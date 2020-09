Universal Pictures estrenará películas en Costa Rica en el último trimestre del año

Más de 100 salas de cines recibirán al público de nuevo. Cadenas y cines listos para reapertura con todas las medidas sanitarias.

Por Revista Summa

¡Cámaras, luces… acción! De acuerdo con las autoridades sanitarias, protocolos establecidos y nuevas restricciones vehiculares es que el cine regresa a operar en Costa Rica, este año de cambios y retos ha sido afrontado con mucha fuerza, unidos, pero es necesario iniciar y apoyar el proceso de reactivación económica, eso si como es característico de nuestra industria: comprometidos en primer plano en la salud de todos nuestros clientes, colaboradores y como siempre, comprometidos con el buen cine. La reapertura de las cadenas de cine y cines independientes en Costa Rica de manera gradual nos hace además comprometernos con nuestros socios comerciales en brindar contenidos y películas frescas y nuevas, este último trimestre del 2020 será clave para Universal Pictures. A partir del 10 de setiembre se tiene previsto la apertura de una cantidad importante de salas de cines en todo el país, además para mediados del mismo mes se estima que un 80% de las salas estén operando, todas al margen sanitario, cumpliendo todas las reglamentaciones de las autoridades de salud y el gobierno central. Para este último trimestre tendremos diferentes estrenos desde películas animadas, de acción, comedia y terror, muchas de estas con estrenos segmentados así como otros en estreno mundial simultaneo.

Estrenos: Jueves 17 de setiembreThe High Note || Música, glamour y fama. Trailerhttps://www.youtube.com/watch?v=eDtmiP1VV5Y Reparto: Dakota Johnson, Tracee Ellis Ross, Ice Cube, Bill Pullman, Kelvin Harrison Jr.Género: Comedia romántica. Ambientada en la vibrante escena musical de Los Ángeles, cuenta la historia de Grace Davis (Tracee Ellis Ross), una superestrella cuyo talento y ego han alcanzado límites insospechados. Maggie (Dakota Johnson) es su asistente, una chica con más trabajo del que puede abarcar y en la que sigue latente su sueño de la infancia: convertirse en productora musical. Cuando el manager de Grace (Ice Cube) le ofrece una oportunidad que podría alterar el rumbo de su carrera, Maggie y Grace comienzan a urdir un complicado plan con el que están decididas a cambiar para siempre sus vidas.

OctubreTrolls Tour Mundial Trailerhttps://www.youtube.com/watch?v=eDzeAdlgH-gGénero: animada, familiar. En una aventura que les llevará más allá de todo lo que habían conocido, Poppy y Branch descubren que su tribu de Trolls es solo una de las seis que existen, que el resto están repartidas en seis reinos y consagradas a seis tipos distintos de música: funk, country, tecno, clásica, pop y rock. La reina Bárbara, miembro de la realeza del hard rock, y su padre, el Rey Metal, quieren acabar con el resto de géneros musicales e imponer el reinado del rock. Con el destino del mundo en juego, Poppy y Branch, junto con el resto de la pandilla — Grandullón, Chanelle, Satén, Cooper y Guy Diamante—, visitarán los demás reinos para unir a los Trolls contra los planes de Barb de eclipsarlos a todos.

Octubre

CandymanTrailer: https://www.youtube.com/watch?v=DFa8Cj3UpI4Reparto: Yahya Abdul-Mateen II, Teyonah Parris, Nathan Stewart-Jarrett, Colman Domingo, Kyle Kaminsky, Vanessa Williams, Rebecca Spence, Carl Clemons-Hopkins, Brian King, Miriam Moss, Cassie Kramer, Mark Montgomery, Genesis Denise Hale, Rodney L Jones III, Pamela Jones, Hannah Love Jones, Tony Todd, Torrey Hanson, Ireon Roach, Deanna Brooks, Mike Geraghty, Nadia SimmsGénero: Terror.Desde tiempos inmemoriales, los proyectos residenciales del barrio de Cabrini Green en Chicago se han visto amenazados por la historia de un supuesto asesino en serie con un gancho por mano al que se invoca fácilmente repitiendo su nombre cinco veces frente a un espejo. Hoy, una década después de que la última torre de Cabrini fuese derruída, el artista visual Anthony McCoy (Yahya Abdul-Mateen) y su novia Brianna Cartwright (Teyonah Parris), se mudan a un apartamento de lujo de un barrio ahora irreconocible, repleto de millennials y de personas que, por lo general, desconocen su oscuro pasado.

NoviembreNo Time To Die 007 || Sin tiempo para morir 007Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=IGaNPEI1Q2UReparto: Daniel Craig, Rami Malek, Ralph Fiennes, Naomie Harris, Ben Whishaw, Jeffrey Wright, Léa Seydoux, Ana de Armas, Rory Kinnear, Dali Benssalah, Billy Magnussen, David Dencik, Lashana Lynch, Christoph Waltz, Julian Ferro, Toby Sauerback, Ty Hurley, Paul O’Kelly, Lampros KalfuntzosGénero: Thriller de acción, franquicia de James Bond 007En ‘No Time to Die’, James Bond (Daniel Craig) se encuentra disfrutando de unas merecidas vacaciones en Jamaica. Sin embargo, su paz termina cuando su amigo de la CIA, Felix Leiter (Jeffrey Wright), lo busca para una nueva misión que implica rescatar a un importante científico que ha sido secuestrado.

Diciembre:The Croods 2Género: animada, familiar.La prehistórica familia de los ‘Croods’ recibe un reto por parte de los Bettermans, que afirman ser mejores y haber evolucionado antes que ellos.