde hay más oportunidades que en otros. FISICC también les reta a participar en actividades STEM, mediante iniciativas como el Proyecto Balam y el FIT.
5 elementos diferenciadores de su propuesta
- Los contenidos de sus programas son renovados constantemente.
- El claustro de profesores son profesionales con amplia experiencia laboral, profundo conocimiento en los temas de su especialidad y con credenciales de maestrías y doctorados.
- Gracias a su interés en el desarrollo del campo científico, ha destacado dentro de los últimos rankings de Ad Scientific Index y las publicaciones de varios de sus investigadores han obtenido reconocimiento internacional.
- Cuenta con convenios y contactos con entidades educativas de prestigio, como el Massachusetts Institute of Technology (MIT) y las universidades de Berkeley y Michigan, entre otras.
- En su afán por la innovación, en 1999 creó el primer curso en línea para capacitar a jueces del Organismo Judicial y está desarrollando otros.